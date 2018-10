La promesa que veinte presidentes no han cumplido

Errol Caballero

errol.caballero@laestrella.com.pa



Cuando Cándido Aizprúa Guevara nació parecía tener la vida resuelta. Era el parto que esperaba la Contraloría General para certificar el nacimiento número ‘un millón'. Finalmente había llegado la hora ‘M', el momento en que la población panameña sobrepasó el millón de habitantes.

‘El Niño Millón', como se le conocería mediáticamente, llegó al mundo un 4 de septiembre de 1958, en la comunidad de Las Flores, en los Llanos de Ocú. Los augurios comenzaron desde el primer llanto, desde que la partera Rupertina Pimentel cortó el cordón umbilical del niño parido por Florentina Guevara, esposa de Pablo Aizprúa, ambos oriundos de San Francisco de la Montaña.

La humilde pareja residía en un rancho. Eran campesinos que no sabían ni leer ni escribir. Pero aún así Rupertina recibió 100 dólares por parte del gobierno de aquel entonces por traer a Cándido al mundo. Todo parecía indicar que la suerte rondaba al recién nacido.

A diferencia del resto de los 3 mil 553 niños nacidos en septiembre, y de sus nueve hermanos, Cándido parecía tener su destino asegurado por ley. En este caso, la Ley 51 de 9 de diciembre de 1958, que le aseguraba vivienda y educación. ‘Correrán por cuenta del Estado los gastos que, desde el nivel preescolar hasta el universitario, ocasione la educación de Cándido Aizprúa Guevara', establecía la normativa en su artículo 1. El artículo 2 le concedía un globo de terreno de 45 hectáreas, ubicado en Herrera o provincias adyacentes, ‘para que su padre, y él en el futuro, establezcan su vivienda y desarrollen sus labores agrícolas'.

El futuro parecía promisorio para un niño nacido en cuna de pencas y cogollos, como registró un diario de la época. Sus padres fueron invitados a la capital junto al recién nacido. El presidente Ernesto de la Guardia Jr., tal vez como parte de una maniobra destinada a desviar la atención del convulso clima político de la época, ordenó su traslado en avión.

El mandatario, en una carta con fecha de 20 de octubre de 1958, felicitó a la Florentina y Pablo y se excusó por no poder ser el padrino de Cándido durante su bautizo. ‘De mil amores hubiera apadrinado, con mi esposa, a Cándido. Lamento que las circunstancias no me lo permitieron. Ruego al Cielo que las muestras de cariño de que ha sido objeto Cándido sean augurio de felicidad para él y para ustedes'.

Sin embargo, los buenos deseos del mandatario no fueron suficientes. Con el pasar de los años, la familia Aizprúa Guevara guardaría el recuerdo de los homenajes en el Palacio de las Garzas, de los varios brindis y sancochos compartidos con políticos y empresarios que buscaban al ‘Niño Millón' como estrategia para levantar su popularidad decreciente. A medida que Cándido iba creciendo, él y sus padres se percatarían de lo poco que en verdad iban a cambiar las cosas. De que a pesar de la epístola presidencial y de la algarabía desatada por la campaña del ‘Niño Millón', la vida de Cándido sería tan difícil como la de cualquier otro niño nacido en las inaccesibles entrañas del interior, en aquel otro mundo distante del bullicio y de las mentiras oficiales de la capital.

Todavía hoy en los ojos de Cándido parece gravitar la sombra del desengaño.

INCUMPLIMIENTO OFICIAL

Veinte administraciones gubernamentales han pasado desde que De La Guardia abandonó el poder. Roberto Francisco Chiari, Marco Aurelio Robles, Arnulfo Arias, Demetrio B. Lakas, Aristides Royo, Ricardo de La Espriella, Jorge Illueca, Nicolás Ardito Barletta, Ricardo Martinelli, etc. Ningún presidente cumplía a cabalidad lo dispuesto por la ley. El terreno prometido no se materializaba.

El primer desengaño vino cuando Cándido tuvo que abandonar el quinto año de bachillerato tras la cancelación de su beca escolar. El sueño de graduarse de ingeniero se esfumaba.

Ante la precariedad económica de su hogar, Cándido ingresó a los 12 años en la fuerza policial. Empezó como ordenanza en la extinta Guarda Nacional, alcanzando el rango de sargento segundo, con el que se jubiló en 1995.

Desde que abandonó la policía se ha dedicado a múltiples oficios, incluyendo el de transportista. En los noventa su figura sería explotada nuevamente por el Gobierno de turno como símbolo del Censo Nacional de Población. Por este trabajo no recibió salario, solamente viáticos.

La frustración de Cándido crecía con cada cambio de gobierno. Hasta que un día fue demasiado. Su ira lo sobrepasó, expresando sus críticas en una emisora o cuartel, dependiendo de la versión, siendo arrestado por su exabrupto.

En su desesperación, Cándido se acercó a políticos de todos los partidos e ideologías. En el Gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), el desaparecido vicepresidente Guillermo Ford le prometió que se haría cumplir la ley, lo que nunca se concretó.

Durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), el ministro de Vivienda, Francisco Sánchez Cárdenas, se interesó en el caso. Instruyó al ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Lennox, para la adjudicación de un terreno en Bayano. La oferta fue rechazada por Cándido, ya que la Ley 51 establecía que las tierras deberían estar ubicadas en Herrera o provincias adyacentes.

En 1999 tuvo la oportunidad de entregarle una carta, junto a una copia de la Ley 51, a la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004), cuando ésta visitó Llanos de Ocú. En el 2003, todavía con Moscoso en la Presidencia, intentó obtener un cupo de taxi, pero le fue negado por no pertenecer al Partido Panameñista.

Cándido debería esperar hasta la presidencia de Martín Torrijos (2004-2009) para recibir una respuesta más concreta. ‘Cándido llevaba 47 años esperando justicia y que el Estado le diera lo que por derecho tenía. Hoy nuestro Gobierno cumple con Cándido desagraviándolo por todo lo que ha sufrido', expresó Torrijos en un discurso pronunciado el 20 de octubre de 2005, y que marcó la entrega de la finca número 3309. Eran 44 hectáreas y media, localizadas en la comunidad de Salamanca, en el corregimiento de los Cañeros de Santa María, en la provincia de Herrera.

Aun así, Cándido asegura que en ese entonces le cumplieron ‘a medias y peleando'. Ante su disgusto por el hecho de que el terreno carecía de carretera de acceso, en la Reforma Agraria le explicaron que ‘eso lo hacía el MOP'.

Entre los años 2008 y 2009, bajo la administración Torrijos, fue beneficiado con un toro por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Con este gesto, el Gobierno trataba de cumplir con el artículo 3 de la Ley 51 de 1958, que destacaba la disposición del Estado de facilitar ‘gratuitamente a su propietario los servicios e implementos necesarios para mejorar las condiciones de la finca o a incrementar su explotación agrícola o pecuaria'.

El animal falleció con los años, recuerda Cándido. Y en soledad, porque la entrega de las vacas nunca se concretó, si bien comenta que se llevó a cabo una licitación para conseguirle ‘vientres de ganado'.

La entrega del terreno no puso fin a las vicisitudes de Cándido, quien desde entonces viene reclamando por el ganado prometido, por la carretera de acceso y los servicios básicos de agua y luz.

Son quejas que también han sido desoídas por la administración Varela. El exministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, las trasladó a los ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Agropecuario. En la nota No. DM-1942-2017, con fecha de 19 de octubre de 2017, Enrique Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario, hace alusión a una compra de ‘30 vientres de ganado' por parte del director de ganadería, así como a instrucciones para ‘que se incluya la perforación y construcción del pozo y estudio de la ubicación y costo de la cerca eléctrica en el terreno del señor Aizprúa'.

‘En esta administración se inició una investigación mediante la queja No. 240-17, donde se ha inquirido a las entidades relacionadas con el caso (MIVIOT, MOP, MIDA), a raíz de la petición efectuada por el ‘Niño Millón' a esta entidad rectora de derechos humanos para que a través de nuestra intervención el Estado panameño cumpla con la Ley', señaló la Defensoría del Pueblo en respuesta a un cuestionario enviado por La Estrella de Panamá .

De acuerdo con la ‘respuesta institucional' de la Defensoría del Pueblo, las ‘normativas vigentes no les permiten cumplir con los acuerdos, por lo que se procederá a emitir una resolución, donde se recomendará el cumplimiento de la Ley 51 de 1958, a través de una modificación a dicha norma de ser necesario'.

Mientras espera que sus quejas sean atendidas, ya sea en esta administración saliente o en la venidera, Cándido se traslada cada viernes a la capital junto a su esposa, Ángela Torres, para una sesión de quimioterapia en el Instituto Oncológico Nacional.

La reiterada falta de compromiso por parte de las diferentes administraciones gubernamentales en cumplir con todas las disposiciones de la Ley 51 han convertido lo que debería haber sido una distinción histórica en una carga para este hombre que, aún hoy, a sus sesenta años, espera que los políticos, por una vez, cumplan su palabra y con la ley.