Realizan primera transición del Minsa

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Este lunes 10 de junio el ministro de Salud, Miguel Mayo sostuvo la primera reunión de transición institucional con la ministra designada, Rosario Turner.

El Minsa señaló en su cuenta de Twitter que el proceso inicio “de manera fluida, con transparencia y mucha responsabilidad”.

Mayo expresó a los medios de comunicación que “estamos dispuestos a decirle no solo que existe si no también algunas dificultades que presentamos nosotros para que ellos no tengan la necesidad de pasar por ello”.

Mientras que la titular designada manifestó que “vamos a estar en ese proceso de diálogo constante”.

Algunos temas que fueron abordados por los funcionarios fue los proyectos que no se han culminado, como la Ciudad del Salud y hospitales.

En esta reunión participaron los equipos entrantes y salientes del Minsa, entre ellos, la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz.