‘Paso a la reserva, pero no a la inactividad'

Después de más de cuatro décadas formando parte de la estructura laboral del Canal de Panamá y de haber alcanzado la máxima posición, Jorge Luis Quijano está dispuesto a darle la oportunidad a las nuevas generaciones de tomar las riendas de la empresa estatal más emblemática del país, cuando deje el puesto en septiembre de 2019. Aun así, asegura que estará como un ‘soldado en reserva', ‘listo para pelear por el Canal' y su país cuando se le requiera.

En una conversación con La Estrella de Panamá , Quijano destacó los dos años de funcionamiento de la ampliación, los aportes del Canal al Estado y los desafíos de la vía interoceánica, incluyendo el abastecimiento de agua para mantener su operación. ‘Vienen nuevos retos, que no son fáciles, por lo que hay que traer con tiempo a ese relevo', advierte.

A CASI DOS AÑOS DE LA AMPLIACIÓN, ¿CUÁL ES SU BALANCE DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS?

Hoy por hoy, todavía el 58% de los ingresos está viniendo de parte de las esclusas originales. Mientras, el 42% de los ingresos está viniendo de las esclusas nuevas. Si vemos, es muy poco tiempo para haber obtenido ingresos que fueron del 0% al 42% como consecuencia de las nuevas esclusas. Es decir, la inversión que hicimos para poder capitalizar un mercado que había decidido irse a buques mucho más grandes está resultando y que, de no haber estado listos, hubiésemos perdido mercado. Creo que estamos justo a tiempo para capitalizar nuestra inversión. El otro reto que nos queda por delante es el del agua, pero de eso hablaremos más adelante.

¿SE HA CUMPLIDO EL PRONÓSTICO QUE TENÍA EL CANAL CON LA AMPLIACIÓN ?

Lo más importante aquí, y que hay que enfatizar, es que el pronóstico de demanda que íbamos a poder manejar en los primeros años es exacto y hasta un poquito mejor, en cuanto a tonelaje y tamaño de buques se refiere. Lo que no hemos podido capitalizar es el cobro que se estimó en el año 2006. Cuando se hicieron estos estimados, nadie tenía previsto que habría un 2008 que causaría una catástrofe económica mundial de la que nadie se ha recuperado. En verdad, a nosotros nos ha ido relativamente bien, comparado con otras actividades.

¿CÓMO ESTAMOS CON RELACIÓN AL CANAL DE SUEZ?

Primero que nada, el Canal de Suez tiene más ingresos que el de Panamá, casi el doble. Ellos manejan otra carga, principalmente petróleo que viene del Golfo. Pero también manejan toda la mercancía que producen China, Corea, Japón e India y que va hacia Europa. Es un mercado totalmente distinto. En lo único que compiten con nosotros es en las rutas que van de Asia hacia la costa este de Estados Unidos. Ellos tenían buques que nosotros no podíamos pasar. Al nosotros entrar a ese juego, el negocio se le puso un poco más difícil. Nosotros hemos recobrado una parte de ese pastel, pero la pelea está difícil... Una vez ellos conocieron que estábamos inaugurando las nuevas esclusas, tiraron su primera oferta: redujeron el peaje al 35%, después al 50%, al 55% y ya van por el 65%.

¿QUÉ HAY DE UN CUARTO JUEGO DE ESCLUSAS?

Creo que no debemos hablar de un cuarto juego de esclusas. Hay un tema que viene antes de unas nuevas esclusas, que incluso podrían ser un poco más grandes. Hay algunos buques más grandes. Además, hay que ver si el retorno de esa inversión adicional vale la pena.

¿A QUÉ TEMA SE REFIERE?

Tenemos que buscar otras fuentes de agua. Esto se lo hemos advertido al gobierno. Hemos también encontrado un apoyo positivo porque nos han contratado para llevar adelante la búsqueda de otras fuentes para poder contrarrestar en alguna medida lo que se está sacando de los lagos que tienen 104 año (Gatún) y 83 años (Alajuela), que abastecen al 60% de la población del país. Para nosotros es importante que se compense con otras fuentes de agua la que se está extrayendo para consumo humano.

SON LAS MISMAS FUENTES QUE USA EL CANAL PARA SUS OPERACIONES...

Nosotros estamos conscientes de que la prioridad es el consumo humano. Si hay una necesidad para pasar buques, esa es una segunda prioridad. Pero hay que estar conscientes de que esto es un negocio que depende del agua. Todos los panameños están esperando que el Canal siga aportando más. Con más agua, podemos seguir aportando más.

¿CÓMO AVANZA LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS DEL CANAL DE PANAMÁ?

Es un tema que todavía está por delante. Ha habido mucha oposición al puerto de Corozal. El proyecto ha sufrido 28 denuncias, de las cuales 19 han sido resueltas a favor de nosotros. Esperamos que las próximas también sean resueltas a nuestro favor. Lastimosamente, eso está tomando tiempo y crea incertidumbre afuera, de parte de los que quieren hacer inversiones. También estamos tratando otros temas, como el puerto para equipo rodante y vehículos. Además, tenemos un área grande para desarrollar un parque logístico en el Oeste. Estos son los proyectos principales.

ENTIENDO QUE SIGUEN INTERESADOS EN EL PUERTO DE COROZAL, PESE A LOS RECHAZOS QUE HA RECIBIDO SU CONSTRUCCIÓN...

Sí, no hemos abandonado ese proyecto.

DESPUÉS DE PASAR MÁS DE CUATRO DÉCADAS Y DE HABER ALCANZADO LA MÁXIMA POSICIÓN EN EL CANAL DE PANAMÁ, ¿A QUÉ ASPIRA?

Yo aspiro a que el Canal y el país sigan creciendo. Para mí ha sido de gran satisfacción haber sido parte de hitos importantes de esta empresa. Yo entré en el 75. Esos dos últimos años, hasta que se firmaron los Tratados en el 77, fueron muy fugaces. Aquí había mucha turbulencia con los americanos que no veían con buenos ojos lo que estaba pasando y nos daban problemas. Viví los Tratados y todo el proceso de transición para prepararnos para una transición imperceptible. He estado en diferentes momentos. Me convertí en administrador y me tocó liderar la ampliación.

¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ LIDERANDO LA EMPRESA?

Todo le toca a uno en su momento. A mí me toca salir, jubilarme con 44 años de servicio. Yo creo que hay que dar oportunidades. Hay que darle la oportunidad a la próxima generación que se encargue del Canal. Van a venir otros retos que no son fáciles y por eso creo que tengo que traer con tiempo a ese relevo para que se encargue de las riendas del Canal. Creo que le dará nueva energía al Canal de Panamá. Siempre estaré aquí como un soldado de EE.UU. cuando se retira, lo hacen con 20 años de servicio, pero en el momento en que me necesiten estaré dispuesto a pelear por el Canal, por mi país.

PASARÁ A LA RESERVA ...

Paso a la reserva, pero no a la inactividad.

HÁBLEME DEL ESTATUS DE LOS RECLAMOS GUPC

Esta etapa es lenta. Desafortunadamente, toman tiempo estos arbitrajes. El primer arbitraje fue muy exitoso para nosotros. Era, además, importante porque sentaba las bases con la cual el consorcio presentaba su propuesta para las otras demandas. Son $5,200 millones que están reclamando.

¿APARTE DE LOS $5,650 MILLONES DE LA AMPLIACIÓN?

Si usted se pone a ver, las mismas esclusas costaban $3,300. Estaríamos hablando de que estos reclamos representarían otro juego de esclusas y medio. Uno se pregunta, ¿cómo puede darse este nivel de reclamos cuando en verdad una esclusa tiene la misma cantidad de concreto y la misma cantidad de excavaciones? Entonces, pienso que me hacen falta dos juegos de esclusas y medio, no los encuentro... Dios mediante, debemos salir exitosos de ellos.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO ARBITRAJE?

El próximo arbitraje tiene que ver con los adelantos. Para el tema de fondo, creo que la primera audiencia es para enero del próximo año. Es un arbitraje de los más grandes. Tomará mínimo un año para que se resuelva. En total, son como cinco arbitrajes.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LOS INGRESOS?

Para este año, $3,037 millones es lo que está en el presupuesto. Esperamos que lleguemos a esa cifra y un poquito más. Ahorita mismo parece que hay condiciones favorables. Pero, siempre somos cautelosos y no queremos llenarnos de mucho optimismo. Todos los días sale este cuestionamientos de cómo van a afectar las medidas de (Donald) Trump y Xi Jinping. Créame que si algo sucede, nos va a impactar los ingresos. La mayoría de la carga que manejamos va en estas dos direcciones: de Asia hacia la costa este de EE.UU. y el Golfo y al revés. Si entramos en una guerra, eso podría afectarnos.

¿CUÁLES SON LOS APORTES DEL CANAL AL TESORO?

Hay que verlo muy bien y no solo desde el punto de vista de lo que aportamos directamente. Este año vamos a estar aportando $1,659 millones, pero tenemos que ver que tenemos una plantilla de $600 millones que son personas que consumen aquí, en casa, en apartamentos, en carro, en viajes, etc... O sea, que esos son también $600 millones que mueven esta economía. Y también tenemos que ver las compras que hace el Canal, que la mayoría son locales. Allí estamos hablando de $900 millones. Cuando comenzamos a ver el conglomerado marítimo, estamos hablando del 35% del PIB del país.

EN UNA EXPRESIÓN, QUÉ SERÍA EL CANAL PARA EL MUNDO.

Confiabilidad y conectividad.

