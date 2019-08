Protestan en la Universidad de Panamá contra recortes a la educación superior

Juan Alberto Cajar B.

Gremios docentes y de trabajadores de la Universidad de Panamá (UP) se manifestaron pacíficamente la mañana de este jueves para protestar por la reducción presupuestaria, tras el recorte de 14.1 millones de dólares por parte del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo.

El Ejecutivo justificó la medida considerándola como necesaria para cumplir con la contención del gasto público y así enfrentar el déficit fiscal.

Para el catedrático y decano de la Facultad de Administración Pública de la UP, John Cooper, estos recortes son un atentado contra la educación superior y representan un golpe directo los derechos de la población más humilde.

"La Universidad de Panamá es una de las pocas en América Latina que ofrece clases en áreas indígenas (...) nuestros profesores cruzan ríos en lancha para llegar a las aulas y así atender a los estudiantes en esas zonas. Eso solo es posible con el respaldo financiero que tiene la institución (...) con el recorte, a estos jóvenes se les negará el derecho a educarse", recalcó Cooper.

La UP se pronunció este martes en un comunicado pidiendo al Gobierno revertir la decisión, precisando que la misma afectará el mantenimiento, reparación, adquisición de maquinaria, equipamiento, suministros y construcciones en proceso dentro de la institución.

"Reducir la inversión en educación universitaria (...) tiene repercusiones futuras contrarias a los objetivos de desarrollo humanos sostenible, además desconoce el papel que ha desempeñado la UP en el combate a la pobreza y su contribución al desarrollo nacional", apunta el comunicado. Y agrega: "La educación superior debe ser considerada un bien público social, un derecho universal y un deber del Estado (...) los recursos destinados a la formación universitaria no deben verse con simples enfoques fiscales".

La opinión de Cooper es compartida por el también profesor y economista de la UP, Juan Jované, quien considera es una contradicción del Gobierno fijar la educación como prioridad y al mismo tiempo recortarle fondos.

"Cuando se está hablando de potenciar el capital humano en Panamá, es un contrasentido que el Gobierno reduzca los fondos a la educación superior, no solo a la UP sino para todas las universidades públicas, incluyendo además al Ministerio de Educación", subrayó el economista, que considera esa política no va resolver el déficit fiscal.

"Quizás podrían dar el ejemplo reduciendo las súper pensiones en la fuerza pública o los salarios de los altos cargos en el Gobierno", acotó el docente.

Con una matricula de 71,371 estudiantes, la Casa de Octavio Méndez Pereira ofrece 309 carreras universitarias en 19 facultades, 10 centros regionales en todo el país, ademas de tener 5 extensiones y 27 programas anexos en comarcas y áreas de difícil acceso.

Según datos de la Universidad de Panamá, al menos la mitad de los ministros del Gabinete presidencial de Laurentino Cortizo son egresados de la Universidad de Panamá.