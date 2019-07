Plan de seguridad busca incorporar Medicina Legal a la Policía Nacional

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



La Policía Nacional tiene entre sus planes modificar la Ley Orgánica que rige esta institución, además de promover una reforma al Código Procesal Penal que le otorgue iniciativa investigativa a la Dirección de Investigación Judicial, así como la incorporación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) a este cuerpo investigativo, de forma que cuente con las investigaciones criminales durante la primera fase.

Así lo establece el Plan de Seguridad 2019-2024 que es elaborado para identificar los puntos débiles de la institución, del crimen y los lineamientos estratégicos y operacionales para combatirlo.

En la actualidad, el Imelcf es una de las pocas instituciones del país con autonomía total. La Ley 50 de 2006 reorganizó la institución y la separó del Ministerio Público. Luego, en 2007 se creó la Dirección de Investigación Judicial en la Policía y adscribió los servicios de criminalística al Instituto de Medicina Legal.

El Imelcf se encuentra bajo la administración de una junta directiva que preside el Procurador de la Nación de turno. Está integrada por un miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno del Colegio Médico, un representante de la Universidad de Panamá y uno del Colegio de Abogados, entre otros.

La Estrella de Panamá tuvo acceso al documento, que hasta el momento se discute como una propuesta para el Ejecutivo, que busca mejorar la eficiencia y la cercanía de los uniformados con la comunidad. Este último punto es uno repetitivo en el esquema que pretende implementar la Policía para bajar los índices de delincuencia.

El nuevo concepto del cuerpo uniformado propone fortalecer la institucionalidad en aspectos normativos y el bienestar laboral a través de la presentación de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la institución y una nueva reglamentación para el cuerpo uniformado. En ese mismo renglón, intenta poner orden a los ascensos para que sean por mérito y no por amiguismo. Al respecto, se presentará un proyecto de Decreto Ejecutivo del Reglamento de Ascenso y del Reglamento Disciplinario.

Se han identificado varios factores que inciden en la seguridad ciudadana. No son nuevos, pero la Policía los toma como base para ayudarse en este nuevo esquema contra la delincuencia. Entre ellos enumeran el delito contra el patrimonio en espacios públicos, tráfico de drogas por bandas delincuenciales, violencia doméstica contra la mujer y niños, homicidios, mortalidad por accidentes de tránsito, faltas administrativas que vulneran la paz social, deficiencia de los servicios básicos como salud, transporte, agua, etc, y por último pero no menos importante, la falta de certeza del castigo o impunidad.

Para contrarrestar lo anterior se proponen capacitar a los uniformados con otra mentalidad, lo primero es estar más cerca de los ciudadanos, conocer sus problemas y tratar de potenciar programas de seguridad ciudadana. Recuperar los espacios públicos con la ayuda de la comunidad es otra meta de los uniformados. Continuarán con el esfuerzo para reducir los homicidios y la violencia doméstica que en 2018 se presentaron 14145 casos en el Ministerio Público.

Las estrategias incluyen instalaciones adecuadas para los policías así como incorporar tecnologías avanzadas para el Centro de Operaciones Conjuntas C5 que tenga capacidad de respuesta a los hechos delictivos. Entre las herramientas a emplear se contemplan cámaras de video vigilancia, base de datos, comunicaciones, acceso a aplicaciones policiales en el celular, etc.

Plantean mejorar las comunicaciones internas entre todas las zonas policiales.

Así mismo, optimizar las labores de inteligencia e investigación policial para mejorar los resultados en la lucha contra el delito. En este sentido, pretenden equiparar las Direcciones Nacionales de Inteligencia Policial con tecnología de punta para dinamizar sus labores y poder lograr mejores resultados.

Retomarán el Departamento de Adiestramiento de Personal en Servicio para supervisar, orientar y capacitar al personal de nuevo ingreso.

Para todos los policías buscan desarrollar programas de capacitación continua de forma descentralizada para mantener a las unidades en buen estado físico, práctico y táctico.

El plan pretende crear una nueva dependencia especializada en seguridad ambiental, rural y turística. Esto permitirá fortalecer el seguimiento y la investigación a los delitos ambientales y factores generadores de afectaciones de medio ambiente.

La compartimentación y los roles de las unidades se centran en el rol de jefe de zona quien deberá conocer en detalle toda su área de responsabilidad, las necesidades, mantener contacto con su personal, y dar el ejemplo. Esta persona debe servir como un puente entre los problemas de las comunidades y las posibles soluciones, identificar las situaciones de riesgo potencial en su zona, identificar a quienes potencialmente pueden ser proclives para cometer faltas y delitos, además de promover la cultura de legalidad.

En el plan de seguridad nacional 2019-2024 se proponen incrementar las unidades de la policía a la comunidad, capturar delincuentes de alto perfil a través de operaciones de inteligencia e implementar centros de mandos fijos y móviles como el C5-C2.