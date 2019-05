Presentan denuncia contra el contralor y el gerente de Etesa

Gustavo A. Aparicio O.

El abogado Sergio Morales Puello interpuso este martes 28 de mayo una denuncia contra el contralor general de la República, Federico Humbert y contra el gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), como posibles autores del delito de peculado, en perjucio de esta empresa estatal.

La denuncia según Morales Puello surge luego del arrendamiento apresurado de un inmueble que se está llevando a cabo por el señor Gilberto Ferrari donde se pretenden mudar las instalaciones de Etesa de manera deseperada, segun Morales, con un incremento de costo altísimo que implica una pérdida para el Estado de cerca de 80 mil dolares a través de esta empresa estatal.

Se trata, detalló, de un inmueble que no le ofrece a Etesa la misma cantidad de metrajes ni la misma cantidad de estacionamientos a la empresa. (Vemos que no se corresponde la cantidad en el alza del precio versus los beneficios que debe recibir Etesa).

La falla en este caso por parte del Contralor Humbert, explicó Morales, es el no haber fiscalizado y no haber supervisado a profundidad las actuaciones del señor Ferrari y permitió que este realizara ese contrato de manera desesperada".