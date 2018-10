El tuitero sancionado con $5 por insultar al presidente Varela

Marlene Testa

‘No soy dueño de la verdad, pero tampoco maquillo las palabras para decir lo que pienso, aunque sea o no la verdad. No estoy en concurso de simpatías!????'. Así se identifica Eduardo (Enrique Narváez Pinillo) en su cuenta @edunar, que mantiene activa desde septiembre de 2011.

A través de @edunar difunde noticias locales e internacionales. ‘Toca tierras del noreste del Estado de Florida #USA el #HuracanMichael con vientos de 230 kmh de Categoría 4', escribió el 10 de octubre de 2018.

El tuitero se ufana del número de seguidores que tiene —que alcanzan los 36 mil—, a pesar de que no es periodista, ni presentador, ni comentarista ni político ni figura pública conocida. ‘Por alguna razón importante estamos donde estamos en esta cuenta y eso molesta a algunos!', comenta.

La cuenta la usa para fustigar a los políticos. Con algunos no tiene contemplaciones. ‘Cómo es posible que Dimitri Flores tiene más de 100 mil firmas y no lleva ni el 6% de una encuesta. Sabrá qué cochinada estarán cocinando este gobierno', dijo sobre un sondeo de opinión que realizó en su cuenta para establecer cuál candidato independiente (Miguel Antonio Bernal, Ana Matilde Gómez o Ricardo Lombana) tenía mayor simpatía.

‘Hay tres cosas que no duran mucho tiempo ocultas el sol, la luna y las mentiras. Cómo hará Ricardo Lombana para tapar ésto?...', dice otro de sus comentarios sobre uno de los aspirantes a la Presidencia.

Por otros políticos parece sentir simpatía. ‘Ya he dicho, si el @tepanama no permite que el Dr. @MiguelABernalV se postule como candidato a la presidencia, no pienso perder mi tiempo para votar por basuras!'

Ni siquiera el presidente venezolano Nicolás Maduro se escapa de sus comentarios. ‘Y aún con ésto siguen esperando que #NicolasMaduro0.3 y sus Narco-Comunistas asesinos suelten el Poder pacíficamente?....', dijo hace menos de una semana.

Además de noticias y sondeos, @edunar también lanza críticas a funcionarios de alto nivel.

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell y el presidente, Juan Carlos Varela, han sido blanco de sus críticas. De la jefa del Ministerio Público dijo: ‘recuerden que yo ya lo había dicho. Esta señora va a quedar igualita que ‘la Coneja (María Del Pilar Hurtado)' colombiana! Me da mucha pena por ella!', advirtió. El comentario estaba acompañado por una imagen de la procuradora y de la antigua jefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, acusada y condenada por interceptación de las comunicaciones y otros delitos a catorce años de prisión.

Uno de sus comentarios recientes estuvo dirigido al presidente panameño. El 10 de octubre, dijo: ‘de mi whatsapp... El próximo año, dentro de muy pocos meses, creo que veremos a otro ex-presidente y sus compinches en El Renacer, en Punta Coco o huyendo por el mundo!'.

‘Yo solo digo lo que pienso, lo que debe ser correcto y rechazo la impunidad y la #corrupción descarada!', escribió dijo hace pocas horas sobre su comportamiento en la red social. @edunar está convencido de que sus comentarios no le gustan a muchos, parece que no se equivocó.

EL EXPEDIENTE

El 27 de septiembre de 2018, la Décimo Sexta Zona Policial de Pacora remitió a la Casa de Justicia del corregimiento 24 de Diciembre un expediente poco común: un ciudadano que se dedicaba a insultar al presidente a través de las redes sociales.

El expediente llegó con una nota firmada por el Jefe de la Unidad Especial Operativa (UEO), Eliécer Rodríguez, y un informe de novedad. Ese mismo, que fue enviado al comisionado Bolívar Medina, director Nacional de Inteligencia Policial, por vía del subcomisionado Carlos Valencia.

‘Obviamente, aquí entra mucho en juego la tolerancia del funcionario a las críticas, que deben estar dirigidas sin que entren en colisión con temas como el honor o como la vida familiar del funcionario', JUAN CARLOS ARAÚZ ABOGADO

El expediente establecía que siendo las 15:15 de ese mismo día se recibió una llamada anónima que alertaba de que un ciudadano de entre 60 y 65 años, de contextura delgada, tez clara, estatura de 1.76, residente en la barriada La Siesta, en Tocumen, se dedicaba a insultar al presidente en las redes sociales.

El informe asegura que al ubicarse las redes sociales del ciudadano se encontró un comentario que hacía referencia a nombramientos en entidades por cercanía personal.

‘Expresándose de manera despectiva del presidente de la República...,' señala el informe al que tuvo acceso La Estrella de Panamá .

La Policía lo ubicó, le leyó sus derechos constitucionales basados en los artículos 22 y 25, y lo trasladó al juez de paz para una debida sanción o amonestación.

En sus declaraciones a la Casa de Justicia de Paz, Narváez no negó los comentarios y ratificó que los hechos sucedieron como detallaba el informe.

La causa, según el documento, se enmarcaba dentro de actos que atentan contra la integridad y la seguridad ciudadana.

El juez de paz resolvió el caso: solicitó de ‘forma respetuosa' que se borraran los respectivos comentarios.

El juez sugirió al tuitero que al momento de realizar comentarios se hicieran dentro del marco del respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.

LA SANCIÓN

Se le impuso una multa de $5 por cometer actos que atentan contra la integridad y la seguridad ciudadana. Así entonces se le ordenó la libertad inmediata. Una imagen en la cuenta hace referencia a lo sucedido. En la imagen está un policía con una persona aprehendida.

El policía dice: ‘Rufino llama al presidente para que le informes que tenemos al peligroso edunar54 esposado de pies y manos para conducirlo al juzgado como nos lo ordenó', dice la imagen usada como perfil de la cuenta de Facebook.

Sobre el tema, el abogado Juan Carlos Araúz expresó que las redes no escapan a las normas que rigen el respeto y la convivencia social que debe reinar en el país. En este caso, sin embargo, entra en juego la tolerancia del funcionario a las críticas. Este —dice— debe entender la operación de las redes sociales, a qué darle importancia. ‘Ignorar es una mejor fórmula, entiéndase que cuando se le da tanta notoriedad, como en este caso, en que se selecciona una persona para ser sancionada, provoca que haya una cantidad de usuarios que lo respalden y que se haga imposible los correctivos sobre la multiplicidad de personas que emitieron conceptos similares'