Rosa María Brooks: ‘Urge un plan que tenga como prioridad el desarrollo social'

Rosa María Brooks es una de las voces activas de la juventud panameña que abiertamente debate sobre los problemas sociales, políticos y económicos del país. Brooks es licenciada en Relaciones Exteriores y actualmente estudia una maestría en Estrategia Política y Comunicaciones en Bruselas.

Pocos días después de las elecciones generales de Panamá, Brooks hace su análisis del proceso electoral. Aunque celebra poder vivir en libertad para escoger una ideología política, está convencida de que no debemos dar por sentada la democracia de la que hoy disfrutamos porque en cualquier momento puede desfallecer si no se fortalecen las instituciones.

A la joven de 22 años no le sorprenden los resultados de los comicios donde se alzó con la Presidencia Laurentino Cortizo, considerando que por décadas el electorado panameño no elige una continuidad de partido. A pesar del éxito de una de las propuestas independientes, le queda claro que los panameños siguen prefiriendo una propuesta partidista para gobernar el país.

¿CUÁL ES SU LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL 5 DE MAYO?

Es fundamental reflexionar y regocijarnos de la fiesta electoral del 5 de mayo, de lo maravilloso que es poder vivir en la libertad de escoger tu ideología política, es una realidad que no todos los países tienen. Regirme por la historia de nuestro país me permite decir que el triunfo del Partido Revolucionario Democrático (PRD) estaba casi asegurado. Si bien es cierto, la propuesta para presidente por parte de este partido era la idónea y el plan de gobierno presentado me pareció el más completo; tenemos que tomar en cuenta que el electorado panameño por décadas no ha elegido una continuidad de partido. Pienso que por el fantasma de la dictadura. Esta es la sexta elección que toma lugar tras la caída de Manuel Antonio Noriega.

LOS PANAMEÑOS SIGUEN PREFIRIENDO A UN PARTIDO PARA DIRIGIR LOS DESTINOS DEL PAÍS, A PESAR DE LAS OPCIONES INDEPENDIENTES.

El electorado históricamente ha preferido una cara partidista en vez de uno por libre postulación. Estimo que en estas elecciones las redes sociales y los movimientos ciudadanos fueron una fuerza elemental para tener los resultados que tuvimos, sobre todo el de la Asamblea Nacional. Con movimientos como el de ‘No a la Reelección' nos dimos cuenta de la transición que ha tenido el electorado, en donde exigen cada vez más a sus políticos.

Estamos presenciando unos votantes que están hastiados de lo mismo. Los electores están requiriendo propuestas concretas, en vez de políticos que sufraguen el vestido para el concurso de belleza de la hija. Además, el triunfo de los independientes fue, sin lugar a dudas, la cereza del pastel. Nos enfrentamos por primera vez con un candidato a la Presidencia por la libre postulación sobrepasando a una maquinaria partidista.

Se debe destacar la fuerte labor del Tribunal Electoral desde antes de las elecciones. El ambiente electoral que se vivió fue mucho más controlado por las regulaciones que se crearon para este período de candidaturas.

¿EL HECHO DE QUE UN CANDIDATO INDEPENDIENTE SE UBICARA EN UN TERCER PUESTO ENVÍA ALGÚN MENSAJE A LA CLASE POLÍTICA?

Definitivamente, les envía el mensaje de que el pueblo no quiere lo mismo. No solo con el resultado de las elecciones presidenciales, sino también con las del Órgano Legislativo. Las personas que desean hacer política tienen que entender que deben rendir cuentas y desempeñar el trabajo para el que fueron electos.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL AUGE DEL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE?

Lo celebro aplaudiendo de pie. Considero que para fortalecer nuestra democracia es necesario que se le dé espacio a las distintas ideologías y propuestas aunque estas no sean respaldas por un partido político. El elector debe tener la oportunidad de escoger quién lo representa.

¿QUÉ ESPERA DEL PRESIDENTE ELECTO?

Espero que el nuevo presidente electo pueda cumplir con su plan de gobierno a cabalidad. Que continúe con los proyectos de Estado como la mejoría del transporte público y retome aquellos que quedaron inconclusos como el Instituto Técnico Superior Especializado en Tocumen, unidades deportivas y escolares en distintas áreas del país, la segunda terminal del aeropuerto, la reforma del Seguro Social, entre otras. También que tenga como prioridad el desarrollo social del país.

¿QUÉ SECTORES CONSIDERA QUE DEBE IMPULSAR EL PRÓXIMO PRESIDENTE?

Creo que es una necesidad de hace décadas impulsar el sector agropecuario, que todos los años está peor. La mayoría de los productos que se consumen diariamente en casas panameñas son productos importados, antagonizando a nuestro productor nacional.

El sector económico debe mejorar, la Zona Libre de Colón debe volver a ser lo que era. El sector privado tuvo una decaída inmensa, estamos en un estancamiento económico en Panamá que no sé si podamos superar tan solo con un gobierno. Esto por muchos factores como los que podría mencionar: la burocracia estatal, la deuda pública que tenemos y el sistema tributario que, en mi opinión, es ineficiente.

Igualmente, urge para ayer un plan de gobierno o de Estado que tenga como prioridad el desarrollo social. Valdría la pena evaluar modelos como ‘el tercer sector' o la implementación de una economía social para poder alcanzar los objetivos de desarrollo.

Y, ¿LA EDUCACIÓN?

Elementos como la educación, el deporte, la cultura, la desigualdad, la pobreza, el mal manejo de los recursos salubres dibujan un panorama social de emergencia, al que se debe dar respuesta. Es imposible que avancemos como país aun contando con escuelas rancho o multigrados. ¿Cómo puede ser posible que haya desabastecimiento de medicamentos o haya que esperar meses para conseguir una cita con un especialista y hasta años para una cirugía en la Caja del Seguro Social?

¿CREE QUE EL CAMBIO DE GOBIERNO DEBE TRADUCIRSE EN UN CAMBIO DE MODELO DEL DESARROLLO ECONÓMICO?

La economía de Panamá es una de las más estables de la región, basada en los servicios. Lo idealista sería que el nuevo gobierno invierta más en el potencial logístico y a su vez adoptara nuevos modelos de desarrollo económico de manera paralela.

Una buena opción sería darle un vistazo a modelos que ya han funcionado en países en vías de desarrollo. Como por ejemplo, el de Ruanda, que se ha posicionado como uno de los países con mayor crecimiento económico en tiempo récord en la región africana. El modelo de Ruanda se basa en atraer inversionistas nacionales e internacionales, lo cual genera ingresos, trabajos y reconocimiento a nivel internacional. De la misma manera, opino que el país debe elaborar un modelo económico que esté vinculado con el sector primario (agricultura y ganadería).

EL PRD REGRESA TRAS UNA DÉCADA ALEJADO DEL PODER CON UNA FIGURA QUE NO ES PARTE DE SU CÚPULA, CONTRARIO A LO SIEMPRE OCURRE, ¿CÓMO PERCIBE ESTO?

Creo que esto nos da una esperanza, al no formar parte de la cúpula, se hace más difícil que sea corrompido por otras células de su partido que son a los que realmente el pueblo les ha tomado apatía.

PERFIL DEL ENTREVISTADO Es Licenciada en Relaciones Internacionales Nombre completo: Rosa María Brooks Nacimiento: 10 de septiembre de 1996 Ocupación: Estudiante Creencias religiosas: Católico/anglicana Cónyuge: Soltera Resumen de su carrera: Egresada del Instituto Episcopal San Cristóbal. Licenciada en Relaciones Exteriores por la Florida State University (Cum-Laude). Fue presidenta del gobierno estudiantil de Florida State University. Actualmente estudia en University of Kent Brussels of Internacional Studies. Fue presentadora del programa ‘A Debate', de Eco Tv Panamá, un programa que le daba voz a la juventud panameña.

El presidente electo cuenta con una experiencia en dos de los Órganos del Estado, lo cual considero ayudará a ejercer el rol más importante en nuestro país. Sobresale el hecho de que en su campaña política hubo muchos jóvenes involucrados, ‘la nueva sangre del PRD'. Pienso no se debe satanizar a ningún partido político, solo por el hecho de serlo. Muchas veces he escuchado ‘la política es sucia' y no, la política no lo es, algunos políticos lo son. El error está en considerar que el partido político o la política no son funcionales. Ambos son el sistema y el canal por el cual conocemos a los distintos representantes, aquellos a los cuales tenemos que fiscalizar todos los ciudadanos.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO?

Opino que hay muchos desafíos que se deberán enfrentar. El primero, siendo el desarrollo social y la mala distribución de bienes que tenemos en el país; vivimos en una nación desigual.

Otro desafío que enfrenta el próximo gobierno es el empoderamiento de una economía cabizbaja. Retomar debates sensitivos en el país como lo son: la educación sexual, la posibilidad de la creación de una constituyente, tener un Órgano Judicial independiente, el Tratado de Libre Comercio, la rendición de cuentas para los casos de corrupción que se han dado, entre otros. Tomar acciones para reducir la deuda que hoy tenemos, manejar un nuevo gobierno fortaleciendo la transparencia en todas las instituciones públicas del Estado, limpiar la imagen internacional que se tiene de Panamá como un paraíso fiscal después del escándalo de los ‘Panama Papers'; considero que el desafío más importante es devolverle la confianza al pueblo panameño en la política.

DESPUÉS DEL ESTRECHO RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 5 DE MAYO, ¿CONSIDERA QUE DEBE IMPLEMENTARSE UNA SEGUNDA VUELTA?

Considero que con base en lo que ha pasado en algunas elecciones, valdría la pena contar con la opinión del pueblo panameño a través de un plebiscito. Sin embargo, también tenemos que aceptar que en Panamá no tenemos una gran cantidad de votantes, en comparación con países que adoptan esta práctica. Además, sería un proceso político más largo en comparación del que tuvimos esta vez, que tan solo fueron dos meses. Así mismo, como Estado, el gasto para sufragar las elecciones sería mucho más alto.

EL ABOGADO RÓMULO ROUX, DE CAMBIO DEMOCRÁTICO, RECIBIÓ UN APOYO CONTUNDENTE EN LA CAPITAL Y COLÓN. ¿CÓMO LO LOGRÓ?

Hay que tomar en cuenta que en Colón y Panamá viven muchos inversionistas y empresarios. Las inversiones y negocios en el período del Cambio Democrático se mantuvieron fluctuando y en ascenso. Creo que esto les dio quizá una seguridad a empresarios después de un estancamiento en la economía del país.