Querellantes solicitan que De león, Alonso y Tello sean declarados impedidos en el caso de RM

Marlene Testa

Abogados querellantes del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por un supuesto delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad presentaron una solicitud para que los magistrados Hernán De León, Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado) se declaren impedidos para tomar decisiones en este caso.

A eso de las 10 de la mañana de hoy, 16 de agosto de 2018, Balbina Herrera, Michell Doens, Rosendo Rivera, Rubén Polanco, Carlos Herrrera Morán Delegado, Nicómedes Castillo, en representación de Juan Carlos Navarro, se reunieron en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para concurrir a la Secretaría General a solicitar el impedimento de los tres jueces.

La solicitud de los querellantes se fundamenta en el Artículo 50 del Código Procesal Penal que señala que es viable el impedimento cuando haya !motivos graves que afecte su imparcialidad”.

Las supuestas víctimas de las interceptaciones telefónica buscan garantizar la transparencia del proceso después de que la Procuradura General de la Nación Kenia Porcell hiciera pública una conversación suya con el presidente interino de la máxima magistratura del país.

En este diálogo, De León dijo que había sido grabado, que el caso “se iba a caer, lo iban a anular”.

Las confesiones del magistrado De León a la procuradora Porcell también dejaron entrever un posible chantaje para fallar a favor de Martinelli. ‘Tú sabes, esos (no se precisa quiénes) me grabaron, me grabaron', le dijo el magistrado De León a la procuradora.

De León – según la Procuradora- también aseguró que Alonso y Tello estaban de acuerdo en que lo de (Jerónimo) Mejía (juez de garantías del proceso seguido a Martinelli) no iba.

Los tres magistrados están comprometidos con estos hechos por lo que se solicita que no intervengan en el proceso, cita el documento que presentaron los abogados querellantes del caso.

En un escueto comunicado, el presidente interino de la corporación de justicia admitió la reunión con la fiscal general. Sin embargo, señaló que Porcell solo reveló una parte de la conversación.

Las declaraciones de la jefa del Ministerio Público estremecieron a la sociedad panameña que coincide en que existe una profunda crisis en la administración de justicia.