‘Poner un impuesto es poner trabas a la economía en estos momentos'

Existe preocupación sobre el estado de las finanzas públicas del país. Especialistas han identificado un hueco financiero de aproximadamente $1.6 billones, que puede empeorarse una vez se conozca el cierre del segundo trimestre. Esta situación es una piedra en el camino para el gobierno entrante que arranca con las arcas en números rojos. Subsanar esta balanza es una de las primeras acciones que debe tomar el ministro Héctor Alexander, hombre a quien le tienen confianza sus colegas y ven capaz de jalar las riendas de la carreta antes de que se descarrile. El economista Adolfo Quintero, así lo analiza. Sabe que no será tarea fácil para el presidente electo Laurentino Cortizo sanear las finanzas. Pero mira con buenos ojos la posibilidad de unir todas las fuerzas vivas del país y trazar el rumbo que debe tomar el país, sin dejar a nadie por fuera. Esa es una alternativa que daría un espaldarazo a la nueva administración, además de otras que narra a continuación.

¿Cuál es la situación en este momento en el área de las finanzas públicas?

Es un poco difícil. Si vemos el primer trimestre del año 2018 y lo comparamos con el mismo período de este año, el déficit fiscal ha aumentado un 95%, es decir, casi un 100%. De igual manera, para el segundo trimestre del año las inversiones privadas se van a contraer. Este gobierno saliente no tiene mayor responsabilidad fiscal. Es decir, quien tiene que responder a la Ley de Responsabilidad Fiscal es el gobierno de Laurentino ‘Nito' Cortizo. Entonces para el segundo trimestre va a aumentar la situación de déficit que tiene el país. A su vez, si nosotros comparamos el primer trimestre 2018-2019, los ingresos esperados para este año están por debajo de $526 millones de lo presupuestado.

¿Ese monto a qué corresponde? ¿cuál es la causa del déficit?

Son montos que se había planeado recibir y no se recibieron.

¿En qué rubros?

Todos los rubros. Estamos hablando de ingresos de Impuestos de Transferencia por Bienes y Servicios (ITBMS), estamos hablando de ingresos de impuestos. Porque la estimada pagada fue mayor que la renta real. Por lo tanto eso aplica crédito fiscal y los ingresos estuvieron por debajo de lo planeado.

¿Qué tan grave es esta situación para las finanzas públicas?

Es grave. Y esto obliga al nuevo gobierno a llamar a las fuerzas vivas del país para ponernos de acuerdo. Sector privado, sector público, el movimiento obrero organizado, todos tenemos que ponernos de acuerdo para balancear el país y a su vez dinamizar la economía.

Esa puede ser una medida a mediano plazo. El hueco financiero, ¿qué representa para las finanzas y por qué sale esto a relucir ahora?

Estamos terminando el segundo trimestre y todavía no se tienen cifras exactas porque se están aplicando políticas fiscales que van a engrosar el déficit para el nuevo gobierno. ¿Qué sí es cierto? Nosotros como país tenemos un gran potencial, pero ese potencial necesita el aporte de todas las fuerzas vivas del país. Lo positivo es que el sector privado está señalando que quiere aportar no solo con elementos de inversión, sino con elementos de control y a su vez elementos que motiven la inversión extranjera en nuestro país.

¿Cómo subsanamos ese hueco financiero y de qué monto es?

Hasta el presente estamos hablando de un incremento del hueco financiero de un 15%. El estimado es de $1.6 billones.

Eso corresponde al aporte del Canal en un año...

Sí.

¿Por qué surge este hoyo negro en las finanzas?

Hay una realidad, se ejecutaron gastos, hubo compromisos y los ingresos esperados no fueron reales.

¿Qué debemos hacer para enmendar ese déficit?

Hay varias alternativas. La primera es hacer el análisis de los recursos disponibles y establecer prioridades en los gastos. Dos, el sector privado panameño está esperando saber cuál va a ser la política del próximo gobierno y en función de ella va a analizar aumentar la inversión. Aumentando la inversión del sector privado se genera mayores ingresos. En el segundo semestre de este año inician las operaciones de producción y exportación de la mina de cobre y eso va a generar ingreso al país. A eso hay que sumarle la necesidad de renegociar la deuda pública, no hay manera de escaparse de eso.

¿Como de cuánto?

A nuestro entender va a iniciar un período de recuperación de la economía panameña en este año, específicamente en el segundo semestre. Entre septiembre y diciembre.

¿En cuánto se calcula el aporte de la mina Minera Panamá?

Va a depender de la dinámica que ella tenga. Estamos hablando de una posibilidad de incrementar el Producto Interno Bruto en dos unidades porcentuales y eso va a ser significativo, de igual manera la generación de empleo directo e indirecto.

¿Cuál será el comportamiento de la economía este año?

El sector privado, en la construcción hay una sobreoferta en estos momentos. Eso conlleva a reunirse con los sectores vinculados que incluyen promotores, constructores, sistema bancario. Tenemos que sentarnos como país. Pensar que se va a solucionar por la libre no será suficiente.

¿Por qué cree usted que no se han revelado en su totalidad las finanzas públicas?

Históricamente ha habido una situación de desfase de información. Al final ellos dirán que tienen responsabilidad hasta el 30 de junio y se liberan de esto.

Entonces, ¿no son efectivas las reuniones de transición?

Ya reflejaron una información. Oficialmente sabemos que hay un déficit enorme. Que ese déficit se ha incrementado en casi 100%, eso te indica a ti que la situación va a ser caótica. Y para lo que resta del segundo trimestre no va a ser mejor, será peor.

¿Cuándo veremos entonces una mejora en la economía?

Nosotros hemos estimado que para octubre y noviembre veremos mejores perspectivas. No es que vamos a solucionar el problema, pero se van a mostrar los caminos que hay que recorrer para recuperar el país.

Uno de los sectores más golpeados es la venta al detal, ¿qué se puede esperar para este segmento?

Ese es uno de los elementos que hay que dinamizar. Como tenemos una economía interna baja, o pequeña hay que dinamizar el turismo. Pero lo que no se hizo en cinco años no lo esperes hacer en 15 días. Ya hay disponibilidad de fuentes de recursos y hay que implementar la creatividad. Hay que rescatar los planes maestros, con el de turismo se pudo rescatar este sector. Con el turismo no solamente se van a beneficiar los centros comerciales, sino el pequeño empresario. Todo esto dinamiza la economía, esto genera empleo y por ende aumenta el efectivo en las familias y la economía interna comienza a dinamizarse. Amén de decir que aportes importantes va a tener la economía externa. Todos estos elementos conllevarán a que la economía panameña en corto período de tiempo, seis a ocho meses, pudiera estar recuperándose. Pero insisto, requiere de las fuerzas vivas del país.

¿Cómo evalúa la idea de un nuevo impuesto, subir el ITBMS como forma para nutrir las arcas del Estado?

El país requiere el apoyo de todos los sectores, un impuesto o establecer uno nuevo, conlleva a que la inversión se contraiga y las operaciones también. Lo que necesita el país es apoyo para los sectores económicos, y también para el sector privado. Es preferible ponernos de acuerdo y evitar un impuesto. Poner un impuesto es ponerle trabas al crecimiento de nuestra economía en estos momentos. Amén de decir que la Dirección General de Ingresos tiene los datos de los contribuyentes para pedirles que se acerquen para llegar a acuerdos. Es lo que requiere en este momento el país y no la entrada de un nuevo impuesto.

En la entrada del nuevo gobierno, ¿el comportamiento debe ser de austeridad, control del gasto, o cuál?

Conociendo a Héctor Alexander lo que se va a hacer es un uso adecuado de los recursos que entran y ser cuidadoso y equilibrado en el gasto para evitar gastos innecesarios que comprometan las finanzas.

El presidente electo ha manifestado el plan de reactivación económica con la rehabilitación de carreteras y puentes, ¿con qué dinero se va a hacer tomando en cuenta el déficit anunciado?

El asunto va a ser en función del uso racional de los recursos. La infraestructura, las carreteras se requieren para que el país pueda seguir su crecimiento económico, porque de nada vale materializar ideas si la infraestructura no está preparada para apoyar al inversionista. Es necesario el uso de los recursos en forma eficiente y efectiva.

¿A su juicio la situación económica del país es consecuencia de un derroche en la administración de Ricardo Martinelli que se ha enderezado o estabilizado en el gobierno actual, o se trata del ciclo normal de la economía?

'Faltó planificación desde el gobierno de Ricardo Martinelli a la fecha. ¿Cómo se construye una infraestructura hospitalaria que no tiene las camas, los equipos o el recurso humano que va atender? Fue falta de planificación del Gobierno de Martinelli y no midieron costo oportunidad'

No. Faltó planificación desde el gobierno de Ricardo Martinelli a la fecha. ¿Cómo se construye una infraestructura hospitalaria que no tiene las camas, los equipos o el recurso humano que va atender? Fue falta de planificación del Gobierno de Martinelli y no midieron costo oportunidad. Ahora con planificación se debe dar uso eficiente y efecto positivo motivando la inversión privada. Esta representa el 65% de la inversión del país, no así la inversión pública que representa 30%. No obstante, la inversión pública es un complemento para la inversión privada y esa debe ser la línea del nuevo gobierno.

¿Cuál es la proyección de recaudación de ingresos para el próximo año?

Va a depender de las políticas que se establezcan. Si el inversionista tiene confianza materializa su inversión, eso conlleva a una reactivación de la economía y por consecuencia aumentan los ingresos del Estado. Amén de decir que las actividades del Canal y las otras empresas públicas aumentarán los ingresos no tributarios que juegan un papel importante en este país. A tal punto que los aportes directos del Canal representan el 20% de los ingresos que recibe el gobierno central. Panamá es un país con potencial, solo que hay que ordenar la casa.

Y no sabremos qué tan desordenada está la casa hasta que entremos...

Ahí es que se van a ver lo hechos.

¿Es más grave de lo que ya se ha dicho?

Yo creo que la cosa va a ser mucho más profunda pero podemos enfrentarlo. Los números son reales y van a ser peores porque nada más están presentando el primer trimestre y aún no conocemos las del segundo trimestre. En el segundo trimestre, como fue un período de cambio todo mundo guarda la inversión, aguanta el gasto, inclusive los trabajadores no saben qué va a pasar y guardan su dinero.

¿Qué debe hacer el gobierno entrante en la situación actual y los planes prometidos? En este escenario, ¿se podrá cancelar la deuda a los proveedores del Gobierno que alcanza los mil millones como se ha mencionado?

Hay varias alternativas. La primera es hacer el análisis de los recursos disponibles y priorizar el gasto. Dos, el sector privado está esperando saber cuál va a ser la política del próximo gobierno y en función de ella va a analizar aumentar la inversión

La cantidad va a ser un poco menos. Pero hay dos alternativas. Hay dinero disponible del año fiscal 2019 que no se ha ejecutado. El otro aspecto es que tenemos unas cuentas por pagar a proveedores, y tenemos un saldo en caja y banco en el Estado. Tenemos que buscar los mecanismos de acuerdo con los organismos internacionales para usar parte de ese saldo de caja y banco para los pasivos de cuentas por pagar a proveedores. En el gobierno de Martinelli hubo un cambio con los organismos internacionales en el cual se retiró el sector público no financiero que le permitió a Panamá recuperar la inversión. Yo creo que con Alexander se tiene la creatividad para sentarse con estos señores y decirles que vamos a necesitar de los activos para hacer frente a los pasivos.

¿Qué porcentaje de esos activos en concreto?

Estamos hablando de $300 o $400 millones. Es saldo que tenemos que por los mecanismos internacionales no podemos utilizarlo.

¿Hay plata para cubrir los compromisos de deuda?

A nuestro entender va a iniciar un periodo de recuperación de la economía panameña en este año, específicamente en el segundo semestre. Entre septiembre y diciembre

Esto va a depender de cómo se encuentren las arcas del Estado el 30 de junio. El otro punto que quiero destacar es, si los panameños nos ponemos de acuerdo basados en la experiencia que tuvimos en el gobierno de Torrijos, este país va avanzar. Ya tenemos elementos externos, como lo es la ampliación del Canal, la explotación minera y el elemento interno que hay que explotar es la construcción. Hay un déficit de más de 25 mil viviendas para la clase media y para el trabajador común y corriente. Es un sector del mercado que hay que atacar. Entonces, es una actividad que dinamiza el empleo, con buenos salarios, y eso aumenta la demanda efectiva en el país. Pero eso requiere llamar a las fuerzas y buscar la mejor alternativa para el país.

Una ley de contrataciones públicas transparente es necesaria para atraer inversión, ¿confía en que se pondrá en marcha de esta forma a pesar de los intereses económicos que priman en este sector?

Una de las situaciones reales es que el responsable del Ministerio de Economía y Finanzas es Héctor Alexander, que durante el gobierno de Martín Torrijos, cuando fue viceministro de la cartera jugó un papel importante de lo que era inversión y presupuesto nacional y se logró salir de la situación existente. Ahora prácticamente es el mismo escenario con una profundidad un poco mayor pero con la experiencia que tiene Alexander en este histórico ministerio, vemos esperanzas en su gestión y a su vez los inversionistas ven que con él, hay garantía.