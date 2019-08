EL FMI recomendó aumentar la edad de jubilación en Panamá

Marlene Testa

La estrategia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la seguridad social de la región está encaminada a aumentar la edad y las cuotas de las jubilaciones y reducir los montos de las pensiones. Esta misma fórmula también la ha recomendado a Panamá.

El FMI prevé un colapso de los sistemas de jubilaciones ante la baja natalidad y el aumento de la longevidad. De acuerdo con un estudio de la organización, las cajas de previsión no resisten y deben aplicarse severas reformas.

Un informe del Departamento de Finanzas Públicas del organismo internacional sobre las ‘Opciones de Reforma para el Sistema de Pensiones...' de Panamá, presentado el 25 de noviembre de 2015, recomienda aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres a 65 años, a partir de 2018, en etapas de 6 meses por año. Y, después, paulatinamente aumentar la edad hasta la edad de 70 años. El organismo establece que postergar y ralentizar los aumentos conllevará costos fiscales.

El FMI aseguró que las edades de jubilación son bajas en comparación con el resto del mundo e implican largos periodos de recepción de beneficios. Las edades de jubilaciones en el país son de 62 y 57 años para hombres y mujeres, respectivamente.

El documento señala que la forma de comparar la edad de jubilación a nivel internacional debe basarse en la expectativa de vida restante al momento de jubilarse. ‘Al respecto, Panamá está entre los países más generosos....'. En América Latina, Panamá se ubica en el segundo lugar entre las regiones con mejor expectativa de vida al momento de jubilarse, por debajo de Venezuela.

El exdirector de la Caja del Seguro Social (CSS) Alfredo Martiz dijo que sospechó que el organismo internacional buscaba ‘reformas paramétricas' para la institución de seguridad social panameña.

Pero, como no estaba de acuerdo reaccionó a través de su cuenta de Twitter @alfredomartiz. ‘No hay reforma paramétrica que sirva para reflotar cualquier sistema de pensiones si no corregimos las distorsiones que afectan los activos de una institución. Es como meter más agua en un balde que tiene un escape'. Así lo publicó el 20 de abril de 2018, cuando todavía se desempeñaba como director de la seguridad social.

‘Es injusto porque cuando se aumenta la edad de jubilación se golpea principalmente a la gente más vulnerable, a los que peores condiciones de vida tienen, que son los que menos tiempo viven', dijo Juan Jované, exdirector de la Caja.

La información del documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá coincide con una información que circuló ayer en redes sociales. La imagen que se difundió masivamente establece que una propuesta del organismo plantea el aumento de la edad de jubilación de los hombres de 62 a 65-70 años. Mientras que la de las mujeres de 57 a 65-70 años.

Las cuotas para las jubilaciones pasarían de 240 a 300. Esto significa que los años para completar las cuotas pasarían de 20 a 25.

En tanto que el cálculo para la pensión sería en base a los 10 mejores años de cotización y al 37% del total. Actualmente, el cálculo de la pensión es en base al 60% del salario.

El director de la CSS, Julio García Valarini, dijo que ‘la información es ‘totalmente falsa. No es cierta. (El FMI) no me ha hecho ninguna recomendación'.

Por el contrario, García Valarini indicó que se está solicitando a la organización una evaluación actualizada del tema de la seguridad social, que estará lista en los próximos meses.

El director de la CSS agregó que lo que dijo la organización es que las finanzas de la institución son buenas.