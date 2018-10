Pompeo: advertí a Varela sobre negocios con China

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El mandatario Juan Carlos Varela y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvieron una conversación privada en la parte de arriba del Palacio de las Garzas después de que concluyó el encuentro bilateral en el despacho del mandatario en el que participaron otros funcionarios.

Según una fuente diplomática, ellos continuaron la conversación en forma más íntima cuando el presidente panameño invitó a Pompeo a conocer la residencia presidencial ubicada en el último piso del Palacio de las Garzas. ‘Ahí hablaron ellos dos', indicó la fuente.

Esta podría ser la razón por la que el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González-Revilla, manifestó en un noticiario matutino local que el asunto de China no fue abordado en la reunión bilateral que sostuvo el presidente Juan Carlos Varela con el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, el pasado jueves durante su visita a Panamá.

El embajador amplió que la visita del también exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) sirvió para que ambos conversaran sobre temas como la cooperación bilateral en seguridad, migración, y asuntos regionales que incumben a Venezuela y Nicaragua.

A su salida de Panamá rumbo a México, Pompeo contó a la prensa estadounidense que lo acompañaba en su viaje parte de la plática que tuvo en privado con Varela durante el encuentro. De esta conversación, el periodista Edward Wong del New York Times , describió que Pompeo había discutido una serie de problemas con los líderes panameños, ‘desde los vínculos económicos hasta los antinarcóticos, y que China era una de las prioridades'.

Pompeo restó importancia a la competencia de China en el mundo en materia comercial. Pero advirtió que ‘el problema es cuando aparecen empresas estatales que claramente no son transparentes, no son impulsadas por el mercado, y no están diseñadas para beneficiar a la gente de Panamá, sino más bien para beneficiar al gobierno chino'.

Este tipo de cosas —según agrega la transcripción de la conversación entre Pompeo y los medios sostenida en el avión, que emitió la embajada de Estados Unidos en Panamá— ‘creemos que son tanto inapropiadas como nocivas para los panameños o para cualquier otro país en el cual China esté involucrada en este tipo de actividad económica depredadora'.

Pompeo admitió a la prensa que están mirando ciertos proyectos de inversión asiática en Panamá, pero no quiso decir cuál exactamente.

El NY Times añade que la conversación refleja ‘una de las expresiones más claras hasta la fecha por parte de un alto funcionario estadounidense de la creciente ansiedad en Washington por las actividades económicas globales de China, especialmente las relacionadas con préstamos y proyectos de infraestructura'.

Pompeo habló de expandir el comercio con Panamá además de reforzar los esfuerzos bilaterales en contra del narcotráfico.

‘A Panamá le importa mucho y a nosotros también. Tenemos muchos narcóticos transitando a través y alrededor de Panamá, es un esfuerzo regional, y Panamá ha sido un colaborador crucial en nuestro esfuerzo y esperamos haberlo sido para ellos también', añadió .

‘POMPEO NO LE COMUNICÓ PREOCUPACIÓN'

El presidente Juan Carlos Varela se refirió al tema y dijo que fue él quien invitó a Pompeo a Panamá, no solo para cumplir con la invitación, sino para cumplir con el pueblo panameño y enviar un mensaje de amistad, de compromiso y de fortalecimiento de la relación bilateral en temas de seguridad, economía, y regionales como Venezuela y Nicaragua.

LA RELACIÓN POLÉMICA EE.UU. llamó la atención sobre las relaciones comerciales con China ‘La visita del Secretario de Estado refleja la ansiedad de Washington por las actividades económicas de China', publicó el ‘New York Times'. Panamá y China iniciaron relaciones diplomáticas en junio de 2017.

Aseguró que en la reunión formal no se tocó ningún tema de China y en la reunión ya más casual en la residencia de la Presidencia ‘él mismo (Pompeo) destacó la forma como Panamá ha avanzado contra la corrupción, la transparencia con la que el Gobierno ha manejado los diferentes temas y hasta nos pidió respaldo en que Panamá apoyara a otros países en cómo hemos hecho un modelo en nuestra relación con China, en que todo se hace con transparencia de cara a la población y defendiendo los intereses del país', enfatizó.

‘En la reunión con nosotros no se refirió a alguna preocuación al tema bilateral Panamá China o Panamá Estados Unidos', afirmó.

El inicio de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China en 2017 mantiene a Estados Unidos muy pendiente de su desarrollo. Los estadounidenses miran de cerca lo relacionado a seguridad y corrupción.