Pleno decreta receso para resolver la prescripción de indultos de Martinelli

Luego de escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decretado un receso para deliberar sobre las prescripción o no de los indultos otorgados por Ricardo Martinelli.

La defensa del expresidente, encabezada por Sidney Sittón, insiste en que el caso está prescripto, en vista de que han pasado más de dos años de que se emitieron los decretos mediante el cual se decretaron los indultos.

La defensa argumenta que el delito por la cual podría ser contra la administración pública tiene máximo dos años de pena. Que por lo tanto en periodo en que prescribe la acción penal desde el momento que se comete el delito.

La Fiscalía, a cargo del magistrado fiscal Abel Zamorano, sostuvo que el delito no ha prescrito y que "la ecuación matemática" a la que aduce la defensa no es aplicable en derecho.

La audiencia de hoy obedece a una apelación de la defensa de Martinelli, en contra del fallo del juez de garantías, Jose Ayú Prado, que decreto no prescrita la acción penal, al principio de enero.

Los decretos indultos fueron emitidos en el mes de junio, en el último mes de la administración del Martinelli y que se beneficiaron personas que eran procesadas por delitos que no aplica para este perdón presidencial y ademas de que alguno aun estaban en la etapa de proceso penal

Esta audiencia es presidida por el magistrado Hernán De León y se realiza en el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Se espera que tras ésta se defina el cierre o continuidad de la investigación a Martinelli por los 355 indultos.