Saint Malo: Panamá fue excluido de lista de paraísos fiscales de R.Dominicana

"No lo hemos hecho público porque no hemos recibido la comunicación oficial, pero el fin de semana en la cumbre de Jefes de Estados del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), el canciller dominicano me comunicó que ya estaban sacando a Panamá de la lista de República Dominicana", afirmó la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo.



De Saint Malo indicó en una rueda de prensa que el Gobierno se encuentra negociando con Francia, Chile y Ecuador la exclusión de Panamá de sus respectivas listas negras, y dijo que la continuación del escándalo de las sociedades "offshore" no ha interferido en esos diálogos porque, en su opinión, "agrega más de lo mismo".



"Hemos estado monitoreando con nuestras embajadas y definitivamente no ha sido un tema que ha tenido la proyección que tuvo la otra entrega. Agrega más de lo mismo y no sentimos que es algo que atenta contra Panamá directamente", declaró.



El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgó el pasado 20 de junio nuevos documentos del ya extinto bufete panameño Mossack Fonseca que demuestran que la firma no conocía a la mayoría de los beneficiarios finales de sus servicios, entre los que había celebridades mundiales, oligarcas y criminales.



Esos documentos vieron la luz algo más de dos años después de que estallara el escándalo original, que salpicó a personalidades de la talla del presidente argentino, Mauricio Macri, y el futbolista Lionel Messi y que terminó por provocar hace unos meses el cierre de la empresa de abogados.



La vicepresidenta panameña recordó asimismo que cuando el Gobierno llegó al poder en julio de 2014 Panamá se encontraba en muchas listas negras pero que desde entonces "el avance ha sido grande", y se ha logrado que países como Grecia o Uruguay dejen de discriminar al país centroamericano.



"Cuando asumimos la administración del Gobierno había un número muy amplio de países que tenían a Panamá en este tipo de listas y hemos ido poco a poco saliendo de ellas", apuntó.



Los llamados papeles de Panamá desataron un vendaval de críticas contra el sistema financiero y fiscal panameño y su primera consecuencia fue la decisión de Francia de volver a incluir al país en su lista de paraísos fiscales.



El país centroamericano, además, fue incluido el pasado diciembre en la primera lista negra de la Unión Europea (UE), aunque un mes después el bloque comunitario le excluyó junto a otras siete jurisdicciones y los trasladó a una lista gris de observación.



Panamá publicó por su parte el pasado 9 de marzo una lista de 20 jurisdicciones de Latinoamérica, Europa y Asia que le aplican medidas discriminatorias o restrictivas, una medida que es inédita en el país y que constituye el primer paso para la puesta en marcha de medidas de reciprocidad.