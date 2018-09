Surgen más críticas por sede de embajada china

Gustavo A. Aparicio O.

Las conversaciones entre las autoridades del Gobierno de Panamá y la República Popular de China para la instalación de la sede de la embajada del país asiático en las riberas del Canal de Panamá, siguen generando críticas.

En las últimas horas reconocidas figuras políticas y de la sociedad civil han expresado su punto de vista sobre la posibilidad de que el Gobierno permita instalar la sede de la República Popular de China en Amador, en las riberas del Canal de Panamá del lado Pacífico.

El abogado Ebrahim Asvat en su cuenta de Twitter , indicó que el ‘Gobierno debe publicar los 19 acuerdos firmados con la República Popular de China para conocimiento de la ciudadanía. Ya el Gob. de los Estados Unidos advierte sobre falta de transparencia'.

Justamente uno de los 19 acuerdos firmados entre Panamá y China tras el establecimiento de relaciones diplomáticas el 13 de junio de 2017, establece que la parte panameña dará en arrendamiento a la parte china un terreno ubicado en la ciudad de Panamá, en condiciones similares, para construir la Embajada de la República Popular de China en Panamá, que incluya el edificio de oficinas, la residencia del embajador, y del personal de la embajada y las instalaciones auxiliares.

De igual manera indica que el arrendamiento de los bienes inmuebles mencionados en el acuerdo se establecerá por el valor de un dólar y por el término de setenta años.

Según la Canciller, Isabel De Saint Malo de Alvarado, China ya le otorgó a Panamá, en Beijing, un bien inmueble para sus oficinas y un bien inmueble para residencia del embajador (...) asignado por 70 años, en reciprocidad a lo pactado.

El resto de los acuerdos están relacionados a temas de comercio e inversiones, inversiones bancarias, negociaciones para un Tratado de Libre Comercio, inversión y fortalecimiento en los ámbitos de infraestructura, energía, logística, el sector agrícola, desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación agrícola; entre otros.

MÁS CRÍTICAS

En tanto, el exembajador de Panamá en Estados Unidos Eloy Alfaro de Alba, en su cuenta de Twitter , escribió: ‘¿A qué bruto se le habrá ocurrido ofrecerle a China establecer su embajada en la ribera a la entrada del Canal?'

En otros tuits, escribió que: ‘‘Un solo territorio, una sola bandera'. En las riberas del Canal panameño, ni chinos ni gringos ni ningún otro país. ¿O es que no entienden?'.

A juicio de Alfaro sobran razones para no ofrecer Amador para sedes diplomáticas. ‘La simbología es importante y corresponde cuidarla'.

Sobre el tema, el expresidente de la República y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ernesto Pérez Balladares, publicó en Twitter que: ‘El Canal de Panamá no es chino ni americano, es PANAMEÑO'.

NADA EN FIRME

Este miércoles el presidente de la República, Juan Carlos Varela, criticó los cuestionamientos por la posible instalación de la embajada china en Amador y dijo que durante una administración del PRD se otorgaron cinco hectáreas para una fundación del partido, en un Gobierno Panameñista se construyó un hotel que hoy día está en ruinas y otra administración pasó tierras a la Caja de Seguro Social, que fueron revalorizadas para inflar los números.

Estados Unidos pide transparencia La vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Heather Nauret, se pronunció este miércoles en Washington, D.C. sobre el llamado a consultas que hizo la Casa Blanca a los embajadores de ese país en Panamá, República Dominicana y El Salvador, naciones que rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán, e iniciaron vínculos con China Popular el año pasado. La vocera destacó que los países tienen el derecho soberano de ‘desarrollarse en sus propios términos, buscar préstamos en sus propios términos que beneficien a esos países', pero advirtió a las naciones de todo el mundo, que cree que debe ser ‘de manera transparente y justa'. Nauret dijo que el propósito de la misión de los diplomáticos, que tendrá lugar hasta el 14 de septiembre, será reunirse con altos funcionarios del Gobierno norteamericano para hablar de las formas en las que Estados Unidos puede apoyar y fortalecer las instituciones y economías, independientes y democráticas en toda Centroamérica y el Caribe.

‘Yo me alegro de que se traiga el debate de Amador, no por un tema de una embajada, porque al final ese es un tema interno que maneja un gobierno con otro gobierno y en su momento se tomará la decisión, sino para que los panameños seamos responsables en el manejo de los temas públicos; y lo que más me llama la atención es que muchos de los que tuvieron la oportunidad de desarrollar Amador y entregarle al país un Amador mejor, lo que hicieron lastimosamente fue otra cosa', expresó Varela.

El mandatario señaló que hasta el momento no hay ninguna decisión en firme, pero que Cancillería está analizando el tema y entre las opciones están Clayton y Amador, entre otros puntos de la ciudad capital que podrían ser designados como la sede diplomática del país asiático en suelo panameño.

Señaló que hasta el momento no hay ningún tipo de promesa por parte del Gobierno de Panamá, y que la decisión será tomada a través de un consenso, porque se trata de un tema a largo plazo y no solo de su Gobierno.

NO HAY TENSIÓN CON EE.UU.

El presidente también se refirió a la decisión de Estados Unidos de llamar a consultas a su representante diplomático, por los nexos entablados con China desde junio del año pasado.

Varela manifestó que no existe ‘ningún tipo de tensión' con Estados Unidos, después de que ese país llamara a consultas a su encargada de negocios en Panamá, Roxanne Cabral, por los nexos entablados con China hace más de un año.

‘Yo creo que (la llamada a consultas de EE.UU.) fue por la última decisión que tomó El Salvador y que se ha llamado a consultas a los tres países (Panamá, El Salvador y República Dominicana) que han tomado la decisión de respaldar la política de una sola China, una decisión que tomó Estados Unidos hace 40 años', afirmó Varela.

Sostuvo que la decisión del presidente Donald Trump de llamar a consultas a los diplomáticos ‘son temas internos del Gobierno de Estados Unidos, que nosotros respetamos' y aseguró que la relación con China ‘va a traer muchos beneficios a Panamá y en nada va a afectar la relación con un socio estratégico'.

‘Panamá es un país soberano, neutral, que abre sus puertas y su canal al mundo. Estados Unidos es el principal usuario del canal, China es el segundo y es parte de la vida pública tomar las decisiones correctas en beneficio de los pueblos', enfatizó el mandatario.