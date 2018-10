Rotación de fiscales en el Ministerio Público

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, inició un proceso de rotación de los fiscales. El fiscal Superior Rafael Baloyes fue asignado como Fiscal Superior de la Fiscalía Regional de Bocas del Toro.

Baloyes será reemplazado en la Fiscalía Superior de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana por Emeldo Márquez.

En total son ocho cambios que hizo la procuradora Porcell dentro de su equipo. La Fiscal Superior Dayra Botello pasa a ‘aportar con sus competencias y liderazgo' la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana.

Mientras que el fiscal Uris Vargas es ascendido por seis meses como Fiscal Superior y estará a cargo de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la fiscal Neiza Nereira queda a cargo de la Fiscalía Superior de Adolescentes del Tercer Circuito Judicial.

Los otros cambios son: La fiscal Superior Gladys Morán retorna a la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial y hará uso de un mes de vacaciones. En su reemplazo quedará la fiscal Brenda Flores.

VIDEO Y DECISIONES En las redes sociales se difundió un video de la procuradora en el que habla de las rotaciones Entre los cambios que se dieron se designan tres nuevos fiscales de circuito a la Fiscalía Metropolitana. La procuradora reveló que algunos fiscales serán ascendidos.

La fiscal de Circuito Patricia Herrera fortalecerá con sus capacidades operativas e investigativas la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana y la fiscal de Circuito Elizabeth Franco sigue a cargo de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Metropolitana.

Adicionalmente, señala un comunicado del Ministerio Público, para impulsar y optimizar los resultados de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana se asignaron a tres fiscales de Circuito y una abogada con trayectoria profesional, conocimientos y destrezas comprobadas en el Sistema Penal Acusatorio.

Se trata de Azucena Aizpurúa, Lissette Henríquez, Lorena Quirós y Valerie Chen, quienes estuvieron, hasta el viernes 28 de septiembre de 2018, asignadas en la Fiscalía Superior de Litigación de la Procuraduría General de la Nación.

En las redes sociales se difundió un video de la procuradora Porcell en el que hablaba frente a personal de la institución sobre las rotaciones. Decía que en algunos casos, los ascensos serían puestos a prueba y que, en caso de que no demostraran capacidad para ejercer las nuevas funciones, serían bajados a su antiguo cargo.

‘Nadie que tiene una madurez como fiscal puede tomarse a pecho que si la procuradora lo asciende temporalmente para ejercer el caso y por determinada circunstancia no puede mantenerse en el cargo y haya que bajarlo a su cargo permanente, no significa que la institución no lo quiere', indica Porcell en el video.

Continúa diciendo ‘aparecerá el fantasma de que me hicieron la cama, qué cama de qué, esto es un tema de conocimiento'. Luego habló de los nuevos cambios y de darle oportunidades a los fiscales para ‘ver cómo se manejan con las nuevas responsabilidades'. Si lo hacen bien, perfecto, pero si no lo hacen bien, deberán dar un paso atrás para prepararse mejor.