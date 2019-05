La ratificación de Luis F. Tapia como magistrado, pende de un hilo

Gustavo A. Aparicio O.

El presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no convocará por el momento a esta instancia para considerar el nombramiento de Luis Fernando Tapia como magistrado de la Corte Suprema de Justicia luego de que ayer se suspendiera la sesión para analizar este tema por falta de quorum .

A la sesión, que estaba prevista para iniciar a las 11:00 a.m., solo acudieron los diputados Sergio Gálvez, Jorge Alberto Rosas y Jorge Dutary; suplente del diputado Elías Castillo.

Esta instancia está integrada además por los diputados Zulay Rodríguez y Alfredo Pérez; del PRD, Juan Poveda y Mariela Vega; de Cambio Democrático (CD) y Francisco Alemán; del Molirena.

La bancada del PRD ya ha anunciado que votará en contra de las ratificaciones enviadas a la Asamblea por el Órgano Ejecutivo, incluyendo la de Tapia.

Esta es la tercera ocasión que el presidente de esta instancia, el diputado Sergio Gálvez convoca a esta comisión (dos de ellas en sesiones ordinarias) en las que no ha existido el quorum para sesionar y aprobar o no la designación de Tapia.

Gálvez dijo que ya el PRD indicó que no votaría a favor de ninguna de las ratificaciones que ha llevado el Ejecutivo al Pleno de la Asamblea.

Con respecto a su partido CD, el diputado Gálvez expresó que no ha definido una directriz, pero sí les ha dado la libertad a cada diputado de tomar su decisión. ‘Mi decisión ha sido también la de votar en contra de todas las designaciones', precisó.

Gálvez consideró que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, no ha entendido que cada vez que hay un traspaso de Gobierno se dan estas crisis. ‘Creo que esto es normal, pero con terquedad quiso imponer estos temas y no se ha podido. Yo siento que tongo botado no pone boleta'.