Polémica por "arreglo" de pena a fotógrafo que abusó de una menor

Eduardo Grimaldo aceptó en una audiencia el sábado los cargos y buscó un "acuerdo de pena" para "evitar exponer a la víctima a una audiencia oral", según dijo este domingo el Ministerio Público, lo cual, asegura, fue "validado" por los abogados, la familia de la menor -sobrina del delincuente- y una juez.



Fotógrafo con trayectoria nacional e internacional, el condenado fue repudiado por el medio digital ClaraMENTE, en el que colaboraba en una campaña contra la corrupción y que "repudió" este domingo el acuerdo y exigió "penas más severas" por estos delitos.



"Exigimos condenas más severas en casos de violación a menores, 10 años es una burla al país", acotó en su cuenta en Instagram el sitio de noticias independiente.



La Asociación Deportiva Solo Periodistas de Panamá se pronunció brevemente exigiendo "el daño a la víctima es perpetuo. Así debería ser el castigo".



El periodista de televisión Rony Vargas expresó en su cuenta personal que "Ed Grimaldo obvio ha decepcionado a sus amigos, familiares, conocidos y colegas. Tengo una nena de 3 años y ante los PEDÓFILOS las leyes deben ser más SEVERAS... e igual contra los políticos CORRUPTOS".



El presidente de la Asociación de Corresponsales en Panamá, Luis Miguel Blanco, afirmó que "indignación es lo mínimo que me provoca esta barbaridad. Tanto el delito repudiable cometido como el débil castigo aplicado".



"No puedo negar que lo conocía (...) nunca imaginé que pudiese llegar a ese extremo (...) ya la justicia hizo su trabajo, ahora que Grimaldo y su conciencia enfrenten su responsabilidad", posteó Rubén Polanco, periodista de televisión y víctima de interceptación de sus comunicaciones privadas durante el anterior gobierno, al que tiene demandado.



El abogado y catedrático Ernesto Cedeño afirmó "que vergüenza que se tenga que pensar en reformar el código para poder prohibir el acuerdo de pena en el abuso infantil porque el Ministerio Público insiste en promover los acuerdos de pena en estos casos por incompetentes...esa es la verdad. Y se dan golpes de pecho y todo".



"Para los pedófilos no debería existir acuerdos de pena. Asquerosa interpretación de la ley. Máxima pena para ellos. Ministerio Público jueguen su papel con energía", enfatizó el letrado.



Cedeño pidió a los fiscales que se "respeten la dignidad de los menores y busquen las pruebas con inteligencia para buscar sancionar con la máxima pena. Los jueces no pueden hacer nada sobre esos acuerdos que manda el Ministerio Público".



El diario local La Prensa también se desvinculó con un breve comunicado en el que asegura que desde 2011 no mantiene una relación laboral con Grimaldo, condenado por los delitos de "actos libidinosos y violación técnica".



"La Sección de Litigación Temprana llegó a un acuerdo de pena de 10 años contra el fotógrafo Eduardo Grimaldo, declarado culpable de los delitos de violación sexual y actos libidinosos en perjuicio de una menor de edad, y quien hasta su detención y condena laboraba con La Estrella de Panamá", indicó este domingo el diario La Estrella de Panamá.



Además como pena accesoria "al imputado se le inhabilitó al ejercicio de funciones públicas por el mismo período, una vez cumplida la pena principal", especifica el rotativo, cuyo director, Gerardo Berroa, en un editorial rechazó los acuerdos de pena y exigió más protección para los menores.