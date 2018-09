Presentan estrategia para mejorar la salud

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



La Comisión de Alto Nivel (CAN), que analiza la transformación de la salud pública, presentó este miércoles los lineamientos y acciones para la implementación de la propuesta de la Promoción de la Salud.

Se trata de un documento que establece lineamientos para el cambio de hábitos de las personas que buscan mejorar la salud, como por ejemplo el de alimentación, que serán promovidos en todos los ámbitos de la sociedad y que tiene como propósito evitar enfermedades prevenibles, como la obesidad, diabetes y la hipertensión.

La nueva herramienta fue lanzada en un evento realizado en el Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) al que asistieron el ministro de Salud, Miguel Mayo; el director encargado de la Caja de Seguro Social, Julio García Valarini; y el representante en Panamá del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Harold Robinson; además de representantes de distintos sectores que participaron en la mesa de diálogo para la transformación de la salud que luego se convirtió en el CAN.

Para el ministro Mayo, se trata de un cambio cultural en la medicina panameña de curativa a preventiva. ‘Tenemos que saber que en una cultura curativa, a la que estamos acostumbrados, quien hace la acción son los funcionarios de salud, pero en una cultura preventiva quien hace la acción es la población en general', dijo el ministro.

No solo se trata de entregar un documento, sino de ir a las zonas a promover la prevención de la salud. Eso sí, dijo Mayo, de nada sirve divulgar o promover un estilo de vida saludable si las personas no cambian de actitud. Por ejemplo, no es funcional que el Ministerio de Salud promueva que las personas se vacunen, si las personas no toman conciencia de la importancia de aplicarse las vacunas.

García Valarini, por su parte, recordó que en los censos de salud se han atendido unas 600 mil personas mayores de 40 años de edad, de los cuales el 50% padece de una enfermedad crónica no transmisible, por lo que se hace necesario esta herramienta.

Está demostrado que con pasos sencillos las personas pueden favorecer su salud, agregó Luis Vega, secretario técnico del CAN.

La responsabilidad no es únicamente de las autoridades de salud. El objetivo es concienciar a las personas de que su actuar diario con hábitos saludables —como ejercicio y actividades al aire libre, así como dietas balanceadas— impacta positivamente su condición de salud y, por supuesto, se tendrá un mejor indicador de salud del país.

El documento será aplicado en las instituciones del Estado, privadas y sociedad civil en general.