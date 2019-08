Porcell y Moore querellan a la diputada Zulay Rodríguez

Marlene Testa

La procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, interpuso una querella penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez Lu, por un supuesto delito contra el honor de la persona natural y contra la administración pública.

Los delitos querellados se encuentran tipificados en el Libro II, Título IV, Capítulo I (injuria y calumnia) y en el Título X, Capítulo VI (abuso de autoridad de los servidores públicos) del Código Procesal Penal de Panamá.

La acción legal se sustenta en que el día 19 de agosto de 2019, a las 9:51 de la mañana, a través de su cuenta de Twitter @ZulayRL, la diputada publicó mensajes en los que indica que se ha omitido recibir información de Rodrigo Tacla Durán, exabogado de la constructora brasileña Odebrecht. ‘Kenia tiene 10 millones de razones para que el (sic) no declare', se lee en el mensaje.

El mismo día, una hora y veinte minutos más tarde (11:10 a.m.), la diputada utilizó la misma cuenta para enviar otro mensaje: ‘Tacla Durán quiere declarar toda la verdad y tiene pruebas que vinculan a la procuradora Kenia Isolda, ‘Cachaza' con Odebrecht, pero que la misma no quiere tomarle declaración para seguir encubriendo todo'.

De acuerdo con la querella, a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá , ‘los mensajes ofensivos, calumniosos, instigadores y falsos' no corresponden a lo dicho por el abogado en un video que también difundió la diputada en la red social.

En ese video, Tacla Durán dijo que no había ‘contestado a su llamado justamente porque tengo total intención de cooperar con las autoridades de Panamá y como tú eres diputada y me has buscado para saber si existía la intención, te la confirmó... Hasta la fecha de hoy, infortunadamente no fue posible porque nunca me llegó ningún pedido, ninguna solicitud desde Panamá para declarar como testigo en lo que sea ...'.

El Ministerio Público señaló que a través de su página web el 27 de julio de 2017 informó que había solicitado a la Fiscalía General de España las diligencias de Tacla Durán para ser incorporadas en el expediente del caso Odebrecht -Suiza.

Porcell, quien acudió a la CSJ para interponer la querella, expuso que no se puede usar un cargo ‘para atentar contra el honor de una persona'.

‘Nadie puede estar gritando y pensando que es el dueño de Panamá', indicó la fiscal general del país, quien además explicó que hubo abuso de autoridad porque la diputada usó su cargo para viajar a otro país y conseguir la entrevista.

De acuerdo a lo expuesto en la querella, la diputada es responsable de delito contra la administración pública al abusar de su autoridad. Esto, considerando que dejó la Asamblea para viajar a España y entrevistarse con una persona vinculada a una investigación penal y grabar un video para compeler tanto a la procuradora como a la fiscal a adoptar una medida dentro de una investigación que esta paralizada.

Es indispensable, según el documento, considerar que el Artículo 163 numeral 5 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que es prohibido a la Asamblea Nacional y por tanto a sus miembros incitar y compeler a los funcionarios públicos para que adopten determinadas medidas.

En la querella presentada por Willian Moore, abogado de la procuradora y de la fiscal Anticorrupción Zuleika Moore, quien también es querellante, se establece la suma de $1,088,000 en concepto de daños por los hechos punibles.

El numeral 4 del artículo 88 del Código Procesal Penal establece como requisito del escrito de querella la cuantificación provisional del daño.

Entre los documentos que sustentan la querella se encuentran los artículos periodísticos titulados ‘MP solicitó a autoridades españolas diligencias de Rodrigo Tacla Durán', ‘Zulay Rodríguez: exabogado de Odebrecht tiene pruebas que vinculan a la procuradora'.

Entre las pruebas también se incluyen los comentarios de la cuenta de la diputada y los de la cuenta de dos medios de comunicación.

Porcell pidió que el magistrado sustanciador de la causa le dé trámite en los tiempos que corresponde.

La diputada usó nuevamente su cuenta de Twitter para marcar su postura sobre el tema: ‘Kenia Isolda te voy a enfrentar en los tribunales de justicia y todas las delaciones, pruebas y testigos que no permitiste declararán y ampliarán su declaración pediré las pruebas para demostrar el encubrimiento que se realizó a favor de la empresa Odebrecht'.