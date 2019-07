Presión baja, la causa del desmayo de la diputada Génesis Arjona

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



La diputada circuito 8-9 por el partido Cambio Democrático (CD), Génesis Arjona sufrió un desmayo cuando contemplaba iniciar un recorrido por las instalaciones del hospital del Niño.

“Se me bajó la presión y no había desayunado”, explicó Arjona al salir del nosocomio y aclaró que el recorrido fue reprogramado para la tarde de hoy jueves, debido otros compromisos que tenía la diputada y no por percance que tuvo.

Además de Arjona, se tenía previsto que participaran de este recorrido los diputados Zulay Rodríguez, Miguel Fanovich, Ardito Rodríguez y Alina González, para verificar los problemas de hacinamiento e infraestructura del hospital.