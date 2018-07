Piden al juez que rechace nulidades de la defensa

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El fiscal Harry Díaz y los querellantes en el proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli por supuestas escuchas telefónicas ilegales solicitaron al juez de garantías, Jerónimo Mejía, que rechace las nulidades presentadas por la defensa el pasado jueves, durante la continuación de la audiencia intermedia.

Abrigado con una pasmina , Martinelli ingresó este lunes al salón de audiencias, en el Segundo Tribunal de Justicia.

LOS ALEGATOS Sobre los recursos que argumentó la defensa y la Fiscalía durante la audiencia INMUNIDAD Los diputados del Parlacen cuentan con inmunidad para evitar ser perseguidos por sus votos o declaraciones emitidas en el Parlamento. JUZGAMIENTO Las tres querellas presentadas ante la Asamblea Nacional en 2011 fueron archivadas y no cuentan con una sentencia. PRÓXIMA AUDIENCIA El juez declaró un receso hasta culminar los exámenes médicos a los que se debe someter el acusado, hoy y mañana.

Esta vez llegó callado, sin su reiterado grito a la prensa proclamando a viva voz que se le están violando sus derechos. Martinelli ha permanecido tres semanas detenido en el centro penitenciario El Renacer, desde que fue extraditado de Estados Unidos, el 11 de junio pasado.

Su semblante ha cambiado. El rostro del gobernante sobrado para comandar desde la silla presidencial luce ahora cansado, pálido y delgado.

En la audiencia de ayer, los abogados de Martinelli informaron que tenía diarrea y que la noche anterior presentó fiebre. Además, dijeron que se había arrancado una muela que se le había fracturado y que le quedaron algunos fragmentos incrustados en la encía.

La mayor parte del tiempo Martinelli estuvo con los ojos cerrados, recostado en la silla, arropado con el paño color ladrillo que le cubría la parte frontal del cuerpo. De vez en cuando atendía a lo que le decían al oído sus abogados. Cada cierto tiempo, bebía un suero para evitar la deshidratación.

En un momento, avanzada la sesión, se despabiló cuando vio entrar a su copartidario el diputado Carlos ‘Tito' Afú que, una vez finalizada la audiencia, se acercó a saludarlo y platicaron por unos minutos.

INVOLUCRAN A VARELA

Antes de que iniciara la audiencia, se presentó una de las víctimas, Juan Carlos Navarro, con un documento en el que mostraba evidencia de que Martinelli no era el único que estaba al tanto de las escuchas en 2009, cuando tomó posesión del cargo como mandatario y Juan Carlos Varela fungía como vicepresidente en la alianza gubernamental (2009- agosto 2011).

Navarro mostró a la prensa un cable WikiLeaks de la embajada de Estados Unidos enviado en agosto de 2009 por la entonces embajadora, Barbara Stephenson, a Washington, Estados Unidos, en el que Martinelli solicitaba a los diplomáticos ampliar el uso del sistema de escuchas, denominado ‘Matador', para darle seguimiento a blancos políticos. Hasta el momento el programa había sido implementado de manera conjunta por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y los estamentos de seguridad panameños, con autorización de la Corte Suprema de Justicia.

Según el cable, Martinelli pedía ‘ayuda' a la embajadora para ampliar el programa, so pretexto de neutralizar posibles riesgos de seguridad. Entonces, el jefe de la DEA en Panamá se reunió con él para entender a qué se refería el gobernante. A la cita acudieron también el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu; Jaime Trujillo, director de Inteligencia, y el recién designado secretario de Seguridad de la Presidencia, José Abel Almengor, a quien últimamente se le ha visto en las audiencias.

Martinelli estaba preocupado de que fuerzas izquierdistas pudieran desestabilizar su gobierno. Decía que el programa existente no tenía capacidad de escuchar todos los blancos seleccionados y que estaban perdiendo la lucha contra el crimen organizado por la falta de un programa ágil, razón por la que el gobierno de Panamá debía explorar un nuevo y rápido procedimiento para adquirir el permiso de la Corte en situaciones de emergencia.

La respuesta de la embajada fue tajante. Negó la solicitud e indicó que no se prestarían para expandir el programa e incluir a blancos políticos sin la debida autorización de la Corte.

En agosto 12, el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela invitó al embajador y al jefe de la DEA para que se reunieran con Papadimitriu para dar continuidad al tema. ‘Cuando llegamos a la oficina de Varela, fuimos conducidos a la oficina de Martinelli y él presidió la junta', se lee en la filtración de WikiLeak.

Navarro ha asistido múltiples veces a la Corte desde que se retomó el caso contra el expresidente, pero hasta ayer no se había referido a esta información. Ayer, por primera vez, mostró un papel en el que se menciona al actual presidente Varela. El fiscal de la causa cerró la investigación del caso el 15 de octubre de 2015. De aportarlo como prueba, deberá contar con la debida sustentación.

El cable también recoge las disculpas que presentó Varela a los diplomáticos por el comportamiento de Martinelli —calificado por los norteamericanos como de ‘bullying'— para adquirir la máquina ‘pinchadora'.

Se desconoce las razones por las que Navarro aportó este documento a la prensa y no ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, donde se debe dar curso a este tipo de asuntos. Su abogado, Francisco Carreira, dijo que cualquier caso que indique que el presidente Varela estaba involucrado en esto debe hacerse ante la Asamblea Nacional mientras ostente el cargo.

Max Bedoya, jefe de prensa de Navarro, envió una nota a los medios en la que pretende que el presidente Varela dé explicaciones sobre lo que sabía de los pinchazos, ‘cuándo lo supo y por qué lo permitió, sabiendo que se violaba la Constitución y que este hecho también debiera ser parte del expediente que se le sigue a Martinelli'.

LA FISCALÍA CONTESTA INCIDENTES DE NULIDAD

El fiscal Díaz respondió los seis incidentes de nulidad presentados por la defensa de Martinelli el jueves pasado y solicitó al juez que sean rechazados de plano.

Los analizó uno a uno, con argumentos de por qué los debía desechar el juez. Contestó a la defensa acerca del incidente por el que esta solicitaba se declarara nulo el caso, por haber existido una imputación sin una notificación.

Al respecto, Díaz dijo que el exmandatario fue entrevistado en Miami, Florida, en una cadena de noticias en la que habló sobre el caso. Además, dijo que Rogelio Cruz, su entonces defensor, se notificó el 12 de junio de 2015 y presentó una reconsideración de la admisión del caso. La prueba de que ha sido notificado es que su defensa tuvo la oportunidad de presentar al menos 12 solicitudes de copia, y otros recursos durante el proceso.

Sobre el fuero electoral, el fiscal señaló que, a diferencia de lo que alega la defensa —de que su cliente contaba con fuero electoral al momento de iniciar el proceso— Díaz aclaró que este incidente debió presentarse dentro de los primeros 10 días de la admisión de la acusación. Aun así, añadió, la Corte sometió al Tribunal Electoral la consulta sobre el fuero de Martinelli, que emitió una resolución, en junio de 2015, en la que constataba que se había levantado el fuero.

La defensa expuso que se cometía un doble juzgamiento contra su cliente, ya que en 2011, en la Comisión de Credenciales de la Asamblea, se acogieron tres procesos por escuchas en perjuicio de Martinelli.

Sin embargo, tanto para Díaz como para el resto de los querellantes, los casos presentados en la Asamblea no estuvieron en firme, no hubo un proceso de investigación y tampoco una sentencia de absolución o condena. Por tanto, no puede haber doble juzgamiento.

La Fiscalía también respondió al razonamiento planteado por la defensa que deja entrever que existe un doble fuero por haber sido miembro del Parlamento Centroamericano y que, para los efectos internos, tiene la misma inmunidad que el resto de los diputados.

‘La inmunidad parlamentaria centroamericana tiene limitaciones. Es decir, que no pueden ser perseguidos por sus votos emitidos o por las expresiones vertidas en la Plenaria, mas no es una inmunidad que impide una investigación penal', argumentó el fiscal.

Díaz aportó un documento en el que se certifica que Panamá no es miembro de la Corte Centroamericana de Justicia, por lo tanto, los hechos que ahí se den no son vinculantes en nuestro país.

‘No he visto en la historia de mi carrera y de mi vida un ejército de abogados tratando de demostrar la inocencia, así como tampoco hemos visto que se introduzca gran cantidad de recursos para dilatar un proceso', culminó el fiscal.

Los querellantes, por su parte, utilizaron argumentos muy similares a los presentados por la Fiscalía. El criterio común es que la defensa, con este tipo de incidentes, se propone dilatar el proceso para evitar entrar en la fase de acusación y valorar las pruebas en su contra. Pidieron al juez que les llame la atención para que no se repitan las ‘tácticas dilatorias'.

Los querellantes también solicitaron al juez que rechace el argumento de la defensa de que su cliente no puede ser juzgado por los actos que cometa durante su mandato, puesto que la Constitución es clara en establecer cuáles son los delitos por los que no se debe juzgar. En dado caso, el presidente estaría por encima de la Ley.

RECHAZAN RECUSACIÓN

Bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de forma unánime, rechazó por improcedente el incidente de recusación presentado por la defensa de Martinelli contra el magistrado de garantías Jerónimo Mejía. Los abogados de Martinelli presentaron el 28 de junio un incidente de recusación contra Mejía por haber intervenido previamente en distintas actuaciones contra su cliente.

Por ejemplo, en la orden de arresto con fines de extradición emitida a Estados Unidos y por su parcialidad al demostrar simpatía en temas prioritarios para la defensa que se refieren a la acusación e imputación.