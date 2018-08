Recomiendan destituir a Policía vinculado a acoso sexual contra taxista

Guadalupe León Barría

La Junta Disciplinaria Superior de la Policía Nacional recomendó la destitución de la unidad policial vinculado a acoso sexual contra un taxista al momento de ponerle una boleta.

El agente forma parte de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

De acuerdo con el comunicado de la Policía, la Junta Disciplinaria se basó en que el uniformado "denigró la imagen" de la institución de seguridad del país, tal como lo establece los "artículos 132 y 133 de la Ley N° 18 del 3 de junio de 1997".

"En todo momento, los hombres y mujeres de uniforme deberán actual con alto grado de profesionalismo, integridad y dignidad, sin incurrir e actos de corrupción o que denigren el buen nombre de la institución", indica el comunicado.

La decisión de la junta Disciplinaria Superior, fue tomada tras la divulgación de un video de ayer miércoles en las redes sociales y medios de comunicación, donde la unidad policial adopta una conducta que riñe con los principios éticos y morales de los servidores públicos.

El conductor de transporte selectivo explicó a Telemetro que el Policía del Tránsito lo abordó porque el taxi tenía luces ilegales, lo cual él (taxista) respondió que si había una falta que procediera, sin embargo, el uniformado le dijo que hablaran,se subió al vehículo y comenzó a hacerle insinuaciones de connotación sexual.

“En el camino me había comentado de mis partes, que si estaba grande, qué edad yo tenía, yo le dije la verdad y todavía seguía comentando de mis partes intimas”, narró el conductor.

El transportista añade que en un momento el policía se bajó, lo cual aprovechó para sacar el celular y activar la cámara para grabar.

“Antes que llegara puse el celular en grabación, se montó y volvió a insistir sobre mis partes, si estaba chiquito, que si estaba grande, que quería verlo y siguió, yo lo deje para grabarlo para notificar lo que estaba pasando a las autoridades o la televisora, hasta que vio que me puse bravo, que no iba a hacer nada y me pidió que le comprara un Red Bull y una soda”, agregó el transportista.