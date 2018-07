‘La pasión es crucial', Epsy Campbell Barr

Nubia Aparicio S.

Antes de convertirse en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de un país en la región occidental, Epsy Campbell Barr era una líder de la sociedad civil. Siempre estuvo vinculada a organizaciones internacionales.

Su cara era muy conocida, dado su liderazgo en las luchas a favor de las mujeres y de los más necesitados. Se trata de una mujer a quien le encanta estar entre la gente, muy segura de sí misma, sin complejos de ninguna clase y de una sencillez que invita a acercársele.

FICHA BIOGRÁFICA Ha sido dos veces diputada por el Partido Acción Ciudadana Nombre completo: Epsy Campbell Barr Nacimiento: 4 de julio de 1963, en San José, Costa Rica Ocupación: Economista Creencias religiosas: Católica Cónyuge: Berny Vanegas Resumen de su carrera: Es licenciada en Economía y Administración de Negocios por la Universidad de Costa Rica. Ha publicado libros y artículos sobre democracia e inclusión. Pertenece a varias organizaciones que defienden los derechos de los pueblos afrodescendientes, especialmente de las mujeres. Ha sido diputada dos veces por el Partido Acción Ciudadana; actualmente es la primera vicepresidenta y canciller de su país.

Se considera muy apasionada porque, según ella, la pasión es uno de los elementos clave para que cualquier persona logre lo que desea alcanzar. Si una persona está clara en lo que quiere, no se debe detener. Eso es lo que ha caracterizado a Epsy Campbell, quien hoy día es la vicepresidenta de Costa Rica.

Para ella fue una sorpresa que los titulares de los periódicos en muchas partes del mundo hayan destacado que era la primera mujer afrodescendiente escogida como vicepresidenta de un país como el suyo. En un momento, el presidente le preguntó: ‘¿Usted se ha dado cuenta de la conmoción que ha causado en el mundo?'. ‘Sí —le respondió Campbell— pero no sabía que ese detalle era tan importante, porque, de lo contrario, lo hubiésemos usado como estrategia'. Ella sencillamente lo veía como algo natural y todo el pueblo costarricense lo asimiló de la misma manera.

Aparte de su talento como líder civil y política, Campbell es música y cantante. Mientras estudiaba en la escuela y el colegio, asistía a la Casa del Artista, donde aprendió a tocar varios instrumentos como el saxofón y la flauta traversa.

Es parte de una familia que tiene siete hijos, de los cuales cinco son mujeres. Su papá siempre les dijo a sus hijas que nunca se sintieran menos. ‘Caminen rectas, miren a los ojos , siéntanse orgullosas. Ser negras les va a abrir puertas, y cerrar otras'. ‘Para mí, fue una bandera', expresa.

Campbell lleva en sí un legado familiar que, según ella, definió su carácter. Piensa que cuando nació, su papá la vio y pensó que ella tenía que llamarse Epsy, como su abuela, una mujer vertical, valiente y fuerte en sus decisiones. ‘Así soy yo', afirma orgullosa.

¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED HABER SIDO LA PRIMERA MUJER AFRODESCENDIENTE EN OCUPAR LA VICEPRESIDENCIA DE UN PAÍS DEL ÁREA OCCIDENTAL?

Yo lo vi como parte de un proceso político personal, el cual me permite acceder a un espacio más para contribuir en una transformación de mi país. Lo celebré profundamente por lo que significa el triunfo en mi país, pero no como si fuera una excepcionalidad.

Quiero decir que, aun cuando soy líder afrodescendiente, desde hace tiempo no me había percatado cuando estaba de candidata que yo podía ser la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de un país en la región.

¿CUÁNDO SE DIO CUENTA?

Al día siguiente de las elecciones, cuando me llamaban y me entrevistaban y que como noticia internacional destacaban ese dato. Ese tema nunca fue parte de nuestra estrategia. Tengo un lugar que me he ganado en la política costarricense y, desde ese lugar, hice la campaña.

LAS ENCUESTAS DE SU PAÍS LA COLOCAN COMO LA NÚMERO UNO EN EL TEMA POLÍTICO, ¿CÓMO SE LOGRA ESO?

Realmente he tenido una aprobación positiva a lo largo de mi vida, en la población costarricense. La verdad es que cuando trato de buscar explicación, pienso que es porque soy genuina. Trato siempre en mi vida personal y política de ser consecuente entre lo que digo y lo que hago, de confrontar directamente los problemas y no esconderme, de decir las cosas claras; tal vez esos comportamientos míos han influido, pero realmente no puedo tener una explicación concreta sobre ese tema.

USTED ERA UNA GRAN LÍDER CIVIL, ¿QUÉ LA MOTIVÓ A INGRESAR A LA POLÍTICA?

Siempre creí que mi espacio de acción eran las organizaciones sociales. Además, veía la política con bastante desdén. Siempre pensé que no era un punto de llegada para mí. Tenía mucha crítica hacia la política tradicional, pero también tenía la certeza de que una puede hacer las cosas que quiere por su país y por la sociedad, como un todo. Soy una mujer con una vocación internacionalista desde siempre, pero nunca he dejado de lado la parte nacional.

Había tenido algún nivel de reconocimiento entre las organizaciones y los fundadores del que hoy es mi partido político (Partido Acción Ciudadana), me invitaron a participar como parte de una lista de las diputaciones que iban a ofrecerle a la ciudadanía. Yo no soy fundadora de mi partido, aunque todo el mundo me ubica como tal, porque cuando se dio a conocer una de las caras más conocidas era la mía. Pero en realidad ellos me llamaron y tuve que pensarlo mucho, y cuando leí lo que me estaban planteando, me di cuenta de que coincidían con mis ideas.

Entonces, al decir ‘sí', la asamblea del partido me eligió como candidata, en tercer lugar, en la lista de diputaciones, y seis meses después, me convertí en diputada. O sea, que mi antecedente político es mi activismo social, digamos que esa actividad fue la que me permitió entrar a la política.

SABEMOS QUE USTED HA SIDO UNA LÍDER QUE HA LIBRADO LUCHAS EN FAVOR DE LAS MUJERES, ¿CREE QUE HEMOS AVANZADO EN ESE TEMA?

Desde siempre he entendido que hay una lucha que impulsar por las diferencias entre hombres y mujeres que han existido a lo largo de la historia. Pero como me reconocí como mujer afrodescendiente, también hice énfasis en el tema. Creo que las cosas han caminado. Desde el principio, cuando empecé a trabajar en función de los derechos de las mujeres, hace 23 años, tengo que decir, con certeza, que hemos avanzado.

En países como el mío, en el que a mediados de los 90 la participación de las mujeres en el Congreso llegaba sólo al 11%, hoy es de 45%. También hace 20 años o más era más excepcional mirar los temas de los pueblos afrodescendientes; hoy es normal, aunque no se haya transformado totalmente la sociedad. Entonces, sí hemos caminado; y hemos caminado tanto, que la sociedad costarricense ha escogido a la primera mujer afrodescendiente como vicepresidente, y nadie ha preguntado nada sobre el particular y si lo han hecho ha sido en silencio... ese no fue un tema y es una buena señal, es la señal de la normalización de la humanidad.

A mí me tienen que calificar si soy buena o mala o si soy coherente o no; no si soy afrodescendiente. Soy parte activa de lo que significa la transformación de mi país, pero hay otros países donde la situación es más difícil, porque todavía están debatiendo el tema de las cuotas, de cómo se aplica el 30%; o sea, esa discusión la superamos en Costa Rica hace casi 20 años.

DÍGAME TRES COSAS QUE SON CLAVE PARA QUE UNA PERSONA ALCANCE EL ÉXITO QUE USTED HA LOGRADO…

Lo primero es pasión y convencimiento. La persona tiene que estar convencida de que el camino que está trazando la llevará a un lugar para hacer una transformación, pero debe tener la pasión, es decir, la generación de una energía adicional que le hace enfocarse en la tarea cotidiana, y eso se transmite. Lo segundo es el tema de la claridad en lo que se quiere lograr. Y, lo tercero, la disciplina, la cual tiene que ver con no detenerse: si usted se cae, no se detenga: levántese y siga caminando.

¿QUÉ OPINA DEL MUNDIAL DE FÚTBOL? SU PAÍS ESTUVO ENTRE LOS PARTICIPANTES…

¡Oh sí! pero quiero decirte que me emocioné tanto cuando clasificó Panamá, pero tanto; era como si fuese mi país, porque en Costa Rica le tenemos mucho cariño al equipo panameño. Sentimos que en el mundial pasado le faltó poquito para llegar, así que esa fue una verdadera celebración. No ganamos, pero ambos equipos, tanto el nuestro como el panameño, tuvieron una excelente participación.