‘Si transformamos mentes, cambiamos el país'

Desde hace cuatro décadas, Carlos Morales predica sobre el amor de Dios. Pero su misión no se circunscribe a una iglesia. El líder religioso ha aconsejado desde presidentes hasta pandilleros. Su tarea más loable radica en el rescate y resocialización de jóvenes inmersos en las drogas y en la delincuencia, a quienes muchas veces alimenta y educa con sus propios recursos. Su librito para devolverlos a la sociedad está basado en una dosis de amor, oportunidad, religiosidad y educación. El religioso apunta a invertir en educación para transformar mentes y, por consiguiente, el país. La religiosidad, a su juicio, es clave para cambiar los corazones de los muchachos que, afectados por la destrucción de sus núcleos familiares, han adoptado el pandillerismo como respuesta a sus necesidades afectivas y económicas.

¿CÓMO NACE ESE SENTIMIENTO DE AMOR QUE LO IMPULSA A RESCATAR A PANDILLEROS?

Yo nunca fui pandillero, nunca le robé nada a nadie, nunca consumí cocaína y mucho menos me inyecté drogas. Era un hombre de campo, que tiraba machete y sembraba yuca, ñame, frijoles, etc. Pero Dios me mandó a Río Abajo, en donde empecé esta misión. Yo miraba a las personas en las calles, a los muchachos sin rumbo. Entonces, decidí que no solo estaría predicando dentro del templo, sino que también tenía que apoyar a esa gente. Yo no podía abandonar a esas personas. Así fue como empezó a hacerse realidad el amor de Dios en mi vida. Y digo esto porque uno no puede decir ‘te amo' sin dar frutos.

¿CUÁL CREE QUE ES LA RAZÓN POR LA QUE ESTOS JÓVENES INGRESAN A LA VIDA CRIMINAL?

Los pandilleros no encuentran en su casa calor familiar. En las calles se juntan con seis o siete muchachos que entre todos compran un molde de pan, queso, mantequilla y una soda y comen juntos. Es así como se sienten entre familia. Estos jóvenes, por lo regular, tienen destruido su núcleo familiar. Es así como deciden agarrar una familia diabólica, satánica, maligna, que destruye sus vidas.

¿CÓMO IDENTIFICAR QUE UN NÚCLEO FAMILIAR ESTÁ DESTRUIDO?

Tú le preguntas a un pandillero, ¿qué es lo que te pasa a ti? La respuesta es dolorosa. No tengo trabajo, no puedo ir a la escuela, mi mamá está detenida o a mi papá lo asesinaron el año pasado. Estamos hablando de una sociedad enferma.

¿CÓMO MEZCLAMOS EL TEMA ESPIRITUAL CON PANDILLERISMO?

Dios me dio un llamado a guerra espiritual contra principados, potestad, huestes de maldad y gobernadores de tinieblas que destruyen un país. Estas huestes son las que levantan narcotraficantes, pandilleros, corrupción, abortos y destruyen la familia.

EN CINCO PALABRAS, ¿QUÉ CREE QUE ESTOS JÓVENES NECESITAN PARA SALIR DEL PANDILLERISMO?

Escolaridad, amor, religiosidad, oportunidades y poner a trabajar a los funcionarios del gobierno en un censo sobre estos jóvenes. Tenemos que trabajar con la familia porque esa es la base de lo que es un país. Si la familia está destruida, el país también lo está. Desde que llegué a Río Abajo, estoy trabajando con pandilleros y con seguridad puedo decirle que ellos cambian… Tengo 2,800 hombres que eran indigentes y que hoy no lo son. La otra parte que hay que restaurar son las mujeres de los pandilleros.

¡UY!, PERO SI EL PAÍS LO QUE TIENE ES DIVORCIOS. ANUALMENTE SE REGISTRAN ENTRE CINCO MIL Y SEIS MIL DIVORCIOS. ¿QUÉ FUTURO PODEMOS ESPERAR PARA NUESTROS JÓVENES?

Los jóvenes se están casando por una relación sexual más que por formar una familia. Necesitamos escuelas para padres y para matrimonios. No solo se deben dar clases de matemáticas, quebrados, sino que se debe preparar a un joven o una jovencita sobre lo que es el matrimonio.

EN MI OPINIÓN, LA CRIMINALIDAD ESTÁ EN AUMENTO Y GRAN PARTE DE ESA CRIMINALIDAD ESTÁ IMPULSADA POR JÓVENES PANDILLEROS...

Nosotros hoy por hoy hemos perdido la visión y estamos caminando sin rumbo. Hay que enfocarse en lo que queremos y a dónde queremos llegar. Estamos viviendo en un país sin enfoque.

¿POR QUÉ LO DICE?

Voy a señalar a los dueños de medios de comunicación. Yo lo dije hace años, en los tiempos de Martín (Torrijos), en los de Mireya (Moscoso), en los de (Ernesto Pérez) Balladares y actualmente también le hablé a algunas autoridades. ¿Por qué todavía siguen sacando esas benditas películas de narcotráfico? Es contradictorio que tú quieres cambiar la nación, pero estás mandando un mensaje negativo. Los jóvenes piensan que para tener una mujer bien operada y bien bonita tienen que ser narcotraficantes o tienen que matar. Esto porque los muchachos están siendo educados por la televisión para ser narcotraficantes. Por un lado corregimos, pero por otro lado destruimos. ¡Detengan eso!

Y EL GOBIERNO, ¿CÓMO PUEDE AYUDAR EN LA RESOCIALIZACIÓN DE JÓVENES?

Si gasto millones de dólares en bloques, ¿qué tal si lo hago en mentes? Si transformo mentes, transformo el país. Si construyo, qué linda es la construcción. Las construcciones están hermosas, pero la mentalidad está tirada a la basura. Si no se cambian las mentes y se mete a los maleantes en un lugar bonito, al final de cinco o seis años todo estará destruido. Si no educamos y si no hacemos toda una operación de corazón abierto, nuestro país seguirá en amargura, en odio, en rencor, y allí entran los divorcios. Las familias se destruyen. Allí entonces se forman los pandilleros.

¿CÓMO ES EL PAÍS EN QUE USTED SUEÑA VIVIR?

El Panamá que soñamos todos los panameños y extranjeros es como un lugar de refugio(...). Creo que Panamá puede ser transformada preparándonos y educándonos.

CAMBIEMOS DE TEMA. ¿CUÁL ES LA VISIÓN EVANGÉLICA DE ESTA ÉPOCA DE SEMANA SANTA?

Para nosotros los cristianos, sin mencionar religiones, es un tiempo donde recordamos que Cristo murió y resucitó. Estos son días de vigilia, de oración, de familia, de retiros espirituales. Los hermanos se van mucho a retiros espirituales, se hacen dramas de la muerte y la resurrección. Para nosotros la Semana Santa no es para comprar una botella de licor y hacer locuras en las calles. Es para que la gente se recoja y sepa que alguien murió por ellos en la cruz del calvario y que quiere salvar su alma.

EN ESTE PAÍS HAY MUCHAS PERSONAS QUE EN LO QUE PIENSAN ES A DÓNDE IR EN SEMANA SANTA...

Lastimosamente, no están educados sobre lo que es una Semana Santa. Pero, el que está educado dice ‘voy a aprovechar para recogerme con mis hijos, hablarles, amarles, perdonarles y abrazarles'.

USTED HA SIDO CONSEJERO DE PRESIDENTES, ¿SOBRE QUÉ TEMAS?

Le he hablado a presidentes, a ministros de seguridad, a directores de la policía. Me voy a reservar sus nombres porque se trata de personas que me han buscado para que los aconseje. El que da al pobre, presta a llevar y en el día malo te librará Jehová. Les he dicho que pongan a la gente a prepararse, a estudiar, a trabajar.

EL APÓSTOL ANTIPANDILLAS

El pastor que asumió una misión especial con los jóvenes

Nombre completo: Carlos Morales

Edad: 62 años

Ocupación: Pastor del Ministerio Ejército de Dios, ubicado en Río Abajo, Panamá.

Resumen de su carrera: Estudió para sastre. Posteriormente ingresó de ordenanza a la Policía Nacional. Luego se dedicó al sector hotelero, de donde se retiró siendo capitán de los saloneros en el Club de Montaña. Durante cuarenta años se ha dedicado a promover el Evangelio. Ha visitado diferentes países compartiendo la doctrina cristiana. A nivel local, ministra la iglesia Ejército de Dios, en Río Abajo, un templo compuesto por 2,500 miembros. Ha dedicado gran parte de su trabajo al rescate de jóvenes pandilleros.