'Me siento orgulloso del trabajo que hice en 16 meses' expresó Martiz

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



El director de la Caja del Seguro Social (CSS) Alfredo Martiz afirmó que no iba a negar que quedan muchas tareas pendientes en la entidad, pero alegó que se siente orgulloso del trabajo que ha realizado en estos 16 meses”, así lo manifestó a los periodistas que cubrieron la licitación de 55 ambulancias, este jueves, 30 de agosto.

'Ha sido un año intenso, un año difícil, en el que he dado el mayor esfuerzo de mi vida; pero hay momentos en uno debe hacer cambios y siento que, simplemente, llegó ese momento” indicó el director.

'A mí me duelen muchas cosas, yo soy médico y estudié para salvar vidas, no para ver personas sufrir', destacando que 'hice un gran trabajo y ahora me toca hacer otras cosas más, regresar a mi vida y a mi familia, que es lo que ahora estoy tratando de reconstruir', expresó Martiz.

En cuanto al trabajo que se debe hacer para que exista un verdadero cambio en la CSS, anunció que se deben hacer muchas cosas, como reformar los procesos internos y el espíritu humano en la atención; son tantos años en que se vienen dando estas situaciones y tratar de cambiarlas en casi año y medio no es fácil.

El director considera que lo importante es que dejo un legado y lo siente a través del respaldo de las personas que se le acercan y mandan mensajes por correo, en los que manifiestan sus felicitaciones porque dio lo mejor de el.