Presión para ratificar a magistrados de la Corte

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



El presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el diputado Sergio Gálvez, del partido Cambio Democrático (CD), calificó de ‘sospechosa' una carta que le remitieron siete diputados de esta instancia para solicitarle que convoque a la comisión para iniciar el proceso de ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Los siete diputados de la Comisión de Credenciales le enviaron la nota a Gálvez para que éste dé apertura al proceso de consultas ciudadana para la ratificación de los magistrados que envió el Ejecutivo a dicha comisión.

El presidente, Juan Carlos Varela, designó a Abel Zamorano como magistrado principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y a Olmedo Arrocha en la Sala Civil de la Corte.

El primero actúa como suplente de Alejando Moncada Luna, quien fue condenado en 2015 por enriquecimiento ilícito, dejó vacante el cargo que debe culminar en 2020, mientras que Arrocha remplazaría al magistrado Oydén Ortega, a quien se le venció el término el 31 de diciembre de 2017.

El Ejecutivo, no obstante, dejó sin nombramiento el remplazo del magistrado Jerónimo Mejía, de la Sala Penal, quien también debía retirarse del cargo al mismo tiempo que Ortega, pero su sustituto no ha sido designado aún.

El gabinete envió a la Asamblea Nacional la designación de Zamorano y de Arrocha en noviembre del año pasado; no obstante, la Comisión de Credenciales dejó en suspenso la celebración de las audiencias ciudadanas a las que deben preceder la aprobación de los citados en el Pleno de la Asamblea Nacional por mayoría simple.

SOLICITUD

Los diputados firmantes de la carta son: Mariela Vega, de CD; Francisco Alemán, del Molirena; Juan ‘Chin' Poveda, de CD; Elías Castillo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Miguel Salas, del Panameñista; Jorge Alberto Rosas, del Panameñista; y Alfredo ‘Fello' Pérez, del PRD.

Ni Gálvez ni la diputada Zulay Rodríguez (PRD) firmaron la nota.

‘Cuando me están forzando para hacer una consulta ciudadana es porque ya han llegado a entendimientos que ignoro, porque no estuve en esa reunión, no me atrevo a asegurar si hay ofrecimientos. Es sospechoso; por qué esta nota no se hizo meses atrás y se llama a consulta muy cerca de los carnavales, yo pienso que quieren meter un gol', manifestó Gálvez.

En la nota que enviaron los diputados a Gálvez, se solicita que la reunión sea convocada para el próximo 26 de febrero, a escasos días de la celebración del Carnaval, a fin de que se pueda realizar la consulta.

Extraoficialmente, La Estrella de Panamá conoció que dicha carta se habría ‘gestado en la presidencia de la Asamblea' y firmaron todos los mencionados. La fuente indicó que ‘se trata de discutir el tema, y los parlamentarios están apurados en que se resuelvan los asuntos presupuestarios de la Asamblea; aún hay algunas partidas que no han sido trasladadas que corresponden a funcionamiento y planillas'.

Gálvez señaló que no había tocado el tema de la aprobación de los magistrados porque ‘no había ambiente y consenso entre los integrantes de la Comisión'.

El diputado Gálvez sospecha que los diputados votarán a favor de la designación de los magistrados, pero fue enfático en afirmar que la potestad de convocar a la Comisión le corresponde a él, como su presidente.

No obstante, manifestó que evaluará la petición. ‘Quiero ser enfático en mantener mi palabra en que voy a votar en contra de la ratificación de estos candidatos como magistrados de la Corte'.

Dijo que no sabe si acogerá la nota, y la calificó como una forma de presión por su posición vertical de votar en contra de estas ratificaciones, como las de los directivos vinculados al gabinete oficialista, que nombró el Ejecutivo para la Junta Directiva del Canal de Panamá.

‘No quiero pensar que es un paquete para la aprobación, se prevé que por el tiempo se quiere aprobar esto en los carnavales, la nota está muy sospechosa porque se acercan los carnavales', insistió.

Por su parte, el diputado del oficialista Partido Panameñista Jorge Alberto Rosas, uno de los firmantes, justificó que el tema debe resolverse de alguna forma.

CREDENCIALES Mariela Vega es vicepresidenta de esta comisión. Asegura que la Comisión de Credenciales comete una evidente violación del Reglamento Interno de la Asamblea, el cual le exige a los comisionados reunirse cada semana.

En tal sentido, la diputada perredista Zulay Rodríguez señaló, en el periodo de incidencias, estar preocupada por la nota y aseguró que apenas se había enterado.

De inmediato exclamó que el presidente de la Comisión de Credenciales se llama Sergio Gálvez y que, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento Interno de la Asamblea, tiene la misma facultad de un presidente del Pleno. ‘Es él el que tiene que convocar a la Comisión de Credenciales', recalcó.

Sostuvo, además, que los nueve comisionados deben reunirse para establecer si se harán consultas o no y cuál sera el procedimiento para elegir a los magistrados y a los directivos del Canal.

‘Chello y yo nos acabamos de enterar de esta nota. Esa nota es una usurpación de funciones del presidente Gálvez. Yo no quiero darle fundamento a los rumores de que nos van a meter el gol después de los carnavales, que hay plata de por medio; no lo digo yo, lo están señalando las glosas, porque aquí la gente no aguanta otro gol', destacó Rodríguez.

La diputada solicitó a los comisionados firmantes no tomar medidas unilaterales para favorecer una decisión ante la ‘desesperación del Órgano Ejecutivo, con su grupo Movin para aprobarle a los dos magistrados y a los tres directivos de la ACP'.

NIEGA ‘MALETINAZOS'

La diputada Mariela Vega, una de las firmantes de la nota, respondió que en esta comisión hay muchos temas pendientes, como el nombramiento de los directivos de la Caja de Ahorros, la designación de los magistrados de la Corte, magistrados de cuentas, entre otros.

Manifestó que con esta solicitud lo que se busca es darle el derecho al pueblo panameño de tener las consultas ciudadanas y desde allí poder ver si los comisionados aprueban o rechazan los nombramientos de los magistrados.

Aseguró que la decisión de enviarle la nota a Gálvez fue de los propios miembros de la Comisión de Credenciales ‘porque estábamos en una evidente violación del Reglamento Interno. Ya habíamos pedido que se diera apertura a la discusión de algunos temas, como ratificaciones en Aduanas, Caja de Seguro Social y Banco Nacional de Panamá' .

La diputada negó que esté dirigiendo un complot para destronar a Gálvez, como presidente de la Comisión.

También rechazó que estén recibiendo dinero. ‘Lamento mucho que la diputada (Rodríguez) tenga la capacidad de decir que hay ‘maletinazos', como lamento mucho que no le diga al país que es completamente legal que los comisionados le pidan al diputado Gálvez convocar a la comisión. Estamos obligados por Reglamento Interno a reunirnos cada semana', enfatizó.