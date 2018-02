Tribunal de Apelaciones confirma separación del juez Fuentes

Jose Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la separación de Felipe Fuentes de su cargo de juez séptimo penal relacionado con la sustracción del expediente de Financial Pacific.

De esta manera, el Tribunal resuelva una apelación de la defensa legal de Fuentes a la decisión de la juez de garantías, América Vergara, quien ordenó, el pasado 1 de febrero la separación del cargo por cinco meses y sin derecho a sueldo.

Fuentes es investigado por el supuesto delito de violación de sellos públicos desde el pasado 15 de enero, cuando un ciudadano entregó en la sede del Ministerio Público cuadernillos del caso Financial Pacific que había encontrado tirado en la carretera hacia Arraijan, a la altura de Loma Cova.

Los documentos encontrados en la vía pública están relacionados con recursos presentados por involucrados en las irregularidades de la casa de valores, específicamente de la cuenta High Spirit, en la que se menciona al expresidente Ricardo Martinelli.

El separado juez Fuentes indicó previó a la audiencia del Tribunal Superior de Apelaciones que no se trata de sustracción del expediente principal de Financial Pacific, ya que ese expediente no ha salido de la fiscalía.