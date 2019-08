¿Por qué para los gunas es más fácil aprender el idioma inglés, en lugar del español?

Cynthia Findlay

Como docente universitaria, con largos años de experiencia dictando clases de inglés a estudiantes de distintas etnias, escuchamos comentarios que consideran que el aprendizaje del inglés, resulta muy difícil para los hablantes del español; pero para los gunas, en cambio, les resulta más fácil aprender este idioma, que el español. Dichas aseveraciones, hasta cierto punto, parecen verdaderas y tiene su explicación. En este artículo haré una breve aproximación a estos comentarios, para descubrir si son mitos o verdades.

Lo cierto es que lo más difícil del inglés es la pronunciación, debido a que en el inglés es muy importante escuchar cómo se pronuncian las palabras, una por una. El inglés es fonético, como es el caso de la lengua guna. Sabemos que ellos están en proceso de desarrollar la escritura y sus fonemas; de esta forma, el aprendizaje que ellos han tenido por la afluencia de los norteamericanos es fonético y de ahí los préstamos lingüísticos del inglés, como wachi (reloj), sugar (azúcar) entre otros. En el inglés, las palabras que son extensas tienen procedencias latinas, como national o congregation; esta características del inglés difiere del español, que suele, incluso, tener palabras largas como lázaro, dígamelo, incentívalo, muéstraselo, que resultan muy difíciles de pronunciar para los gunas.

En el inglés, el sexo no tiene mucha trascendencia, como sí ocurre en el español, cuando se emplean los sustantivos referidos a personas, animales y cosas. Se dice ‘teacher', que en español sería profesor / profesora, lo mismo ocurre con ‘cat' (gato, gata), donde los morfemas marcan el género. En la lengua guna, también se observa ese rasgo particular y práctico como ‘mis' (gato, gata), dain (lagarto), di (agua).

En las reglas gramaticales del español, cuando se habla de algo en general, se emplea un artículo el / la / los / las; en inglés, no se emplean artículos para estas generalizaciones, como es el caso de wine, men o women. En la lengua guna, también se aprecia esa carencia del artículo, como en los siguientes casos: omegan (mujeres), mismar (gatos), dulemar (personas).

Otra de las dificultades con la que se enfrentan los gunas con respecto al español es la conjugación de los verbos en oraciones de los diferentes tiempos, ya que tenemos los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Un ejemplo es el verbo amar, que al utilizarse en modo indicativo, sería: amo a ella, amas a ella, ama a ella.

En el idioma inglés, el verbo solo sufre modificaciones en tercera persona (y en presente). En el caso de la gramática guna, a diferencia del español, cuando el sujeto está en plural, el verbo se mantiene igual en número. Las variaciones morfológicas solo se dan en el tiempo, es decir, presente, pasado y futuro, lo que les permite asimilar con mayor facilidad el inglés.

Otro aspecto a destacar es que el idioma inglés tiene casi el doble del número de sonidos que el español. Como la lengua guna también tiene variaciones fonéticas en su pronunciación, esto les facilita captar las variantes fonéticas del inglés. Un ejemplo es el homófono you're / your. Si bien you're ( you are / eres) y your (tú) son cosas distintas, su pronunciación es similar. En la lengua guna sería be (tú), bemar (ustedes).

Por todas estas razones, queremos enfatizar que la enseñanza del inglés debe partir de la Educación Bilingüe Intercultural, no solo a nivel primario y secundario, sino a nivel universitario, ya que hay grupos heterogéneos en su procedencia étnica. Esta labor se realiza actualmente desde la Universidad Especializada de las Américas.