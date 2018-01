Propafa pide probar científicamente fallas del Lisinopril

Marlene Testa

mtesta@laestrella.com.pa



El Comité de Protección al Pacientes y Familiares (Propafa), que dirige Roger Barés Cano, pidió a la Dirección de Farmacia y Droga demostrar científicamente que existan fallas farmacéuticas o terapéuticas del medicamento Lisinopril 20 mg, fabricado por el laboratorio Aurochem Pharmaceutical.

Barés, como dirigente de los pacientes aseguró que este medicamento tiene entre cuatro y cinco años de estar usándose para control de la hipertensión arterial en la Caja de Seguro Social (CSS) y hasta ahora no se han registrado quejas.

La comercialización y uso del medicamento fue suspendida por supuestas fallas cometidas por el proveedor al momento de solicitar la renovación del registro sanitario.

Barés, sin embargo, insiste en que hay que probar científicamente si el medicamento sirve o no.

‘Es Farmacia y Drogas, y no la Caja de Seguro Social, la instancia responsable de emitir los preceptos médicos, técnicos y que además debe hacer los análisis de laboratorios que determinen si el medicamento tiene fallas', agregó.

A juicio del dirigente de los pacientes, podría existir un ‘trasfondo' para beneficiar a otra empresa en la comercialización de este medicamento.

Al mismo tiempo recuerda que ‘no se puede introducir otro medicamento parecido o igual (al Lisinopril 20 mg) hasta tanto no se constate que científicamente no sirve', añadió.

Barés no concibe cómo puede darse que un paciente esté tomando un medicamento por meses o hasta años y que no le causa efectos negativos, sino que le ayude a controlar su enfermedad y repentinamente lo retiran del mercado en medio de una situación que no está del todo clara.

‘Eso no se hace así. Se debió averiguar bien que estaba ocurriendo, hacer pruebas científicas. (...) Esto nos daría a entender que pudiese haber un arreglo a otros niveles para buscar beneficiar a alguien ... ', concluye Roger Bares.

En una misiva del 8 de enero de 2018, dirigida a Lisbeth Tristán de Brea, directora de Farmacia y Droga, los pacientes manifiestaron la preocupación por la situación que se ha registrado con el medicamento para lo cual se ha creado una alerta peligrosa para su consumo y además el temor de parte de los pacientes.

El laboratorio, por su parte, ha manifestado que la suspensión de la comercialización y uso del medicamento fueron por asuntos documentales y nada tiene que ver con supuestas fallas farmacéuticas o terapéuticas que se quieren imputar al producto.