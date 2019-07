Tres de cada diez niños sufren obesidad o sobrepeso, advierte el Minsa

Redacción Digital La Estrella

De acuerdo a datos del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud (Minsa), al menos el 30% de la población entre cinco y nueve años de edad padecen exceso de peso, lo que equivale a tres de cada cinco infantes.

Frente a esta situación la directora de Promoción de la Salud del Minsa, Gabriela García de Salazar, recomendó a la población disminuir el consumo de comidas chatarras, azúcares y grasas; y preparar una lonchera saludable para los niños, principalmente con más frutas y vegetales, y preferiblemente consumir jugos de frutas naturales y mucha agua.

Igualmente la institución informó que avanza en iniciativas dirigidas precisamente a mejorar la cultura alimentaria de la población como la campaña “Salva Tu Vida, come sano, muévete y vive mejor”, enfocada en las personas menores de 18 años y basada en las Guías Alimentarias para Panamá.



Desde el Minsa reiteraron la importancia de que los niños tengan hábitos de vida saludable, lo que en el futuro disminye la probabilidad de desencadenar en su vida adulta Enfermedades No Transmisibles (ENT) como: diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, así como varios tipos de cánceres, que no solo son causa de mortalidad prematura, sino también de morbilidad a largo plazo.