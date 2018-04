Rómulo Roux: el diálogo es la acción responsable

Redacción La Estrella de Panamá

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, realizó un encuentro con el presidente y directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, con el objetivo de analizar la crisis político-institucional que hoy tiene enfrentados a los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Roux estuvo acompañado de los diputados Rony Araúz y Fernando Carrillo, secretario de Organización y director de la Junta Directiva del CD, respectivamente.

El también exministro del Canal indicó en el encuentro que ‘actualmente el pueblo panameño vive momentos de preocupación por el conflicto que hay entre los poderes del Estado'.

La disputa por el control político, agregó el presidente de CD, solo envía un mensaje de que algunos están poniendo sus intereses por encima de los problemas que afectan a la población. ‘Los panameños quieren diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea', comentó.

‘Reitero el llamado a que se inicie ese proceso, y confirmo que Cambio Democrático está dispuesto a buscar la vía para que el país avance y el gobierno se concentre en atender los problemas que vive la población', apuntó el dirigente de oposición.

‘El choque de poderes eleva la incertidumbre en una economía desacelerada que no está generando los empleos que se necesitan. El país no puede seguir así, nuestro sistema de justicia no puede estar más tiempo sin el nombramiento de las nuevas o nuevos magistrados. El llamado al diálogo está propuesto, ahora le toca al presidente tomar la palabra y dirigir un país que espera soluciones', puntualizó Roux.