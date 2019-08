CSS reacciona a nombramientos fuera de la escala salarial

Rekha Chandiramani

rchandiramani@laestrella.com.pa



El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Julio García Valarini, confirmó que algunos funcionarios estaban piqueteando el día de ayer en la sede de Clayton, quejándose por los aumentos de algunos funcionarios. Sin embargo, el funcionario dijo que están en un proceso de hacer ‘justicia salarial' a aquellos profesionales con ‘alto pénsum académico, que dan la milla extra y que tienen mística'.

Para el proceso, explicó que había pedido un informe a cada una de las 40 direcciones de la entidad, de las cuales unas cuatro ya fueron evaluadas, beneficiando con aumento a unos 60 funcionarios.

‘Cuando se ve la escala salarial, los profesionales como abogados o ingenieros empiezan en $1,200 y después de 30 años es que llegan a $2,600. Las personas no quieren venir a trabajar o renuncian para irse a la empresa privada', sostuvo.

García Valarini, quien aspira a reelegirse para dirigir la entidad, adujo que quizás en esa coyuntura de elección de director general, algunos están aprovechando para presionar.

Sobre la escala salarial, dijo que muchos funcionarios están sobrepagados, porque ‘la escala se quedó atrás; no es competitiva'.

Administrativos piden auditoría ‘sin conflictos de interés'

Ayer se reunieron los empleados de la CSS con el director García Valarini, en reacción a las denuncias de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (Anfacss) de nombramientos fuera de la escala salarial.

El representante legal de la Anfacss, Luis Lee, explicó que pidieron a García Valarini que realice una ‘auditoría independiente', asignando personal ‘que no esté comprometido por haber recibido aumentos de salario'. Lo anterior, para auditar los nombramientos de al menos dos funcionarios que fueron nombrados con salarios por encima de la escala, según denunció el gremio la semana pasada.

También pidieron a la CSS que cumpla con el acuerdo de escala salarial firmado el 24 de julio de 2015, bajo la administración del entonces director Estivenson Girón.

El 16 de julio entró un funcionario como ‘oficial de atención al asegurado' con un salario de $2,000, aunque el resuelto de nombramiento original lo calificaba como ‘jefe de mantenimiento', lo cual se corrigió con el acta de nombramiento final. Según Lee, a este puesto le corresponde iniciar con un salario de $691.00.

Otro nombramiento denunciado fue el de un citador judicial con un sueldo de $1,800 mensuales. A este puesto le correspondía iniciar con $617.00, explicó el representante legal de los administrativos aglutinados en Anfacss.

Se abre Comisión

Otro acuerdo alcanzado ayer tras la reunión entre la directiva y los administrativos fue la apertura de la comisión de seguimiento para la aplicación de la escala salarial de nivelación.

Los trabajadores exigen que se cumpla con el acuerdo de escala salarial firmado en 2015, al tiempo que denuncian el uso de la entidad como un botín de favores y nombramientos para diputados y miembros de la junta directiva

Partidas ‘aceitadas' por favores

Denuncias y Señalamientos

Las denuncias de solicitudes de favores y nombramientos en la CSS vuelven al tapete. En el pasado, en una polémica entrevista a TVN el 9 de mayo de 2018, el para entonces director de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, dijo estar ‘atado de manos' por la junta directiva. Y también aceptó allí que diputados iban a la entidad a pedir favores y nombramientos.

El 31 de julio pasado, el mismo día en que los pacientes afectados por el envenenamiento masivo con dietilenglicol se reunían con directivos de la CSS para pedir atención especializada en todas las provincias, estaba en la entidad el diputado presidente de la Comisión de Salud, Crispiano Adames, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Ese mismo día llegó también a la sede de la CSS en Clayton, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, el perredista Marcos Castillero. Éste, sin embargo, a diferencia de Adames, entró por una puerta lateral, evadiendo a los periodistas apostados en la entrada principal.

Luis Lee, representante legal de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (Anfaccs), explicó que no debe ser ‘normal' que lleguen los diputados con su ‘lista de Santa Claus' para pedir ‘nombramientos de gente que los apoyó en su campaña'. ‘No puedo dar nombres (de diputados) porque después me demandan', aclaró.

El funcionario dijo que ambas instancias, tanto la Asamblea como la Junta Directiva de la CSS, tienen la ‘práctica de coaccionar' al director de turno para que le aprueben concesiones. ‘Ellos creen que es un secreto, pero la gente lo sabe', acotó.

El diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, el también perredista Benicio Robinson, declaró diciendo que ‘es falso' que los traslados de partidas son condicionados a ‘favores'. ‘En la Comisión y en el Pleno actuamos con, para y por los objetivos de desarrollo del país. Todas nuestras acciones se suscriben a tales propósitos y se enmarcan en los lineamientos de funcionamiento de la Asamblea', dijo.

‘No lo he hecho y no me consta que otros colegas hayan pedido favores. Lo cierto es que personalmente no actúo de tal manera y conozco muchos diputados a quienes respeto profundamente y dificulto que esa sea una manera de operar suya. Si alguno lo hace, es vital que con pruebas se demuestre tal proceder, antes de hacer aseveraciones tan delicadas', aseguró Robinson.