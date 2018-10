‘Publicación de la Estrella es un refrito' Kenia Porcell

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



La procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, calificó como un ‘refrito' las investigaciones publicadas en La Estrella de Panamá que revelaron el esquema empleado desde la Presidencia de la República, donde se concentraron las investigaciones penales que más tarde se presentarían en el Ministerio Público.

‘Todas las pruebas tienen que practicarse dentro del proceso. Yo creo que ningún abogado permitiría que se le practiquen fuera del proceso', KENIA PORCELL PROCURADORA

Este miércoles, tras una visita sorpresa a las oficinas de las fiscalías ubicadas en el edificio Avesa, Porcell señaló ante los medios que, desde su óptica, la investigación efectuada por ‘La Decana' carece de objetividad e imparcialidad para llegar a una conclusión.

‘No sigo órdenes de nadie', aseguró Porcell. Esto, en referencia a las versiones que afirmaron a este diario que desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) ‘se armaban los expedientes' que después terminaron en los despachos de los fiscales.

Es la primera vez, desde las publicaciones de ‘La Decana', que Porcell se pronuncia sobre el tema. Justificó su ausencia por motivos de salud.

Mientras se desarrolló la investigación, este diario buscó su versión en más de una docena de ocasiones, además de haberle enviado un correo electrónico con los temas a tratar. Pero a pesar de las insistencias, nunca quiso atender al periódico.

Porcell cuestionó: ‘¿Cómo se pudo llegar a una conclusión objetiva e imparcial en un tema de derecho si no vi ahí el estudio de la Constitución Política de Panamá en lo que tiene que ver con las funciones del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación?'.

Añadió que las publicaciones tampoco hacen referencia a la Ley de Transparencia en donde se establecen claramente las diferencias entre información pública, información reservada y restringida.

Como tercer punto, la funcionaria expuso que no se mencionó ‘el Decreto que crea el Consejo de Seguridad Nacional. Cuarto, la ley de los abogados y los estatutos y reglamentos que tenemos. Sin contar la ley del Ministerio Público, el Código Judicial en lo referente al Libro Tercero, que es el procedimiento penal en el sistema inquisitivo y el Sistema Penal Acusatorio que tiene que ver con los principios'.

Dijo que si a esto le agrega que el documento ‘tiene confusiones con respecto al rol de la Procuradora General de la Nación y al rol del Ministerio Público, a mí no me queda más que llegar a la conclusión que esto es como lo que ustedes mismos me han enseñado, este tema que está ahí es un tema que está saliendo en glosas y glosas y ustedes llaman sofrito o refrito, una de esas cosas'.

Mencionó que, a raíz de las revelaciones de este diario, ha sido denunciada.

Asimismo, indicó que todos los procesos ‘se inician frente a la autoridad competente y que iniciada o presentada la denuncia, conlleva a lo que se llama el auto cabeza de proceso en el sistema inquisitivo. Y que a eso, se tienen que practicar las pruebas con la presencia de la contraparte. Si una defensa no está de acuerdo con lo que hay, puede hacer uso de todos los incidentes que le da la ley, puede hacer uso de que la prueba se practique nuevamente, e incluso para que la prueba se anule', concluyó.

No obstante, Porcell no explicó a los medios en qué consistieron y cuál fue el contenido de las reuniones que sostuvo con el asesor de la Presidencia Rogelio Saltarín. Según el informe de gestión que presentó el penalista, este se reunió en nueve ocasiones con la Procuraduría. Dos veces mencionó citas personales con Porcell, una cuando ella formaba parte del CSN, y otra como procuradora.

De julio de 2014 a diciembre de 2015, en el Palacio de las Garzas se concibió centralizar todos los casos penales a través de una asesoría externa, dotándola de superpoderes. Actuaba casi como un ‘procurador paralelo', con oficinas satélites, teniendo como cabeza un megaconsultor con acceso expedito a todas las instituciones del Estado. Dicho asesor sostuvo 25 reuniones con miembros del CSN. Mientras Porcell formó parte de este organismo de inteligencia (julio a noviembre de 2014), el asesor externo Rogelio Saltarín, se reunió más de una docena de veces con el CSN.