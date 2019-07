Paro de trabajadores de PPC ‘no genera los efectos que establece una huelga legal'

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



El paro laboral que mantiene un grupo de trabajadores de Panama Ports Company (PPC) desde el 17 de julio, fue considerado ayer, por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, como no representantivo, ya que ‘al ser una paralización de hecho, no genera los efectos que establece una huelga legal'.

Zapata explicó en la instalación del Gabinete Logístico, que en PPC operan cuatro sindicatos; sin embargo, la empresa solo negocia los Convenios Colectivos con el grupo mayoritario, que no es el Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte por Vías Acuáticas y Afines de Panamá (Sitravaap).

La regente del Mitradel detalló que la pasada Convención Colectiva que acordó PPC con el Sindicato Industrial de Trabajadores Portuarios y Similares de Panamá (Sintraporsa) venció en noviembre de 2018; sin embargo, la empresa eleva los conflictos laborales ante las instancias judiciales y en estos momentos, aunque en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay un recurso denominado Aclaratoria de Sentencia, este órgano del Estado no ha resuelto la consulta y hasta ese momento, la negociación entre las partes no se dará.

Héctor Zárate, presidente de Sitravaap, difiere con la opinión de Zapata, pues el único que puede determinar si una huelga es legal o no, es un juez de trabajo, además de que la ministra ha dado muestras de parcialización con la empresa, ‘pues en la última reunión que tuvimos, Zapata nos llenó de esperanza'.

‘La ministra no está facultada para determinar si una huelga es legal o no', dijo Zárate.

‘Hoy, viernes, presentamos un documento de legalibidad de huelga, que fue admitido y ahora la jueza segunda de trabajo debe determinar la legabilidad de la misma', aclaró.

El artículo 499 del Código de Trabajo, establece que la petición de ilegabilidad de la huelga solo podrá ser presentada por el empleador, una vez iniciada la misma. Mientras que el artículo 500, indica que si no se solicita dentro del término expresado en la declaración de ilegabilidad, la huelga será considerada legal para todos los efectos previstos en este Título.

El 17 de julio Sitravaap, en coordinación con los otros sindicatos, acordó el liderazgo del paro laboral debido a que era un sentir de los trabajadores por incumplir con la celebración de la Convención Colectiva con PPC por ocho meses y con Serviestiba, subsidiaria de PPC, por otros 10 meses.

Zárate explicó que aunque Sintraporsa ha solicitado al Mitradel que ingrese y realice el conteo de agremiados, no confían en el resultado que dará el Departamento de Organizaciones Sociales, para que determine cuál de los sindicatos es el mayoritario para negociar la Convención Colectiva, debido a que en el pasado ‘se han dado casos irregulares con esa instancia'.

El dirigente que afirmó que no están buscando, exhortó al Mitradel ‘a abrir los libros para conocer quiénes son las personas naturales que allí aparecen, y no se den duplicidades. Si el sindicato registra 20 afiliaciones aparecen esas mismas afiliaciones en otros de los sindicatos lo que no está bien', señaló el presidente de Sitravaap.

‘La huelga nos afecta'

La Cámara Marítima de Panamá (CMP), gremio que aglutina a empresas del sector marítimo, portuario y logístico, que están seriamente afectadas por la huelga de los trabajadores de PPC, hace un llamado urgente a que se lleven a cabo las acciones necesarias para restablecer la operación en dicha terminal.

La Junta Directiva de la CMP indicó en un comunicado de prensa que ‘las terminales portuarias en ambos litorales y el Canal de Panamá han realizado millonarias inversiones con el fin de ampliar la capacidad instalada para atender a los buques que utilizan la ruta panameña. No se puede permitir que situaciones como éstas, arriesguen el posicionamiento de Panamá como hub de Transbordo por tener la mejor conectividad de América Latina'.

Ante los perjuicios económicos producto de la huelga y la afectación en la confiabilidad de Panamá lo que ha generado, entre otros, que las líneas navieras estén desviando su carga, ‘instamos a las partes a que resuelvan su conflicto sin continuar perjudicando las operaciones, haciendo igualmente un pedido a las autoridades que sigan apoyando en los esfuerzos de mediación para que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo'.

‘Panamá no puede seguir arriesgando su ventaja competitiva por huelgas laborales. Es por ello, que respetuosamente solicitamos que este tema sea de prioridad en el Gabinete Logístico para que en conjunto (gobierno y sector privado) recomienden el mecanismo que permita resolver los conflictos laborales sin que se vea paralizado el servicio que ofrece Panamá al comercio marítimo internacional'.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), manifestó su inquietud por la paralización parcial de las operaciones en el Puerto de Balboa.

El gremio ve con preocupación que a pesar del llamado urgente al diálogo y a la búsqueda de una solución oportuna que han realizado diversos actores del sector, la situación continúa, lo que sin duda sigue impactando la economía y la imagen del país, especialmente al debilitar nuestra oferta al mundo de ser una plataforma de servicios eficientes y segura.

‘Panamá es considerada como un centro logístico robusto e importante dentro de la región, por ello, las causas que motivan estas circunstancias deben ser atendidas y resueltas bajo la clara convicción que el país no puede desmejorar su competitividad y su reputación como un país de servicio que mantiene puestas gran parte de sus esperanzas de desarrollo y fortalecimiento económico en consagrarse como un hub logístico de clase mundial'.

Mientras tanto Zárate, recalcó que este sábado mantendrán presencia en las calles de no lograr un consenso con las autoridades.