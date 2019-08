Querellantes denuncian que ‘hubo dinero de por medio' en el resultado del fallo del tribunal de juicio

Adelita Coriat

El fallo del tribunal de juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli ha generado todo tipo de reacciones, al punto que ha dividido al extremo a la opinión pública. Los querellantes, adheridos a la teoría del caso de la Fiscalía, buscan revertir la decisión de los tres jueces, que durante el desarrollo del juicio observaron varias inconsistencias en la presentación de las evidencias que introdujo la fiscalía. Esto favoreció la ‘duda razonable' al acusado y el tribunal sustentará al detalle, el próximo 26 de agosto, las motivaciones que lo llevaron a dictar el veredicto. Los recursos que le quedan a los inconformes del fallo son la nulidad y la casación, y se encuentran analizando la estrategia legal para presentarlos. Carlos Herrera Morán, abogado querellante, pone en duda el fallo alegando influencias externas que contaminaron el resultado del tribunal. Se somete al Polígrafo , entrevista en la que intentamos contrastar las contradicciones ocurridas durante los casi cinco meses del juicio y la explicación que brinda la querella al respecto.

A lo largo de todo este juicio, ustedes nunca mostraron desconfianza en el actuar del tribunal, al contrario, manifestaban que confiaban en la labor del tribunal, ¿dónde quedó esta confianza?

No somos malos perdedores, te puedo traer las piezas procesales para probar lo que te voy a decir. Cuando se constituye el Tribunal y fuimos informados sobre la presencia de Tejeira, nosotros lo recusamos. Sabíamos quién era la distinguida dama jueza y que los tres obedecen a Martinelli. Mira lo paradójico, el mismo juez Tejeira, dijo: ‘yo no soy imparcial porque a mí me nombró en la Presidencia el acusado, y soy menos imparcial porque a mí Mayín Correa me nombró como vicegobernador'.

¿Usted cree que eso influyó en el resultado?

Sí, sí influyó.

Ustedes hablan de sospechas y dan a entender que hubo influencias externas, no sé de qué tipo, que afectaron la decisión, explique…

Te voy a hablar con cosas concretas y no especulativo. Número uno: la señora Mayín Correa, quien fue jefa del juez, llegó a ese tribunal el día jueves, la trajeron y la sentaron adelante. Tú veías la mirada reverencial del juez. En segundo lugar, un equipo de abogados de la defensa que se ha caracterizado por dilatar el proceso, que tenía 23 testigos, el 5 de agosto renunciaron a todos sus testigos porque sabían que ya se había ‘cuadrado' el fallo.

¿Qué pruebas hay de que se ‘cuadró' el fallo?

Te sigo diciendo, el día del fallo, el lenguaje corporal de los abogados de la defensa era de relajamiento. Cuando uno espera un fallo, uno está tenso y nervioso, estresado; a ellos solo les faltaba jugar una partida de dominó. Estaban contentos y muertos de la risa en una situación tan estresante como era escuchar una sentencia.

¿Qué pasó, entonces?

Ellos conocían lo que iba a ocurrir. Y lo digo en tu programa, te recuerdo que hace un mes y medio hablamos en uno de los recesos del juicio y te mencioné: este sistema no está preparado para juzgar intocables, está preparado para juzgar a la hija de la cocinera, o al que se roba una caja de cervezas, pero no para los poderosos. Aquí se puso al descubierto esa realidad.

Se habló todo el juicio de una máquina Pegasus, ¿cuándo el fiscal presentó durante el juicio la compra del Pegasus?

Sí se presentó.

Del Pegasus no.

El contrato del Programa de Ayuda Nacional (PAN) se presentó.

Eso era de la máquina M.L.M. Protection, que se adquirió a través del PAN.

Era una máquina con una licencia de una empresa israelí que se adquirió.

Sí, pero ¿cuándo se presentó la compra o auditoría del Pegasus?

La última vez que se supo de esa máquina pinchadora se ubicó en el edificio Oceanía, ¿y quién tiene oficina ahí? Ricardo Martinelli. Te digo algo, vamos al recurso de casación en la Corte y le aseguro al pueblo que vamos a revertir eso y vamos a mandar a este señor a prisión, de donde nunca debió salir.

¿Usted cree que fue buena idea sentar a Rolando López en el juicio para declarar?

Acuérdate que somos siete querellantes y eso fue iniciativa del señor Rosendo Rivera.

Su testimonio no parece haber sido favorable para la fiscalía, porque entró en contradicciones con el testigo protegido que no se pudieron aclarar…

Sí hubo contradicciones, sobre todo frente a la laptop en la que se grabaron los archivos.

¿Usted cree que el Tribunal se valió de alguna influencia distinta al juicio para fallar de esa manera?

Sí, estamos investigando. Nosotros a las diez de la mañana del 9 de agosto tuvimos una reunión con la procuradora Kenia Porcell, porque teníamos una información que estaba circulando y que ya ha salido en redes.

¿De dónde venía la información?

De una embajada. Hasta ahí te lo dejo. Muy seria.

¿Y en qué consistía?

En que había dinero de por medio.

¿Y por qué la procuradora Kenia Porcell no presentó una denuncia?

Porque estamos buscando las pruebas. $1.8 millones, el 9 de agosto, estamos buscando las pruebas.

¿En qué momento se hizo ese supuesto pago?

Entre el día miércoles y el día jueves de esa semana.

¿Supuestamente fue lo que se pagó a cada juez?, ¿es lo que quiere decir?

No lo tenemos claro, pero hay gente muy seria trabajando en esa investigación. Te lo digo con toda la seriedad profesional que me caracteriza.

Ustedes van a interponer un recurso de anulación; si la sala les concede el recurso tendrán que emplear las mismas pruebas que tienen inconsistencias, ¿de qué sirve?

Son dos recursos que la Ley pone en nuestras manos. El recurso de anulación y el de casación. Una sola parte no puede ensayar los dos. Tenemos que asignar al Ministerio Público una parte y la querella, otra. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Primero resuelven el de casación, en caso de que salga negativamente, se acude a la anulación. Este recurso, la casación, tiene la virtud de revertir el fallo e incluso imponer la prisión o la sanción. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia entra al fondo y lo resuelve. Revisa si las pruebas fueron bien valoradas o no, y decide si se revoca el fallo y si se condena al acusado.

Es decir que hacen una nueva valoración de todo..

Así es. De acuerdo a las causales.

¿En qué basan su decisión?, ¿qué insumos emplean?

Nosotros vamos a exponer en el recurso nuestras consideraciones. Por ejemplo, yo considero que ahí hubo una indebida aplicación de la ley penal. Esos aspectos que se esgriman, los evalúa la Corte, y si considera que tenemos la razón, revoca el fallo y manda a Ricardo Martinelli a donde debe estar, en la cárcel.

¿Ellos solicitan la opinión de la defensa?

Sí. Se hace una audiencia oral, nosotros sustentamos y ellos también. Hay algo interesante que agregar, esa audiencia de alegatos que recién ocurrió, los fiscales y los querellantes pedimos que fuera pública, transmitida por radio y televisión a todo el país, para que toda la población pudiera escuchar los alegatos de cada parte. Pero el tribunal no quiso. Porque los panameños están confundidos y creen lo que dice el tribunal, y los panameños no vieron la audiencia.

Cualquiera podía haber ido a la audiencia en todo este tiempo…

Pero cuántos asientos había ahí, en la Corte Suprema todo el mundo lo veía. Cada vez que fallaba la Corte se enteraba todo el mundo. No podemos hacer juicio a puerta cerrada, hay que dar lugar a la transparencia.

¿A quién creerle en cuanto a la grabación del material sensitivo?, ¿al testigo protegido, que no se acordó del hotel ni cuánto pagó la noche o al exjefe de inteligencia, que no sabe a quién le prestó su computadora?

A ninguno de los dos.

Pero están bajo juramento ante un tribunal…

A ninguno de los dos… créele a las víctimas. ¿Qué dijo Mitchell Doens cuando fue a rendir declaración?, que Martinelli le confesó que él lo había pinchado, pero que judicializó la intervención, pero la defensa nunca incorporó la orden de judicialización en ese asunto. A Yassir Purcait que lo invitó a la Presidencia y lo sentó en su escritorio y le mostró los correos de varios copartidarios y el audio de él. El mismo reo, que es un mitómano, reconoció en varias instancias que él estaba pinchando, pinchó hasta a la amante, la mandaba a seguir.

Dentro de una sala de audiencia uno jura decir la verdad y ahí alguien parece que mintió…

No digo que mintió, fueron contradicciones. Acuérdate de que el acusado es una persona peligrosa. Aquí está Vernon Ramos, que es una persona que no aparece. ¿Qué pasó cuando terminó el juicio? Rompieron la puerta, agredieron a periodistas, la horda fascista del Cambio Democrático estaba afuera esperando a varias de las víctimas. En una audiencia, la ingeniera Balbina Herrera recibió un botellazo.

Explique por qué los dispositivos digitales tenían los sellos rotos..

Eso se dijo en la audiencia. El protocolo de cadena de custodia se implementa en Panamá en el 2015, esos elementos informáticos se recaudan en el 2014, cuando no había cadena de custodia. Esos elementos informáticos se utilizaron en la audiencia de los exdirectores del Consejo de Seguridad y se usaron, se manipularon. En tercer lugar, el perito dijo que el mismo curso del tiempo lo deterioró. Otra cosa importante, el principio de mismidad. Este principio es que lo que tengo almacenado aquí es lo mismo que se presentó durante el juicio, y eso lo reconocieron las víctimas. ¿Qué hacían las conversaciones de esas personas en el Consejo de Seguridad? Es que Martinelli quería amedrentar a todos y tener el dossier de todos, y lo reconoció en una entrevista en los medios de comunicación.

¿Por qué nunca presentaron esa entrevista en el juicio?

Los hechos notorios no necesitan prueba. Ese es un hecho notorio, es como si te digo ‘Adelita Coriat es periodista', es un hecho notorio y no necesito llevar tu idoneidad. Además, eso lo reconoció el periodista que lo entrevistó.

Pero cuando le preguntaron a qué se refería Martinelli con el ‘dossier de todo y de todos', él respondió que no podía interpretar sus palabras.

Lo medular es que todos esos temas que adujo el tribunal de juicio oral fueron debatidos en la Corte Suprema de Justicia vía amparo y todos fueron reconocidos que no hubo violación, y el tribunal de juicio oral se sale con que hubo violación al debido proceso.

Se habla mucho de la admisión de pruebas, pero se debe probar la vinculación de las mismas con el acusado….

Es verdad, pero si la prueba ya se adentró al proceso, debes valorarla, que era el trabajo de los jueces. Pero no puedes decir que la prueba es ilegal, que la prueba es trasladada o que se hizo sin participación de la defensa. Eso no era el trabajo del tribunal, debían decir lo que dices, valorarla para saber si es contradictoria, si el testigo se contradice, si su manifestación es contradictoria, no le veo valor, eso era.

ABOGADO QUERELLANTE Carlos Herrera Morán es uno de los 7 juristas querellantes en el caso del exmandatario Nombre completo: Carlos Manuel Herrera Morán Nacimiento: 2 de agosto de 1960, Panamá Ocupación: abogado Resumen de su carrera: abogado, profesor de Derecho Humano, exfiscal Auxiliar de la República, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Conlegio Nacional de Abogados.

¿Usted se hubiera conformado con un veredicto parcial?

Sí, yo lo conversé antes contigo. Yo te dije antes del fallo que lo podían condenar por dos delitos, pinchazos y seguimiento.

¿Qué tiene que decir de esto la Fiscalía?

Bueno, vamos a participar juntos en los recursos y también hicimos juntos fuerza para lo del testigo protegido, que querían traerlo a Panamá, pero el presidente Laurentino Cortizo dijo que se van a mantener las medidas de protección, y eso nos llena de tranquilidad

Su nombramiento en el exterior no era parte de las medidas de protección que se le prometieron…

No, definitivamente que no. Yo creo que fue un error haberle concedido este cargo porque mucha gente lo interpreta como una premiación.

Pues todo indica que así fue…

Mira que yo en eso no te lo recrimino. Es verdad, pero sí hay que darle la medida de protección porque si lo dejan como un ciudadano común, tú sabes lo que pasa. Le van a doblar el brazo.

El juez dijo que su fallo iba a ser tan blindado como para resistir cualquier escrutinio, ¿qué espera usted de la sentencia?

Me parece que será endeble. Es un tigre con pies de papel, pensamos que van a revertir la sentencia en la Corte. Te lo digo con franqueza, ese fallo lo van a revertir, y a Martinelli esa risa, esa fiesta con licor y música, se le va a convertir en mueca. Muy pronto.

Eso lo analiza la Sala, pero escoger a los magistrados que revisarán los recursos también será un asunto delicado, porque la mayoría ha tenido inmediación…

Podemos pasar tres Polígrafos y todavía no podríamos armar el rompecabezas de quién puede ser habilitado. Los titulares no pueden ser, tampoco algunos suplentes de la Sala y de la Corte porque han tenido inmediación. Así que eso es un rompecabezas. Pueden buscar a alguien de otra Sala, pero los suplentes también participaron. Lo que puede resolver esto es el nombramiento que haga el presidente para la Sala Penal en reemplazo de Jerónimo Mejía. Él tiene que nombrar a seis magistrados, entre principales y suplentes.

¿Cómo se sienten los querellantes con el trabajo de la Fiscalía?

La verdad es que no nos sentimos decepcionados. Lógicamente, se cometieron algunas falencias, algunos errores en la estrategia legal, pero en lo medular se logró el propósito que persigue el Ministerio Público y nosotros, los querellantes, como abogados de las víctimas; es decir, acreditar los delitos. Lo segundo es que lo que se debate en el juicio oral es acreditar la relación de esos delitos con el acusado. Ese propósito, a mi juicio, se logró. Aquí el que se divorció de la Constitución y de la Ley fue el tribunal de juicio oral.

¿Con qué bases sostiene eso?

En el diseño acusatorio, que es un nuevo modelo de enjuiciamiento que comenzó hace poco en Panamá, hay situaciones muy distintas a lo que se conoció durante muchos años. Aquí las pruebas se practican en la audiencia. En el sistema anterior, todo lo que se recopilaba en la parte investigativa tenía el carácter de prueba, pero en el acusatorio no. Pero en la etapa intermedia, o preparatoria, se hace un debate para desintoxicar las pruebas, para hacer una labor de profilaxis preparatoria, y la prueba que pasa ese filtro es la que llega al juicio oral para la valoración de los jueces. ¿Qué ocurrió? Nosotros logramos introducir los siete cuadernillos, eso se debatió en la etapa intermedia y se les dio en principio siete días para que revisaran los cuadernillos y terminaron con 30 días y fue Carlos Carrillo. Las partes, de común acuerdo, pactamos que no íbamos a sacar copia de los mismos porque había información sensitiva o íntima. Te pongo un ejemplo, hubo un doctor que cuando vio los videos, dijo casi con lágrimas que no se constituía en querellante porque se trataba de una situación muy incómoda para él y para su familia. Pactamos, por lo tanto, que no íbamos a sacar copia de eso y la defensa tuvo acceso a esos cuadernillos. Resulta que el 9 de agosto, cuando el tribunal de juicio oral habla de esa prueba, dice que no se practicó con la presencia de la defensa y que ellos se enteraron de los cuadernillos en el juicio oral. Eso es una mentira de los tres jueces. También se habló de las pruebas trasladadas, que no son más que las pruebas que vinieron del Ministerio Público y que usaron para el juicio de los exdirectores del Consejo de Seguridad y sirvieron de antecedente para este juicio. Eran antecedentes porque en las investigaciones surgió el nombre de Ricardo Martinelli. Entonces, esas pruebas se aportaron y el juez Jerónimo Mejía las consideró adecuadas, mientras que el juez del tribunal de juicio oral, el subalterno de Mayín Correa, que estuvo el día jueves y viernes ahí y que aunado a esto el juez había sido nombrado por Martinelli en la Presidencia, diciendo que no podía haber prueba trasladada.