‘Recuerdo las grandes dificultades para ejercer el periodismo'

Eran los meses más críticos de la crisis que enfrentaba Panamá, a finales de los años 80, producto de un régimen militar que gobernaba al país, cuando una jovencita muy delgada, de pelo largo y negro, enviaba despachos de forma clandestina a Radio Impacto , de Costa Rica.

Ella era Jenny Lee Martínez que, al igual que muchos periodistas que entonces ejercían la profesión, arriesgaba su vida en defensa de la democracia, la justicia y la libertad.

El papel de los periodistas fue crucial en ese entonces, porque en Panamá, dice Jenny Lee, no había libertad de expresión; aquí se vivía una época terrible porque se clausuraban medios, había censura y encarcelaban a periodistas y a todo aquel que se enfrentaba a los militares.

Cómo olvidar —expresa la periodista— cuando encarcelaron a Guillermo Sánchez Borbón, un hombre noble que se enfrentó a los militares con el único armamento que sabe manejar: su pluma. Otro caso que siempre recuerda es el de Alberto Conte, quien lideraba el Colegio Nacional de Periodistas y además era dirigente de la Cruzada Civilista… ‘qué injusticia se cometió con ese señor, porque no solo lo mantuvieron detenido durante un gran tiempo, sino que, además, le destruyeron su empresa', expresa.

Jenny Lee nunca olvidará esos aciagos días vividos en Panamá. Sus despachos contenían entrevistas de personajes que denunciaban las arbitrariedades que cometía el régimen militar, comandando por Manuel Antonio Noriega.

Aunque era muy joven, recuerda que estaba muy consciente de lo importante que era luchar contra un régimen que estaba destruyendo a Panamá. ‘Era riesgoso, pero fascinante', afirma con cierta melancolía, al tiempo que señala que esos fueron los mejores años de su vida profesional, porque ejerció el periodismo en toda la extensión de la palabra.

Luego vino la invasión por parte de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, y fue cuando Rodrigo (Cañita) Correa le dio la oportunidad de trabajar en su medio radial. ‘Desde KW Continente, informando la verdad primero, Jenny Lee Martínez', se escuchaba a menudo en la emisora.

Considera que estos acontecimientos jamás deberán ser olvidados por los panameños; son parte de la historia que debería ser impartida en las aulas de clases, afirma.

Para ella, en esos tiempos se practicó un periodismo único, incomparable, y transparente; la primicia era lo más importante. Había una competencia sana y profesional.

Pero el mundo da muchas vueltas; Jenny Lee se enamoró de un funcionario de la entonces embajada de Italia en Panamá, y hace 20 años salió de su tierra hacia el país europeo, donde contrajo matrimonio con Massimo Roccalba, con quien tiene dos hijos, María Regina, de 19 años, y Gianluigi, de 16.

Estando en Italia, muchas veces se sintió muy sola, porque ama demasiado a su país. Al principio fue muy duro, porque ni siquiera podía comunicarse, pues obviamente, el idioma es otro. Pero luego pudo adaptarse y ahora es una panameña-italiana, aunque, siempre, cuando se presenta en Italia, dice con orgullo que es panameña.

FUISTE REPORTERA HACE YA 20 AÑOS, CUANDO EN PANAMÁ EJERCÍA EL PODER UN RÉGIMEN MILITAR, ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL PERIODISMO QUE SE EJERCÍA ENTONCES Y AHORA?

Recuerdo las grandes dificultades para ejercer esta profesión. Trabajé con la periodista Elkilia Santos enviando despachos para la Radio Impacto , de Costa Rica, donde se escuchaban nuestras voces, pero no nos identificábamos, pues era riesgoso.

Panamá ahora vive una democracia, donde los comunicadores son libres de ejercer su profesión, así es que la diferencia está en que hoy se trabaja con libertad; aunque he visto que algunos periodistas están siendo demandados por funcionarios, y eso también atenta contra la libre expresión… eso se denomina acoso.

¿QUÉ PIENSAS DEL PERIODISMO EN LAS REDES SOCIALES?

Es positivo, pues las informaciones se obtienen con mucha rapidez; pero también se corre el riesgo de que las noticias sean falsas ( fake news ). Hay que tener mucho cuidado con esto, pues se puede poner en peligro la veracidad de los hechos.

¿CREES QUE LOS MEDIOS TRADICIONALES ESTÁN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DE LAS REDES SOCIALES?

Espero que no desaparezcan los medios tradicionales, pues son vida para un país. En Europa se asegura que muy pocos medios sobrevivirán en este mundo tecnológico.

¿QUÉ PERIODISTAS MARCARON TU CAMINO EN ESTE OFICIO?

En esta profesión conocí tantos periodistas buenos. Agradeceré siempre al señor Rodrigo (Cañita) Correa por haberme dado la oportunidad de iniciar mi carrera como periodista, en KW Continente , donde trabajé con verdaderos maestros como Homero Londoño, Pablo Montoto, Ramón Jiménez Vélez, Orlando Kivers y Donald Quintero, entre otros, de quienes aprendí mucho.

¿QUÉ TRABAJO PERIODÍSTICO TE MARCÓ PARA SIEMPRE?

Una serie que realicé sobre la presencia de los cubanos en las riberas del Canal, a quienes llamaban ‘Los Balseros'. Eran unos 10 mil cubanos que habían sido trasladados desde la base militar de Guantánamo (Cuba), instalados en cuatro campamentos, luego de un acuerdo entre Estados Unidos y Panamá. El acuerdo establecía que los cubanos no podían quedarse más de seis meses aquí. Viví con ellos el sufrimiento de dejar su patria; conocí a muchísimos cubanos preparados que lo único que anhelaban era vivir en una democracia. Iba todos los días y siempre les llevaba algo. Nunca olvidaré aquel joven de 14 años, de ojos grandes y azules, que me decía que quería ser doctor. A todos se los llevaron para Estados Unidos.

A PESAR DE QUE LUCES MUY BIEN, SÉ QUE TUVISTE UNA AFECCIÓN CORONARIA, ¿QUÉ TE OCURRIÓ?

Como dice mi compatriota Rubén Blades, ‘la vida te da sorpresas'. Hace casi dos meses viví un momento muy difícil: mi corazón hacía pausas, y esa situación ponía en riesgo mi vida. Por fortuna me la descubrieron a tiempo y hoy puedo contarla. Me colocaron un marcapaso y, desde entonces, vivo cada día intensamente, sonrío a la vida y disfruto los momentos con mi familia y amigos.

PERFIL Es periodista egresada de la Universidad de Panamá Nombre completo: Jenny Lee Martínez Nacimiento: Provincia de Colón Edad: 50 años Creencia religiosa: Católica Cónyuge: Massimo Roccalba Resumen de su carrera: Es graduada del Instituto Justo Arosemena. Estudió periodismo en la Universidad de Panamá. Fue reportera de KW Continente durante ocho años. Actualmente envía despachos desde la ciudad de Roma, a diversos medios de comunicación social en Panamá.

HE SABIDO QUE TE HAS SENTIDO MAL AHORA QUE ESTÁS VACACIONANDO EN TU TIERRA… ¿CUÁL HA SIDO TU EXPERIENCIA EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EN ITALIA?

Sí, me he sentido un poco mal. Primero busqué ayuda en la Caja de Seguro Social donde, al llegar, me tomaron la presión y se limitaron a decirme que debía tomármela yo misma, más tarde, en casa. Le dije a la persona que me atendió: ‘Señora, me siento mal'… ni caso me hizo. Luego me trasladé a una clínica privada donde era más importante saber si tenía el depósito de $300 que darme los primeros auxilios. Debo decir que Panamá, en materia de atención social, está muy mal.

En Italia, donde también existen fallas, hay una atención médica que no mira ni el color de piel ni el dinero de los pacientes… lo primero es la salud.

Otra cosa que me asombra son los precios de las medicinas, son increíblemente caras.

¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS MÁS IMPORTANTES QUE VES EN PANAMÁ, EN RELACIÓN A HACE 20 AÑOS, CUANDO LO DEJASTE?

Le he dado seguimiento a mi país desde que me fui. Pude ver cómo ‘Chinchorro' Carles y Guillermo Endara levantaron el país que estaba en bancarrota; he visto los cambios políticos, sociales y económicos que se han producido a través de los años.

Sé que hasta hace poco Panamá mantenía un crecimiento constante, logrando posicionarse a nivel mundial. Ahora se ve y se siente el periodo negativo que está viviendo. Veo muchos letreros de ‘Se alquila' o ‘Se vende'… mucho negocios están cerrando… algo está pasando.

PARA TI, ¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES QUE DEBE TENER UN BUEN PERIODISTA?

Los buenos periodistas son honestos y verticales, buscan siempre la verdad de los hechos, son imparciales, siempre tienen presente que lo que dicen y escriben puede determinar muchos destinos y, además, saben que son parte importante de la sociedad.