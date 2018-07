CSS realiza homologación para adquirir 55 ambulancias

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



Con la participación de 18 empresas, este viernes, 27 de julio, se realizó en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) en Clayton, la reunión previa y de homologación para la compra de 55 ambulancias.



Se trata de la licitación de precio único para la adquisición de 55 ambulancias debidamente equipadas para la atención de asegurados y no asegurados en áreas de convenio para el Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (Dengedtp).



El subdirector Nacional de Compras de la CSS,Abraham Segovia dijo que esta reunión de homologación es un proceso de acto abierto, donde cada empresa que potencialmente podría participar, se inscribe en una lista y tiene un orden para hablar, el tema es específicamente sobre el pliego de cargos que ha sido publicado y cualquier consulta, interrogante o recomendación que ellos tengan; este es el momento para que la administración tome una decisión y definan si su pliego de cargos se mantiene o cambia.



Esta licitación contempla la compra de 15 ambulancias de soporte vital avanzado tipo 4x2, ocho ambulancias de soporte vital avanzado tipo 4x4, 24 ambulancias de soporte vital básico tipo 4x2 y ocho ambulancias de soporte vital básico tipo 4x4.



Dependiendo del resultado y, si se da algún cambio, dentro del pliego de cargos, la administración de la CSS va a proceder con la generación de una adenda, pero en el caso tal de que no se den modificaciones, tienen previsto realizar para el 24 de agosto la convocatoria del acto público, pero la adenda tiene que salir antes de esa fecha.



E pliego de cargos se puede dar algún tipo de cambio que decida la Unidad Ejecutora, “como Dirección Nacional de Compras”.



Ante esto, el director de la entidad, Alfredo Martiz reiteró que siempre el mantenimiento es uno de los temas más importantes en este tipo de actos y sobre todo en una sociedad, en donde la palabra mantenimiento no se conoce, por eso que en este acto es importante que se haga esto públicamente para demostrar la transparencia que estoy tratando de imprimir a esta institución.



“El mantenimiento está incluido en el acto ciertamente, lo que ellos van a discutir ahora es cuantos kilómetros deben ser, si el mantenimiento se hace con el motor en marcha, si hay diversas modalidades y eso es lo que durante esta reunión de homologación se establece y todos los participantes queden conformes y poder hacer el acto público en debida forma”, dijo Martiz.