Presupuesto designado a MiBus pone en aprieto las operaciones del Metrobus

El presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a la estatal empresa MiBus pone en aprieto las operaciones del Metrobus el próximo año.

Por un lado se contempla un aumento de $16.5 millones en concepto del pasaje que paga el usuario, pero que este monto debe ser cubierto por el subsidio que paga el Estado y por el otro lado se le recortó $36.7 millones al renglón de inversión.

Carlos Sánchez e Ignasi Armengol, respectivamente, presidente y gerente general de MiBus, sustentaron el pasado jueves el presupuesto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Sánchez, en conversación con La Estrella de Panamá , este viernes indicó que solicitó a los diputados que el presupuesto sea modificado. Explicó que el incremento de los $16.7 millones en concepto de tarifa no puede salir de los usuarios porque eso implica un aumento en la tarifa, por lo tanto debe salir del subsidio que paga el Estado.

Para lograr percibir ese incremento debería aumentar la tarifa, lo que implica una modificación al contrato que tiene la empresa con el Estado o de lo contrario, simplemente no se dejará de percibir esos ingresos. Cualquiera de las dos opciones no son viable. Sánchez dijo que no puede aumentar la tarifa unilateralmente porque sería violar el contrato.

Sánchez indicó que esos $16.7 millones la empresa lo había incluido en el subsidio, pero que el MEF lo incluyó como ingreso de pasaje que pagan los usuarios y es por eso que insiste en que el presupuesto debe ser modificado.

En caso de que el presupuesto no sea modificado, como esta estructurado el contrato la empresa no podría percibir esos ingresos. ‘No quiero entrar en especulación de que el pasaje será aumentado', recalcó.

En cuanto el recorte de $36.7 millones, que representa el 65%, al renglón de inversión del presupuesto, Sánchez dijo que eso afecta el programa de buses nuevos, la rehabilitación de los buses y la construcción de un nuevo patio para buses en el área de Tocumen para la aumentar la capacidad de manejo de la flota de buses.

A juicio de Sánchez, esta realidad la recae ‘riesgo' a la operación porque no se podrá comprar nuevos buses. Explicó que un bus con buen mantenimiento debe durar 12 años, es decir que la mayoría tienen el 50% de su vida útil, sin embargo, no podemos esperar que se cumpla los 12 años para comprar nuevos.

La mayoría de los buses llegaron al mismo tiempo y no se puede esperar que culminen su periodo para volver a comprar porque eso hace ‘inmanejable' la operación.

La idea, dijo Sánchez, es ir mantener flotas de buses de distintos años para que el reemplazo se haga de manera escalonada y no salir a comprar 1,500 buses en un año.