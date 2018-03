'El Poste de Macano Negro' recibió la Orden Belisario Porras

Verónica Castillero

veronica.castillero@laestrella.com.pa



El cantante Daniel 'Dorindo' Cárdenas recibió una condecoración por sus 61 años de trayectoria artística y éxitos musicales, se trata de la Orden 'Belisario Porras' que fue entregada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié.

'El Poste de Macano Negro' o 'El Orgullo Santeño', como es conocido fue homenajeado por su cualidades humanas y aportes a la cultura en Panamá.

Dorindo es el primer músico de música típica popular panameño premiado con la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el Grado de Comendador, además el galardón Acordeonista del Año, Hijo Meritorio de las ciudades de la Villa de Los Santos y de Chitré, Placa de Honor al Mérito, Búho de oro y figura típica del centenario, entre otros reconocimientos.

El músico tipiquero dio las gracias por este homenaje en vida y expresó que desde temprana edad descubrió en la música su verdadera vocación y espiritualidad que lo empoderó como el gran acordeonista, cantante y compositor que es hoy.

"Dorindo nos regaló verdaderos himnos que alimentan el ritmo de todos los panameños", dijo el viceministro al mencionar los clásicos del cantante como: El Festivo Quinto Festival de Guararé, El Solitario, Olvidemos el Pasado, el Galope de mis Caballos, las obras de temáticas panameñas más exitosas.

"Comienzo dando las gracias al todopoderoso Dios por la prosperidad de conseguir tanto tiempo de vida que hoy me reconoce el Gobierno Nacional, que me da mérito sen vida, en vida que los puedo disfrutar, le doy gracias a todos mis compañeros que me acompañaron desde mis inicios" expresó el cantante.

En el homenaje estuvo su familia en compañía de los cantantes Osvaldo Ayala y Alfredo Escudero.

Cárdenas fue bautizado como 'El Poste de Macano Negro' por el radiodifusor Pedro Vásquez quien lo nombró así por su porte y fortaleza artística.

A Dorindo se le conoce también como 'El ídolo de las multitudes' 'Premier de los comentadores', 'maestros de maestros', 'la leyenda vida' la ley', 'el señor del respeto' y 'el artista del pueblo'.

El cantante a sus 82 años sigue dejado a Panamá en alto. Cárdenas, es considerado un ejemplo de superación por sus raíces humildes.El interprete inició su pasión por la música a sus seis años en la comunidad de Las Guabas cuando aprendió a tocar el violín. No fue hasta sus 12 años cuando adquirió por el publico.

Cárdenas ha sido el único acordeonista nacional en representar a Panamá en un festival de acordeones compitiendo con lo mejor de los cinco continentes. Ha llevado su música a New York, Miami, Caracas, Buenos Aires, Manizales, Valledupar, Sincelejo, San José, Barranquilla y Alemania en la sala de exposición y eventos de la fabrica Hohner, la más grande del mundo.