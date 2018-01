‘Tendríamos un país diferente si invirtiéramos más en ciencia'

Marlene Testa

Aquel niño de cinco años que una noche divisó la cola brillante del cometa Halley, en la década de los ochenta, se convirtió en un astrónomo que ha puesto a su país en el mapa internacional de la ciencia, Rodney Delgado Serrano, el director del primer observatorio astronómico del país, considera que un mayor presupuesto, por lo menos del 4% del PIB para ciencia, permitiría tener un país diferente. Los países desarrollados han invertido importantes sumas de dinero en esta rama, reflexiona. En una conversación con este medio para ‘El Panamá que queremos' revela algunos detalles preliminares de sus nuevas investigaciones científicas. No deja de soñar con un país con mente científica, con laboratorios de primer mundo, donde los panameños puedan desarrollar sus talentos como investigadores.

¿CÓMO NACE ESE INTERÉS POR ESTUDIAR ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA?

Si tengo que darle un punto de partida ese sería el año 1985. Cuando apenas tenía 5 años, mi papá entró a mi cuarto y me despertó y me llevó hasta el patio de la casa y me dijo: mira hacia arriba. ¡Waooo! Veía una estela con una cola inmensa y súper brillante en el cielo de Monagrillo. Mi primera pregunta fue, ¿qué es eso? Era el cometa Halley. Después pregunté, ¿por qué desaparece?, ¿cuándo regresa? Mi papá me explicó vagamente. Pero esa imagen con mi papá observando el cometa se quedó para siempre en mi mente y así decidí cumplir mi sueño de niño y darle respuestas a todas las interrogantes que tenía sobre el cometa Halley.

¿CUÁLES CREES QUE HAN SIDO TUS APORTES AL DESARROLLO DE LA CIENCIA?

En 2010, cuando estaba en Francia, decidí regresar a mi país, a pesar de que se me abrieron muchas puertas. Regresé por amor patriótico, porque quería hacer cosas por mi país. Cuando regresé no había nada en astronomía ni astrofísica, en el área de mi especialidad. Me tocó conseguir un observatorio, reclutar personas, buscar presupuestos para proyectos, organizar el tema de cómo abordar la educación de la astronomía y la astrofísica tomando como referencia mi pensamiento de que la ciencia puede aportar a la sociedad. Por el momento, vamos por u n buen camino, estamos desarrollando tres artículos científicos que van a salir de aquí al próximo año y estamos muy contentos de lo que estamos logrando.

¿A QUÉ ESTUDIOS SE REFIERE?

Tenemos que esperar a que salgan los artículos. Pero tienen que ver con ciencia, con astronomía, con unas estructuras nuevas que se están descubriendo en las galaxias y que no se conocían y las estamos viendo desde nuestros laboratorios. Esperamos que para fin de año esté este estudio. Por otro lado, estamos estudiando, con data de la NASA, los potenciales lugares astronómicos en Panamá. Nos estamos encontrando con cosas sumamente interesantes que es preferible reservar por ahora.

PERO, HA HECHO OTRAS COSAS QUE TIENEN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL ...

Yo desarrollé investigaciones en el observatorio de París y descubrimos cómo se formaron todas las estructuras de las galaxias hace 6 mil millones de años. Hace quince años nadie imaginaría que eso pudiera haberlo hecho un panameño.

¿CÓMO HACER PARA DESPERTAR EL INTERÉS POR EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA?

Creo que es un problema de educación. Los estudiantes panameños poco conocen de lo que es realmente hacer ciencia y aplicar el método científico. Eso me hace recordar cuando era estudiante de primaria, secundaria, y tenía un concepto muy equivocado de lo que era el método científico, es decir, no lo conocen porque no lo enseñan. Allí radica el hecho de que pocos panameños estudien ciencias. Habría que ponerle un poquito más de entusiasmo a enseñar a nuestros estudiantes qué es eso de hacer ciencia. Una vez que se empiecen a hacer ciencias será bastante difícil sacarlos de allí, porque es muy divertido.

¿A QUÉ SE DEBE ESE DESCONOCIMIENTO DE CÓMO HACER CIENCIAS Y CÓMO APLICAR EL MÉTODO CIENTÍFICO?

En Panamá, pocos laboratorios científicos han existido. Pero una vez que empecemos a trabajar con los más pequeños, a enseñarles cómo hacer ciencias, habrá una diferencia en nuestro Panamá. Aunque tengo que decir que desde el sistema educativo se están haciendo esfuerzos para llevar ciencias a nuestros chicos. Yo espero que se siga haciendo porque este no es tema de ya para ya.

¿NO ES TAMBIÉN UN TEMA DE QUE SI EL MAESTRO NO SABE HACER CIENCIAS, CÓMO LE VA A ENSEÑAR A SUS ALUMNOS?

Sí, eso es cierto. Para mí, es una tarea de aquellos que logramos ir al extranjero, de formarnos en laboratorios científicos con tecnologías de punta, que son muy buenos a nivel internacional, llevar ese conocimiento a los niños, a los maestros y a los profesores. Es cierto que los maestros y profesores hacen todo su esfuerzo, pero no son científicos, son educadores. La idea es brindar los conocimientos a los educadores para que con entusiasmo pueden transmitirlos a las pequeñas generaciones de panameños.

¿NO ME QUEDA CLARO DE DÓNDE SURGE ESE DESCONOCIMIENTO POR LAS CIENCIAS?

Somos un país de tan solo un siglo de existencia y compitiendo con otros que tienen muchos siglos. Ese el caso de Europa. Otros países, como Estados Unidos, se hicieron potencias científicas. En políticas iniciales estaba invertir en las ciencias para desarrollar la parte militar. Nosotros nunca hemos tenido una guerra. No hemos incursionado en la investigación científica porque no la hemos necesitado. Pero es hora de cambiar. Las ciencias y la investigación irradian conocimientos en todas las áreas y sería una gran estrategia para el desarrollo del país.

¿A QUÉ DEBE ASPIRAR EL PAÍS?

Debe aspirar a tener los mejores laboratorios científicos del mundo. La idea es que investigadores panameños, que sabemos que tienen la capacidad, puedan desarrollar no solo ciencia, sino también tecnologías.

¿CUÁLES SON LAS LIMITANTE PARA EL DESARROLLO DE ESTA RAMA DEL SABER HUMANO?

El presupuesto, eso es todo. Estados Unidos brinda un gran presupuesto para el desarrollo de las ciencias y la tecnología.

¿CUÁNTO DEBE SER EL PRESUPUESTO?

HOJA DE VIDA Es un astrónomo y astrofísico panameño que hizo historia con su publicación sobre la formación de las galaxias. Nombre: Rodney Delgado Serrano Nacimiento: 8 de mayo de 1980 Ocupación: Astrónomo, astrofísico y docente. Estudios: Bachiller en Ciencias en el Colegio Secundario de Monagrillo. Es licenciado en Física, título que obtuvo en la Universidad de Panamá, en 2004. Realizó un Post Grado en Ciencias del Universo y Tecnologías Especiales en el Observatorio de París, en Francia. Obtuvo su doctorado en Astronomía y Astrofísica, en el Obsevatorio de París, en Francia, donde postuló su investigación sobre la evolución de la secuencia de Hubble: morfo cinemática de galaxias distantes.

En Estados Unidos está por el orden del 3% ó 4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Nosotros ni siquiera llegamos al 1%. Si se brindara un mayor presupuesto a las ciencias y la tecnología tendríamos un Panamá diferente.

DESDE SU ÁREA, ¿CUÁL ES EL PAÍS QUE SUEÑA?

Es un país con mente científica. Creo que allí se resume todo, con mentalidad científica. Ese es el país que sueño. Pero para ello hay mucho que trabajar, mucho que hacer, porque debe haber un cambio no solo a nivel educacional sino a nivel cultural.

¿QUÉ DIRÍA A LOS JÓVENES QUE LES GUSTAN LAS CIENCIAS, PERO QUE NO TIENEN LOS RECURSOS PARA ESTUDIARLAS?

Que no dejen de soñar, que es lo más importante. A sus padres, que no les maten los sueños a sus hijos. Yo tuve la suerte de que mis padres nunca me obligaron a estudiar nada. Ellos dijeron: estudia lo que quieras y si tu anhelo es estudiar astronomía corre por tus sueños.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA EN UNA CIUDAD COMO PANAMÁ?

Es fundamental, es un cambio de paradigma, de pensamiento, de una cultura de información. Las ciencias, por ejemplo, pueden llevar a las personas a criticar, pero con base. Pienso que las críticas siempre son buenas, siempre y cuando sean científicas. Yo pienso que la ciencia puede llevar al desarrollo de críticas científicas, abordar problemas y solucionarlos de la mejor manera posible, usando datos científicos, que ha hecho que el mundo esté donde esté.