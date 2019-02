Ricardo Martinelli demanda a cinco editores del diario ‘El Siglo' y a gremialista

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



A raíz de un artículo de opinión escrito por el dirigente sindical Mariano Mena, exsecretario de la Central General de Trabajadores, titulado ‘Las pataletas del loco', publicado en el diario El Siglo, el expresidente Ricardo Martinelli demandó al presidente del Grupo El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE), Eduardo Quirós, y a cinco editores de este tabloide por el presunto delito contra el honor de la persona natural, en modalidad de calumnia e injuria.

Una nota del Ministerio Público con fecha del 21 de febrero del año en curso, firmada por la fiscal Katia Lisseth Atencio, y que llegó este lunes a las oficinas de GESE, señala que el Ministerio Público investiga actos por la presunta comisión del mencionado delito, según querella interpuesta por Alma Cortés en representación de Martinelli en contra de Mariano Mena y ‘solidariamente' contra los directivos y editores del diario por la publicación, en la sección de opinión, del 3 de octubre de 2018.

Los comunicadores demandados son: José Somarriba, editor de la sección ‘Hechos'; Abdiel Quintero, editor de cierre; Domayko Olivares, editor de cierre; Millie Ramos, editora de Farándula; y Yasilka Córdoba, editora de Deportes.

Los mencionados, según se lee en la carta, deben comparecer al despacho de la fiscalía para notificarse de la admisión de la querella.

‘Coarta el derecho a la libre opinión', Conape CONSIDERACIÓN Como presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Blanca Gómez expresó que todos los medios colocan en sus secciones de créditos que los artículos de opinión son responsabilidad de sus autores. Esto porque el medio brinda ese espacio a la libre opinión y expresión, que no tiene nada que ver con la opinión del medio, que se presenta a través de sus editoriales y del trabajo de sus periodistas de planta, afirmó la dirigente del gremio. Gómez añadió que es absurdo pretender que se sancione a los editores y al presidente del medio por un artículo de opinión, del que el único responsable es su autor. A su juicio, esta acción pretende sentar un precedente funesto, dado que se le coarta el derecho al ciudadano común a tener un espacio para expresar su posición sobre temas del acontecer diario. Y resalta la presidenta del gremio de periodistas que la Ley 22 de 2005, en su artículo 2, establece que las personas que se sientan agraviadas, pueden solicitar ante el medio que hizo la publicación, el derecho a réplica.

La fiscal Atencio solicitó un ejemplar del diario de la fecha en cuestión.

El director de El Siglo , Carlos Atencio, interpretó como ‘temeraria e intimidatoria' la demanda para quienes expresan sus opiniones en los medios. ‘La inclusión de los editores del periódico envía un mensaje de intimidación y podría calificarse como una amenaza a la libertad de expresión para quienes ejercemos el periodismo', añadió.

Cortés dijo que ‘de acuerdo a los estudios de universidades internacionales, se acredita el daño que hacen los medios a las personas al publicar las afirmaciones sin verificarlas'.

Añadió que los ‘medios de comunicación deben tener un criterio constructivo de no afectar la moral y buen nombre de las personas al no hacer la salvedad de que el medio no se hace responsable de las afirmaciones de los autores. Los últimos estudios indican que pueden convertirse en herramientas para cometer delitos contra la moral de las personas', dijo Cortés.

A Guillermo Antonio Adames, miembro del Fórum de Periodistas, le preocupa que la querella incluya al medio y a sus periodistas dentro del concepto de la ‘solidaridad'. ‘El involucrarlos representa un peligro para la libertad de expresión, un derecho inalienable e irrenunciable', manifestó.

TILDAN DE ABSURDA DENUNCIA CONTRA EL DIARIO ‘EL SIGLO'

DERECHO

Como ‘absurda' tildó el presidente del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, la acción legal interpuesta en contra de directivos y editores del diario El Siglo .

‘Yo creo que no deberían tomarse acciones como esas. Es un absurdo, lo que pasa es que a este señor que nos recuerda mucho a la serie televisiva Harry Potter no se le puede mencionar o él no quiere que se le mencione'.

Medina precisó que la opinión de un articulista no debe alcanzar a los editores de un diario, porque los editores en alguna medida no pueden sesgar el pensamiento de una persona que de una manera libre y autónoma está ejerciendo ese derecho de libre pensamiento a través de un artículo publicado en un medio.

Defendió el derecho a la libertad de expresión y el derecho a opinar de una manera respetuosa y comedida, y que sean los tribunales los que determinen si hubo alguna acción que lastimó la honra.

‘En este caso muy particular no compartimos que se penalice, querelle o se denuncie a nadie por ejercer el derecho a pensar a disentir, a opinar o a trasmitir sus ideas a través de un escrito; pero también tienen que entender quien escribe que tiene que ser responsable de las cosas que dice', dijo.