JNE proclama a diputados del Parlacen y se disuelve

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



La Junta Nacional de Escrutinio (JNE) concluyó, este miércoles, su labor con la proclamación de los 20 diputados y sus respectivos suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), entre los que figuran los dos hijos del expresidente de la República Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Ricardo Martinelli hijo salió como suplente de Carlos Outten, por el partido Cambio Democrático, mientras que su hermano Luis Enrique es el suplente de Héctor Valderrama, por el partido Alianza.

Ambos fueron arrestados en Estados Unidos en noviembre del año pasado por un proceso migratorio, pero al mes siguiente se beneficiaron con una fianza de excarcelación de $1,000,000 cada uno.

Los hermanos Martinelli Linares son requeridos en Panamá por la Fiscalía Anticorrupción, que los investiga por los supuestos delitos de blanqueo de capitales relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht y Blue Apple.

Cierra proceso electoral

Con la proclamación de los diputados del Parlacen, la JNE, que se instaló el mismo día de las elecciones generales, el pasado domingo 5 de mayo, se disolvió este miércoles. Sus miembros fueron escogidos en noviembre del año pasado.

Los 20 diputados del Parlacen por Panamá son siete del Partido Revolucionario Democrático (PRD), siete de Cambio Democrático, dos del Partido Panameñista, uno del Movimiento Liberal Republicano Nacional, uno del Partido Popular, uno de Alianza y uno que corresponde a la candidatura por la libre postulación de Ana Matilde Gómez.

Ricardo Lombana, candidato a la Presidencia por la libre postulación, quien quedó de tercero en votos obtenidos, no postuló diputados para el Parlacen y el aspirante Marco Ameglio no alcanzó el 2% de los votos válidos, por lo que no se le adjudicó curul en el organismo regional.

Similar situación pasó con el partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), que desapareció al no alcanzar el 2% de los votos válidos.

La distribución de las curules al Parlacen se realizó al restar los votos obtenidos por Lombana (368,777), por Ameglio (11,408) y del FAD (13,540).

‘Me siento muy contenta con la labor de la Junta de Escrutinio, y lo volvería a hacer', NIVIA CASTRELLÓN PRESIDENTA DE LA JUNTA NACIONAL DE ESCRUTINIO

Entre los siete diputados principales del PRD se encuentran Sandra Noriega, hija del fallecido ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega.

Los diputados al Parlacen son elegidos de una lista cerrada publicada por cada partido político —con candidatos a la presidencia— y de candidatos de libre postulación.

Algunos diputados proclamados asistieron a la ceremonia de ayer, aunque su presencia no era fundamental, ya que las actas de proclamación son firmadas por los representantes de los partidos políticos.

Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la JNE, explicó que los diputados del Parlacen son juramentados por el Tribunal Electoral y deben tomar posesión ante el organismo regional, cuya sede está en Guatemala.

Después del acto de ayer se abre un periodo de impugnación; en caso de no presentarse, quedará en firme la proclamación de los diputados.

Castrellón manifestó su satisfacción por la labor realizada por la JNE, cuya principal función es proclamar a los diputados del Parlacen y al presidente y vicepresidente electo de la República, luego de escrutar las 40 actas de votación.

Después del acto de proclamación, la JNE hizo una rendición de cuentas de su labor, desde que fue creada en noviembre del año pasado. Durante este tiempo, se realizaron 18 reuniones ordinarias, 30 reuniones técnicas y conversatorios ciudadanos. ‘Hemos hecho mucho contacto con la comunidad, sobre todo con un enfoque ciudadano. Nosotros entendemos que el papel de una Junta Nacional de Escrutinio como sociedad civil es hacer valer la voluntad ciudadana y nos sentimos muy satisfechos de poderlo lograr', recalcó Castrellón.

Durante este periodo, la JNE emitió 29 comunicados de prensa y se concedieron 11 entrevistas televisivas, cinco radiales y en medios impresos.

Sobre las constantes denuncias de irregularidades de las elecciones, Castrellón indicó: ‘debemos aprender a pensar que la democracia no se ejerce cada cinco años, que la democracia no es solo un voto, sino ejercer activamente la ciudadanía'.

En este país ‘sobran habitantes y hacen falta ciudadanos', recalcó Castrellón. Dijo que si le solicitan volver a formar parte de la JNE, lo volvería a hacer ‘exactamente igual'.