Rubén Blades se une a miles de puertorriqueños que piden renuncia de Rosselló

EFE





El cantautor y exministro de Turismo panameño Rubén Blades destacó este lunes que respalda las protestas públicas de miles de puertorriqueños que piden la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, reacción que espera siga y se mantenga como hasta ahora, de manera pacífica.



"Me solidarizo con la justa reacción del pueblo de Puerto Rico y los felicito por haberse expresado multitudinariamente pero sin recurrir a la violencia, detalle que recomiendo y espero continúe. A no dejarse provocar por infiltrados. Renuncie, Sr Rosselló", señaló Blades en un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.



Rubén Blades dijo estar en "completo acuerdo" con las reacciones públicas de condena por parte de los puertorriqueños "en respuesta a la inexcusable conducta del ejecutivo".



No obstante, el autor de "Pedro Navaja" aclaró que antes de que lo acusen de inmiscuirse en asuntos ajenos al dar su opinión, solo le anima "el propósito de contribuir al debate, utilizando la necesaria objetividad".



También resaltó que su experiencia al haber estado un periodo de cinco años como titular de la cartera de Turismo en Panamá le da "la experiencia suficiente para opinar y me siento aludido por el escándalo, toda vez que el término 'servidor público' no limita su descripción a Puerto Rico".



El escándalo, que ha desatado numerosas protestas en la última semana, se generó luego de confirmarse la participación de Rosselló y otros miembros del Gobierno en un chat en el que insultan y se burlan de periodistas, artistas y políticos.



En el marco de la crisis, este domingo Rosselló anunció que no se presentará a la reelección en 2020 y que renuncia a la presidencia del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), además de que acepta el proceso legislativo que puede llevar a su salida a través de un juicio político.



Blades opina que en este asunto "lo que necesita ser examinado de forma total y objetiva es el aspecto de la corrupción oficial y de la mediocridad e incapacidad administrativa, sugerida o demostrada, en los intercambios epistolares 'jaqueados', hoy hechos públicos".



"No es solo el contenido de esos "chats" lo que debe indignarnos".



"Es la ausencia de respeto al deber publico, que incluye probidad y transparencia en el manejo de los fondos nacionales y la debida representación de todos los sectores que componen a la población, sin excluir a nadie por razones de edad, sexo, orientación política, o posición económica y social", expresó.



Aún así, Blades indicó que "nada de lo que expresaron tanto el gobernador como sus 'brothers' me causo una verdadera sorpresa".



"La homofobia, la misoginia, la mediocridad, la ignorancia, todos son desafortunados atributos de la mayoría de las personas que hoy supuestamente representan nuestros intereses, no solo en Puerto Rico: desde Estados Unidos, hacia el resto de América, escoja usted".



Por ello, el actor de cine y múltiples veces ganador del Premio Grammy, manifestó que "las masivas manifestaciones contra Rosselló no solo demuestran la falta de confianza y de apoyo de un importante sector de la población puertorriqueña".



"Lo acusan (a Rosselló) de malos manejos de fondos públicos y ese es un argumento que merece ser expuesto, ventilado y aclarado en forma total y transparente", remarcó.



El cantante resaltó las dimensiones de la situación en relación a que el gobernador en Puerto Rico "tiene un rango semejante al de un presidente en cualquier otro país latinoamericano".



Explicó entonces que no se trata de un servidor publico común, sino de "la persona investida con el poder más grande dentro de la estructura política que rige a la hermana nación puertorriqueña".



Blades dijo que la magnitud y heterogeneidad de estas protestas recuerdan a las de Vieques, "cuando todo el pueblo de Puerto Rico armó un frente común oponiéndose a la presencia de la marina norteamericana allí, provocando su salida y el reintegro de su jurisdicción a la nación".