'No podemos quedarnos de brazos cruzados, frente al ataque violento a los niños'

Verónica Castillero

La Alcaldía de San Miguelito y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Senniaf), firmaron el día de ayer, un convenio de colaboración mutua para la creación e instalación de la Mesa Municipal de Protección a la Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de realizar acciones de prevención, promoción y protección de este segmento de la población y familias que así lo requieren en el distrito de San Miguelito.

Se trata de un esfuerzo para impulsar el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones gubernamentales, ong’s y alcaldías o municipios, como órgano de planificación, concertación, interacción, coordinación y toma de control para restablecer las estrategias y acciones encaminadas a la protección integral de los niños.

“En los últimos días todos hemos sido testigos del ataque violento a la integridad de nuestros niños; frente a eso no podemos quedarnos de brazos cruzados, todos tenemos que articularnos, involucrarnos y formar parte de esa sinergia en busca de garantizar que nuestros niños y jóvenes no sean vulnerados, que no sean impactados negativamente a su corta edad”, expresó el alcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch.

Los primeros años de vida de un niño son determinantes para su desarrollo psicológico, mental y personal, y las cosas que ocurren en su niñez o adolescencia deben ser cosas positivas que le marquen positivamente para su futuro. Sin embargo, cuando es todo lo contrario también tiene un efecto negativo en su conducta, su forma de vida o su desarrollo como seres humanos.