Patronato defiende retrato en la moneda de los 500 años

El Patronato Panamá Viejo hizo una aclaración pública sobre el caso de la moneda conmemorativa de los 500 años de fundación de la Ciudad de Panamá, donde existe la duda de que el retrato que aparece en anverso sea el de Pedro Arias Dávila, el de Francisco Pizarro u otro conquistador español

En 2009, el Patronato Panamá Viejo solicitó al Gobierno la acuñación de una colección de 10 monedas de cincuenta centésimos, de circulación corriente, que fue aprobada mediante la Ley 73 de 11 de noviembre de 2009.

Además de contar con una descripción de cada moneda, a la ley se le anexó el diseño correspondiente a cada una.

La acuñación de esta colección ha incluido, además de imágenes de monumentos del sitio, tres monedas de calidad de prueba dedicadas a tres figuras que jugaron un papel fundamental en el devenir histórico de Panamá; son ellas Vasco Núñez de Balboa, cuya moneda circuló en el año 2013, en coincidencia con el quinto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico; Carlos I de España y V de Alemania, quien tuvo la visión de construir un canal por Panamá y cuya moneda circuló en el año 2014, en coincidencia con los 100 años del Canal de Panamá; y Pedro Arias de Ávila, mejor conocido como Pedrarias Dávila.

Esta moneda debería circular en el año 2019, coincidiendo con los 500 años de la fundación de la ciudad.

En los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá, la colección de las monedas cierra con el reconocimiento al fundador de la ciudad, Pedrarias Dávila. Para esto se utilizó el mismo procedimiento de representar al conquistador español a través de una de las imágenes institucionalizadas que están en el imaginario del panameño.

Por tanto, dice la organización, al no existir un dogma pictórico de ciertas personalidades, no se considera un error utilizar una imagen que ya ha circulado en libros de texto de Panamá, para representar a Pedrarias, sobre todo cuando durante su larga vida no se hicieron esculturas, retratos ni pinturas.