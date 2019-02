Productores aspiran a que en debate surjan alternativas para  rescate del agro

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Mientras las autoridades siguen entretenidas en convocatorias a diálogos que no dan frutos, promesas incumplidas, planes y proyectos a futuro, el sector agropecuario panameño sigue en un callejón sin salida que cada día afecta más al público consumidor con altos precios de la canasta básica y desabastecimiento de los principales productos de consumo.

La situación se complica y no hay un acuerdo a la vista. Todos los días una nueva propuesta, pero no se logra una solución.

Para Augusto Jiménez, expresidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), "la desmesurada importación de alimentos no solo afecta al sector productivo local, también a la ciudadanía en general" .

"Todos somos consumidores y los altos precios y el desastecimiento", se hacen cada día m´ás evidentes, dijo el productor, preocupado por la situación actual y el distanciamiento con las autoridades.

El productor explicó que comercialmente la entrada de alimentos en tiempo de cosecha sigue siendo un factor que va en detrimentro del trabajador del campo.

Agrega que al no aplicarse un marco legal que controle la seguridad de esos alimentos la personas están expuestas a productos como la cebolla holandesa que sufre de la plaga Ditylenchus dipsaci, un gusano que no existe en Panamá y que, de llegar por mal manejo, podría representar pérdidas económicas en la oferta exportable de cucurbitáceas panameñas y acabara con la producción de este rubro que es de consumo diario para todos los hogares.

Ante los problemas antes descritos, el productor espera que en el primer Debate Presidencial del Agro a realizarse el próximo 13 de marzo, se defina cuál será la estrategia que tienen los siete candidatos a la Presidencia de la República, en las elecciones generales de mayo.

Al menos se siente satisfecho porque es la primera vez que los candidatos a la Presidencia a la República dedican un debate en exclusiva al tema agropecuario, lo cual deja en evidencia el nivel de preocpuación por el rumbo del primer sector de la economía.

Las esperanzas de encontrar un acuerdo o un punto de coincidencia con el actual gobierno cada día son menos y el tiempo se agota para que concluya el actual periodo presidencial en el que el agro ha quedado resagado. Sin embargo en este tiempo la situación seguirá empeorando.

"Un debate con un tema específico es de gran importancia para el país, pues los alimentos son un tema que nos compete a todos", destacó.

"El evento que tiene previsto sea de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. por cadena nacional servirá para que los candidatos presenten propuestas serias, las cuales se comprometen a cumplir para salvar al sector que ha estado a juicio de Jiménez en abandono por varias administraciones", señaló.

El representante de la ACPTA resaltó que el debate que se dará en Volcán, Chiriquí, a´rea de tierras altas, una de las regiones más productivas del país, marcará un hito importante en la historia nacional.

"Siempre hay esperanza y se trata de un problema medular que afecta al país y los candidatos tienen que tener definido el camino a seguir" (antes de asumir el cargo), afirmó.

Hay que aclarar que una cosa es el libre mercado y los acuerdos o TLC pactados. No estamos en contra de ésto, pero otra cosa son los requisitos de importación que se imponen a Panamá por los otros países y que la AUPSA los acepta.

No se puede dejar a un lado la vigilancia fito y zoosanitarias que debe tener cada alimento que ingrese al país, afirmó el productor en conversación con La Estrella de Panamá.

Aunque exista la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) desde 2006, se desamparó la producción nacional para darle pie a las importaciones, dijo Jiménez.

"El personal de AUPSA no tiene la culpa de que la ley no establezca que todo alimento que ingrese al país cuente con una certificación de análisis de riesgo de plaga, pues el personal que aprueba la entrada solo hace una evaluación visual y no científica", detalló.