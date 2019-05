Trabajadores de Etesa reclaman edificio propio

Carlos Anel Cordero

ccordero@laestrella.com.pa



El Sindicato de Trabajadores de las Empresas Eléctricas reclamó ayer al actual gerente de Etesa, Gilberto Ferrari, que les explique el uso que le dio la administración a unos $11.7 millones que se generaron por la venta de un terreno que sería utilizado para ubicar el edificio que se construiría para albergar la empresa estatal.

Según declaró ayer en conferencia de prensa Jorge Alegría, dirigente del sindicato, se habían hecho planos, se hizo un diseño para el edifico y se confeccionó una maqueta, en los cuales se invirtieron miles de dólares, y que la actual administración simplemente ‘los desapareció' y no ha dado una explicación ni justificación de lo que se hizo. Alegría insistió en que no cuestiona el que Etesa pretenda mudarse, siempre y cuando lo hagan para un lugar que sea menos costoso para la empresa y, por ende, para el Estado, pero que no se justifica que se pretenda mudar a la institución, cuando van a un lugar al que van a pagar un costo más elevado del que pagan en el edificio que ocupa actualmente.

Recordó que incluso la institución cuenta con un terreno en el área de Clayton, en el cual se debió erigir el nuevo edificio, que debía construirse con los $11.7 millones que se generaron por la venta del terreno que era propiedad de Etesa en Tumba Muerto y que fue vendido a un centro universitario.

Alegría no descartó que la actuación de Ferrari le pueda acarrear consecuencias penales, pues con la mudanza se rompería un contrato vigente y se establece otro que es más costoso.

El dirigente sindical dijo que se mantendrán vigilantes y dispuestos a protestar, si la actual administración empieza a concretar la mudanza, lo cual, consideran, debe ser una decisión del gobierno entrante.