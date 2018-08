‘Quiero pasar a la historia como el presidente que reformó el Estado'

Marlene Testa

A pocos días de culminar la campaña para escoger al candidato a la Presidencia por Cambio Democrático (CD), José Raúl Mulino accedió a responder interrogantes sobre cómo sería su gobierno, de ganar las elecciones generales de mayo de 2019. Fue una conversación en la que no contaron los seis meses de cárcel por la compra de los radares ni las rivalidades políticas ni su experiencia como ministro de Seguridad. Lo que se intentó fue develar los sueños de un candidato, las aspiraciones para su país, la gente que lo acompañaría en un futuro gobierno y las políticas para enrumbar la economía, el sector agropecuario y la educación, entre otros.

Con la seriedad que lo caracteriza desde siempre —porque no esbozó una sola sonrisa en cuarenta y cinco minutos— respondió a nuestro cuestionario convencido de que tiene entre sus manos la fórmula para que su partido regrese al poder político.

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE HARÍA, UNA VEZ INSTALADO EN EL PALACIO DE LAS GARZAS?

Comenzar los trámites para convocar a la asamblea nacional constituyente.

¿UNA CONSTITUYENTE O UNA REFORMA?

Asamblea nacional constituyente, de la que habla el artículo 314 de la Constitución vigente.

CUANDO HABLAMOS DE COMENZAR LOS TRÁMITES PARA UNA CONSTITUYENTE, ¿A QUÉ SE REFIERE?

A un decreto de convocatoria. A la coordinación con el Tribunal Electoral. A programar presupuesto para la elección de sesenta constituyentes. Yo aspiro a que sean constituyentes provinciales y nacionales. He estudiado mucho el proceso del año 45 y 46, que nos dejó la mejor Constitución que hemos tenido en la historia republicana, después de la independencia de Colombia, y que considero sigue siendo buena. Incluso en mis desvelos estuve pensando en tres o cuatros juristas para que preparen un borrador de constitución.

¿DE QUÉ JURISTAS ESTAMOS HABLANDO?

RESUMEN DE SU CARRERA José Raúl Mulino tiene una extensa experiencia en gestión pública Nombre completo: José Raúl Mulino Nacimiento: 13 de junio de 1959, en Chiriquí Ocupación: Abogado y político Cónyuge: Maricel Cohen Resumen de su carrera: Estudió en la Universidad Santa María La Antigua, donde obtuvo el título de Derecho y Ciencias Políticas, en 1981. En 1983 culminó su maestría en Derecho Marítimo en Tulane University, en New Orleans, Louisiana. Fue viceministro de Relaciones Exteriores, de 1990 a 1993. Hasta 1994 fue ministro de Gobierno. De 2009 a 2014, sirvió como ministro de Gobierno y Justicia y ministro de Seguridad Pública de la República de Panamá.

En buenos juristas. Pero, no he hablado con ellos, por eso me abstengo de mencionar sus nombres. Los estoy ubicando por áreas de experiencia profesional. Obviamente, tiene que haber constitucionalistas y laboralistas. Un abogado experto en temas económicos o un economista. Planeo someter un borrador para aligerar el proceso.

¿QUÉ CAMBIOS HARÍA?

El Título Constitucional del Canal es el mejor consenso que hemos tenido los panameños. Ese tiene que mantenerse igual. Pero sí tengo otras ideas, como elevar la educación a través de una autoridad nacional, con una junta directiva, con un director ejecutivo, con una ley orgánica que se ejecute partiendo del principio constitucional. Igual haría con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. No es privatización. No tiene absolutamente nada que ver con privatización. Creo, igualmente, en elevar la calidad de la Asamblea Nacional. Yo doy dos periodos de cinco cada uno para ir bajando la cantidad de diputados, de circuitales a provinciales y nacionales.

¿TIENE ALGO ELABORADO PARA EL ÓRGANO JUDICIAL?

He estudiado constituciones de países vecinos para documentar cómo se nombran magistrados. Yo siempre he tenido mis reservas con relación a la facultad del presidente de designarlos. Nombrar un magistrado es cuestión de voluntad del presidente. Pero donde debe estar el control es en el voto calificado de la Asamblea, que considero conviene aumentarlo a dos terceras partes (66%) para forzar un debate político con miras a ratificarlo; funciona en muchos países. Otra opción es designarlo del propio sistema, que un juez de circuito pueda tener la oportunidad de llegar a la magistratura de la Corte.

¿CUÁL SERÍA SU OBRA CUMBRE, COMO PRESIDENTE?

Yo quiero pasar a la historia como el presidente que reformó el Estado panameño a través de una constituyente. No soy enemigo del cemento, ojo. Y sé que me va a tocar hacer el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la línea tres del Metro de Panamá .

¿CUÁL ES SU FÓRMULA PARA SALVAR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL (CSS)?

Desde que soy yo, estoy oyendo que el Seguro va a quebrar. Eso no quiere decir que no vaya a pasar. Pero si buscas la lista de los subsidios que invierte el Gobierno Central, te das cuenta de que al Seguro le otorgan más de $500 millones anualmente. Eso es mucha plata. Si eso no pasara, a lo mejor este servicio hubiera colapsado. He hablado con personas que han sido miembros de la junta directiva del Seguro. Por ahora hay una especie de consenso en cuanto al tema de cerrar la duplicidad de prestaciones médico-hospitalarias del Ministerio de Salud (Minsa) con la CSS.

¿SISTEMA INTEGRADO?

Yo creo que eso acabó al Seguro Social. Hay que crear una sola prestataria de salud pública y dejar al Minsa como rector de la misma.

¿Y LA TERCERA OPCIÓN?

Minsa como rector... es decir, que sea la CSS la que preste los servicios de salud y de hospitales, y una empresa que maneje los fondos de jubilación.

¿QUÉ PROPONE PARA EL RESCATE DEL SECTOR AGROPECUARIO?

Les propongo primero que me recomienden al ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que salga de ellos, que no me echen a mí el muerto si no sirve. Le voy a dar a ese ministro todo el poder delegado y voy a ayudar a reestructurar las entidades satélites como BDA (Banco de Desarrollo Agropecuario), ISA (Instituto de Seguro Agropecuario). Paro las importaciones. No habrá más importaciones a destiempo. Esto es una cuestión de decisiones. Yo tengo un equipo que me está trabajando el sector agropecuario y me han propuesto varios temas, entre ellos agrandar las cadenas de silos. Detengo las importaciones e introduzco una cadena de silos en Darién, una en Chiriquí y agrando la de La Honda, en Los Santos, en donde están los productores más grandes de maíz.

LA QUEJA RECURRENTE ES QUE LA EDUCACIÓN ES ... (INTERRUMPE)

No sirve.

MI PUNTO ES QUE EL ESTADO PAGA LO MISMO POR UN ESTUDIANTE DEL SISTEMA PÚBLICO QUE LO QUE PAGA UN PADRE DE FAMILIA POR UNO DEL SISTEMA PRIVADO. SIN EMBARGO, LA EDUCACIÓN PRIVADA ES MUY SUPERIOR A LA PÚBLICA.

Hay que tomar decisiones como la que te comenté, de crear una autoridad de educación. Hay que conectar la educación al potencial laboral del país. No podemos vivir en un país solo graduando bachilleres en ciencia y letras, como si el mundo no hubiera evolucionado. Hay que conectar a los muchachos con la potencialidad del mercado laboral, que es mucho más que ser médico, ingeniero y abogado...

PERCIBO QUE HAY UNA RALENTIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y UN AUMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA. ¿A QUIÉN NOMBRARÍA COMO MINISTRO DE ECONOMÍA PARA ENFRENTAR ESTE PANORAMA?

Tengo muy clara la idea de un buen gabinete porque para mí es el cuerpo asesor de primera instancia del presidente. Un ministro de economía para mí tiene que ser un hombre o una mujer que inspire confianza y credibilidad porque es el principal problema después de la inseguridad, que de esa me encargo yo.

QUIERO EL NOMBRE DE ESE HOMBRE DE CONFIANZA Y CREDIBILIDAD QUE USTED PONDRÍA AL FRENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA...

No te puedo decir el nombre en este momento.

PERO, ¿USTED LO TIENE? NO NOS VA A SORPRENDER COMO OTROS GOBIERNOS QUE, A ÚLTIMA HORA, ESTÁN NOMBRANDO AL GABINETE...

No. Tengo perfiles y nombres en mi cabeza, pero no lo he consultado con ninguno de ellos. Creo que sería una imprudencia con ellos, conmigo y con el país decirlo así, so pretexto de arrancar aplausos. No se trata de eso: gobernar implica mucha responsabilidad.

