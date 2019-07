José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



Lo que insinúo en Nueva York, Estados Unidos, lo detalló en la entrada del edificio Avesa, vía España. La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, durante un evento de la Fundación Konrad Adenauer en la ciudad norteamericana había indicado que, en términos generales, cada vez que hay un cambio de Gobierno se quiere sacar al procurador o fiscal general.

‘En cada cambio de gobierno se intenta cambiar al fiscal general (procurador)', dijo durante su intervención en el evento el pasado martes.

Este viernes, al bajar de las fiscalías de Anticorrupción, ubicadas en el edificio Avesa, enfatizó. ‘A mí no me han pedido la renuncia, pero a los fiscales y al equipo que me rodea se le mandan mensajes de que cuándo se va la procuradora y qué vas hacer, ahora, que vas para la calle', dijo.

‘Constitucionalmente, yo soy la procuradora hasta el 2024', recalcó.

La procuradora Porcell sostuvo, este viernes, un encuentro con los fiscales Anticorrupción en el edificio Avesa en la que el tema central fue el traslado de funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) por parte del nuevo director de la entidad policial, Manuel Castillo.

Porcell se quejó que el comisionado Castillo ha trasladado unos 20 funcionarios de la DIJ que estaban asignados, desde enero de 2015, a las fiscalías para realizar las investigaciones, especialmente la vinculada con el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.

Informó que algunos de esos funcionarios son los que hacen los análisis financieros de las investigaciones.

‘Soy la procuradora hasta diciembre de 2024, no tengo por que renunciar porque he hecho mi trabajo. Lo que ha pasado es que Panamá no estaba preparada para tener fiscales que investigan ', KENIA PORCELL PROCURADORA DE LA NACIÓN

‘Técnicamente, la DIJ está desmantelando las fiscalías Anticorrupción', se quejó la procuradora al mismo tiempo que manifestó su preocupación por la medida.

Indicó que los traslados de los funcionarios se dieron esta semana, incluyendo, una mayor que dirigía el equipo de los funcionarios de la DIJ asignados a las fiscalías.

A juicio de Porcell, estos traslados son ilegales porque los funcionarios de la DIJ que son asignados a una investigación no pueden ser removidos.

Además del caso Odebrecht, los funcionarios de la DIJ estaban asignados a las investigaciones del caso de las juntas comunales y Pandeportes. ‘Son investigaciones emblemática para el país', recalcó.

Es un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción que prometió el Gobierno, agregó.

La procuradora dijo que ‘no entendía' porque el director Castillo aplicaba esas medidas, cuando él conoce la ley y como funciona los funcionarios de la DIJ asignados a las fiscalías. Además de que Castillo fue director de la entidad entre el 2012 y 2014, en el gobierno de Ricardo Martinelli.

Informó que lo mismo ocurre en la Fiscalía de Crimen Organizado.

Para la procuradora estas acciones van en contra de la lucha contra la corrupción que ha prometido el Gobierno.

La aclaración del Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad, mediante un comunicado, que ‘no se ha desmantelado ningún organismo de investigación'. Aclaró que la Policía Nacional tenía un equipo de 18 personas asignadas al Ministerio Público y que cuatro de ellos fueron enviados de vacaciones.

‘De manera programada se han enviado a cuatro funcionarios a su merecido descanso, muchos de ellos con varios meses de vacaciones acumuladas. 5 años sin tomar vacaciones', señala el comunicado.

Los 14 policías investigadores restantes fueron sacados de la oficina en la que laboraban, les bloquearon el acceso al trabajo sin explicación sustentada, una acción que impidió a las nuevas autoridades conocer la información policial y los antecedentes de todo lo que hicieron por cinco años los policías asignados al Ministerio Público, señala el comunicado del Ministerio de Seguridad.

La entidad aclaró que la Policía Nacional envió los reemplazos capacitados, con idoneidad y expertos en investigación.

El Ministerio de Seguridad aseguró que se está respetando el derecho a descanso que merece el personal que trabaja para los estamentos de seguridad.

Respaldo al MP

DECLARACIÓN

‘Despojar al Ministerio Público de veinte (20) policías de investigación, que trabajaron eficientemente, es una de las formas más sucias de intervención de un órgano del Estado en otro. Tengo la seguridad de que el Presidente de la República ha sido sorprendido por una decisión tan negativa como sospechosa', manifiesta el jurista Carlos Bolívar Pedreschi.

Asimismo, el abogado constitucionalista considera que tal como procuradora Porcell lo expresó, a través del Canal TVN , ‘a ella no le temblará la mano para ordenar la investigación de cualquier miembro del gobierno saliente'.